Prime Deal Days kurz vor Schluss: Die besten Amazon-Angebote nur noch bis Mitternacht

Die Amazon Prime Deal Days steuern auf ihr großes Finale zu – nur noch bis heute Abend gibt es eine riesige Auswahl an spannenden Angeboten. In unserer Übersicht findet ihr die attraktivsten Deals des Tages, viele davon kräftig reduziert.

Die Herbstausgabe der Prime Deal Days läuft auf Hochtouren, und bis zum Abend kommen fortlaufend neue Schnäppchen hinzu. Wer noch zuschlagen will, sollte jetzt nicht zögern – diese Angebote gibt es nur heute in dieser Form.

Achtung: Um Mitternacht ist Schluss. Sparen könnt ihr nur, wenn ihr rechtzeitig vorbeischaut und euren Deal sichert!

Amazon Prime Day: Die besten Deals am 2. Tag im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Amazon-Devices

Amazon Echo Spot (2024) Statt 94,99 Euro UVP: Smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 13:30 Uhr

Blink Outdoor 4 Statt 79,99 Euro UVP: Kabellose HD-Überwachungskamera mit 2 Jahren Batterielaufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 16:22 Uhr

Amazon Fire TV Stick HD Statt 44,99 Euro UVP: HD-Streaminggerät mit Alexa-Sprachfernbedienung & Smart-Home-Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 15:40 Uhr

Amazon Fire HD 10 Android-Tablet mit 10,1-Zoll-Display (Full HD), Achtkern-Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB Speicher (erweiterbar) und optionalem Stift-Support.

Amazon Fire TV-4-Serie (55 Zoll) Statt 699,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 17:09 Uhr

Fernseher, Tablets & Zubehör

Samsung Crystal UHD 4K TV 75 Zoll (DU7179) Statt 749 Euro UVP: 4K-Fernseher mit PurColor, Crystal Processor für Upscaling und Motion Xcelerator für klare Bewegungsdarstellung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 17:17 Uhr

Hisense 58E6NT (58 Zoll) Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:20 Uhr

TCL 75V6C (75 Zoll) Statt 749 Euro UVP: 4K HDR Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV, Dolby Audio, Motion Clarity, Kompatibel mit Google Assistant & Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 08:44 Uhr

TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll) Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 05:53 Uhr

Epson CO-FH01 Full HD Beamer Full HD 1080p Projektor mit 3000 Lumen Helligkeit und 3LCD-Technologie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 14:37 Uhr

Samsung Galaxy Tab A9+ Android Tablet Statt 217 Euro UVP: 11-Zoll Tablet mit 64 GB Speicher, 4 GB RAM und immersivem Sound für Multimedia und Multitasking Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 14:12 Uhr

Apple iPad (11 Zoll) Statt 399 Euro UVP: 128 GB Speicher, A16 Chip und 11" Liquid Retina Display. Mit Touch ID, 12 MP Kameras und ganztägiger Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 18:03 Uhr

PC & Zubehör

Anker Laptop Powerbank 25000mAh Statt 99,99 Euro UVP: Powerbank mit 165W Leistung, 3 USB-C Anschlüssen und integriertem Kabel für iPhone, MacBook und andere Geräte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 11:36 Uhr

Samsung Odyssey OLED G9 Gaming-Monitor, 49 Zoll Statt 978,29 Euro: Curved DQHD-Monitor mit 240 Hz Bildwiederholrate, 0,03 ms Reaktionszeit und HDR10+ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 16:42 Uhr

AOC Gaming 24G4XED (24 Zoll) Statt 139 Euro UVP: Full HD Monitor, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 (1920x1080, 2X HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 16:42 Uhr

Arzopa Tragbarer Monitor (15,6 Zoll) Statt 149,99 Euro UVP: Full-HD-IPS Portabler Monitor für Laptop mit Stütze, Ultra-Dünner Zweitbildschirm für Laptop/PC/Mac/PS3/4/5/Xbox. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:49 Uhr

Audio & Lautsprecher

Anker SoundCore 2 Statt 41,99 Euro UVP: Kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit dualen Bass-Treibern, 24h Akku und verbessertem IPX7 Wasserschutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 21:53 Uhr

Anker SoundCore Boost Bluetooth Lautsprecher Statt 59,99 Euro UVP: Kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp-Technologie, 12 Stunden Akkulaufzeit und wasserdichtem IPX7-Gehäuse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 11:44 Uhr

Apple AirPods 4 Statt 199 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit Active Noise Cancellation, adaptivem Audio und transparentem Modus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 15:36 Uhr

