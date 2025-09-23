Payback Kundennummer vergessen: So könnt ihr sie wiederfinden

Habt ihr eure Payback Kundennummer vergessen, könnt ihr mehrere Wege beschreiten, um sie aufzufinden. Wir erklären, wo ihr am besten nachseht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Payback Kundennummer vergessen: Was tun?

Mit dem Payback Bonusprogramm könnt ihr beim Einkaufen Punkte sammeln, die ihr später gegen Prämien, Gutscheine oder Rabatte einlöst. Damit die Punkte gutgeschrieben werden, braucht ihr eure Payback Kundennummer. Nur so lassen sie sich eindeutig eurem Konto zuordnen. Habt ihr eure Kundennummer nicht parat, könnt ihr auf die Suche gehen: in Nachrichten oder auch in der Payback App dürftet ihr fündig werden.

Anzeige

Mit der Payback-Karte könnt ihr Punkte sammeln und Geld sparen. Wie ihr beim Streamen sparen könnt, erfahrt ihr im Video:

Dort findet ihr die Payback Kundennummer

Unabhängig davon, ob ihr euch per App oder Browser in euer Payback Konto einloggt, könnt ihr bereits darüber eure Kundennummer entdecken:

In der Payback App: Öffnet die Payback-App auf eurem Smartphone und tippt am unteren Bildschirmrand auf „Karte + PAY“ bzw. das blau hinterlegte Kartensymbol. Damit öffnet ihr die mobile Payback Karte. Unterhalb des Barcodes seht ihr eure Kundennummer in weißer Schrift.

Öffnet die Payback-App auf eurem Smartphone und tippt am unteren Bildschirmrand auf „Karte + PAY“ bzw. das blau hinterlegte Kartensymbol. Damit öffnet ihr die mobile Payback Karte. Unterhalb des Barcodes seht ihr eure Kundennummer in weißer Schrift. In eurem Online-Konto: Loggt euch auf payback.de ein. Das geht nicht nur per Kundennummer, sondern auch über eure E-Mail-Adresse. Unter dem Menüpunkt „°Punktekonto“ findet ihr sowohl eure Kundennummer als auch euren aktuellen Punktestand.

Loggt euch auf payback.de ein. Das geht nicht nur per Kundennummer, sondern auch über eure E-Mail-Adresse. Unter dem Menüpunkt „°Punktekonto“ findet ihr sowohl eure Kundennummer als auch euren aktuellen Punktestand. In E-Mails und Briefen von Payback: Payback sendet regelmäßig E-Mails wie die Punkteübersicht oder Newsletter. Eure Kundennummer findet ihr oft direkt zu Beginn der Nachricht. Auch in Briefen, die ihr von Payback erhaltet, ist die Kundennummer meist im Anschreiben aufgeführt.

Anzeige

Wenn ihr eure Kundennummer weder in der App noch online oder in euren E-Mails findet, wendet euch direkt an den Payback Kundenservice. Den erreicht ihr beispielsweise unter der Hotline 089 / 540 20 80 20.

Payback Karte verloren: Ersatz bekommen

Solltet ihr eure Payback-Karte verloren haben und keine Möglichkeit haben, eure Kundennummer zu finden, könnt ihr eine Ersatzkarte bestellen.

Loggt euch dafür in euer Payback-Konto ein. Wählt „Mein PAYBACK“ und klickt auf „Ersatzkarte bestellen“. Die neue Karte erhaltet ihr innerhalb von drei bis vier Wochen per Post.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.