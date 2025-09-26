Payback-Konto löschen: So einfach geht's online und per Post

Ihr wollt euer Kundenkonto bei Payback schließen, weil ihr das Rabattsystem nicht mehr nutzt? Das geht ganz einfach. Wir zeigen euch, wie ihr es löscht und damit auch die persönlichen Daten, die der Anbieter über euch gespeichert hat.

Payback-Konto online löschen

Mit Payback könnt ihr beim Einkaufen in bestimmten Handelsketten und auf Online-Plattformen Punkte sammeln, die sich später gegen Prämien eintauschen oder beim Einkauf einsetzen lassen. Solltet ihr das Cashback-System nicht mehr nutzen wollen, könnt ihr euer Payback-Konto jederzeit kündigen. Ihr müsst also keine Frist einhalten.

Die Mitgliedschaft lässt sich ganz einfach ohne großen Zeitaufwand online kündigen:

Ruft zunächst das Payback-Kontaktformular auf. Loggt euch mit euren persönlichen Zugangsdaten ein. Wählt den Kontaktgrund „Konto kündigen oder löschen“ aus. In einem Textfeld könnt ihr um die Löschung des Kontos und der erhobenen Daten bitten.

In der App das Payback-Konto löschen

Auch in der Payback-App könnt ihr eure Mitgliedschaft kündigen. Dort müsst ihr euch ebenfalls zunächst in euren persönlichen Account einloggen, ehe ihr eine Nachricht an den Dienstleister schickt.

Wählt unter dem Reiter „Fragen & Antworten“ den Bereich „Information“ aus. Ganz unten findet ihr die Schaltfläche „Payback kontaktieren“. Wählt „Konto kündigen oder löschen“ als Grund für eure Nachricht aus. Schreibt in das Freifeld einen kurzen Text, um die Löschung zu beantragen.

Payback-Konto per Post kündigen

Wenn ihr Payback lieber auf dem Postweg um die Löschung des Kontos bitten wollt, geht auch das. Schreibt dazu einen kurzen Brief an die folgende Adresse: PAYBACK Service Center, Postfach 23 21 02, 85330 München. Gebt dabei eure Payback-Kundennummer an und bittet am besten um eine schriftliche Bestätigung über die Kündigung.

Payback-Konto löschen: So lange dauert die Bearbeitung

Payback bearbeitet Anfragen, die über das Online-Kontaktformular eingereicht werden, laut eigenen Angaben innerhalb von zwei bis drei Tagen. Sobald die Kündigung vollständig bearbeitet ist, schickt euch Payback eine E-Mail.

Darüber, wie lange die Bearbeitung von Anfragen auf dem Postweg dauert, macht Payback auf seiner Website keine Angaben. Da die Zustellung des Briefs länger dauert als bei einer elektronischen Kündigung, werden einige Tage vergehen, bis ihr eure Bestätigung erhaltet.