Soundcore Motion Boom Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 15:55 Uhr

Ugreen HiTune Max5c Bluetooth Kopfhörer Statt 35,99 Euro UVP: Over Ear mit Hybrid Active Noise Cancelling, Hi-Res Audio, LDAC, 75h Akku, Bluetooth 5.4, Spatial Audio, EQ in App, Duale Verbindung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 07:15 Uhr

Haushalt, Mobilität & Smart Home

Akku-Luftpumpe von Bosch Tragbare Luftpumpe mit automatischer Abschaltfunktion, LED-Display und USB-C-Ladeanschluss. Ideal für Reifen, Bälle und kleines Wasserspielzeug. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 17:48 Uhr

Ugreen USB-C Ladegerät 2er-Pack Statt 15,99 Euro UVP: Kompaktes 20W Schnellladegerät mit USB-C und USB-A für iPhone und andere Geräte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 15:58 Uhr

Dyson V8 Akku-Staubsauger Statt 399 Euro UVP: Leichter kabelloser Staubsauger mit starker Saugleistung, bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit und motorisierter Bodendüse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 12:29 Uhr

DJI Mini 4K Kameradrohne Statt 389 Euro UVP: Leichte 4K-Drohne unter 249g mit 3-Achsen-Gimbal für stabile Aufnahmen, Windresistenz und bis zu 62 Minuten Flugzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:52 Uhr

dreame L40s Pro Ultra Statt 899 Euro UVP: Saugroboter, selbstreinigende Wischmopps, 19.000 Pa Saugkraft, 100% Detangling DuoBrush, ausfahrbare Wischmopps, Hindernisvermeidung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.07.2025 07:10 Uhr

Noco Boost Plus GB40 Statt 114,95 Euro UVP: 1000A 12V Starthilfe-Powerbank, Auto-Batterie-Booster, tragbares USB Ladegerät, mit Starthilfe- und Überbrückungskabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:20 Uhr

Yaheetech Ergonomischer Bürostuhl Statt 89,99 Euro: Ergonomischer Bürostuhl mit verstellbarer Kopfstütze, Armlehnen und Lendenwirbelstütze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 13:22 Uhr

Toshiba MW2-MG20PF Mikrowelle Statt 109 Euro UVP: 3-in-1 Mikrowelle mit Grill- und Kombi-Funktion, 800 Watt Mikrowelle, 1000 Watt Grill. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:59 Uhr

Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch Fitness-Tracker mit 1,45 Zoll AMOLED-Display, GPS, Herzfrequenz- und SpO2-Überwachung, Bluetooth-Anrufen und über 150 Sportmodi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 12:30 Uhr

Sundpey Werkzeugkoffer 379-tlg Statt 89,99 Euro: Vollständiger Werkzeugkoffer mit 379 Teilen für Heim- und Autoreparatur. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 13:30 Uhr

Eufy Security Wired Wall Light Cam S100 Statt 139,99 Euro UVP: Außenleuchte mit 2K-Kamera, 1200 Lumen und farbigem Nachtsicht-Modus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 14:28 Uhr

Ugreen FineTrack Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 02:00 Uhr

Bresser MeteoTemp BF Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:06 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:54 Uhr

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Im Video findet ihr die wichtigsten Funktionen übersichtlich zusammengefasst:

Tipp: Holt euch die Amazon-Kreditkarte Aktuell lohnt es sich besonders, eine Amazon-Kreditkarte zu beantragen, denn bis 8. Oktober erhöht Amazon das Startguthaben (Kreditkarte bei Amazon ansehen). 40 Euro statt regulär 25 Euro bekommen Prime-Mitglieder, die bereits die alte Kreditkarte hatten. Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft erhalten 30 Euro statt 15 Euro. Amazon-Kreditkarte ansehen Das ist vor allem in Hinblick auf den Prime Day ein attraktives Angebot. An diesen beiden Tagen erhalten Prime-Mitglieder zudem einen erhöhten Cashback von zwei Prozent.

Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

Tipp: Amazon Music Unlimited Family – für Neukunden 4 Monate gratis

Wenn ihr gerade überlegt, Spotify den Rücken zu kehren und euch nach einer familienfreundlichen Musikstreaming-Alternative umschaut, könnte Amazon Music Unlimited Family einen Blick wert sein. Für Neukunden gibt es aktuell vier Monate gratis, danach kostet der Dienst 16,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Achtet darauf, rechtzeitig zu kündigen, falls ihr den Service nach der Testphase nicht weiter nutzen möchtet.