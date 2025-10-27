PS5-Kracher: Hier bekommt ihr die Konsole mit Telekom-Tarif günstiger als ohne

Aktuell könnt ihr euch die PlayStation 5 Slim zusammen mit einem 50-GB-Tarif im Telekom-Netz zum unschlagbaren Preis sichern. Zudem erhaltet ihr einen Wechselbonus und Cashback. Wir haben das Angebot durchgerechnet und verraten, warum es sich lohnt.

Bei Gomibo ist derzeit die PS5 Slim Digital Edition im Bundle mit dem Telekom-Tarif „Freenet Allnet Flat 50 GB“ für nur 24,99 Euro im Monat erhältlich (Angebot bei Gomibo ansehen). Dazu gibt es 150 Euro Wechselbonus und 50 Euro Cashback, sodass die rechnerischen Kosten deutlich sinken. Einen Anschlusspreis müsst ihr zwar zahlen, dieser wird aber später wieder erstattet. Für die PS5 Slim fallen lediglich 2,95 Euro Versandkosten an.

Angebot bei Gomibo ansehen

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: Telekom

Tarif: Freenet Allnet Flat 50 GB

Allnet- und SMS-Flat

50 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s Download)

150 Euro Wechselbonus + 50 Euro Cashback

Anschlussgebühr wird erstattet

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

Sony PlayStation 5 Slim im Wert von 426 Euro inklusive

Anzeige

PS5 Slim mit Telekom-Tarif: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 24,99 Euro monatliche Grundgebühr = 599,76 Euro

Abzüglich 150 Euro Wechselbonus und 50 Euro Cashback = 399,76 Euro

Einmalige Kosten: 2,95 Euro (Versand)

Gesamtkosten über 24 Monate: 402,71 Euro

402,71 Euro Gerätewert: 425,98 Euro (laut idealo.de)

Effektivkosten Tarif: -23,27 Euro über 24 Monate

-23,27 Euro über 24 Monate Effektivkosten Tarif pro Monat: -0,97 Euro

Angebot bei Gomibo ansehen

Rechnet man den Wert der mitgelieferten PS5 Slim gegen, zahlt ihr für den Mobilfunktarif rechnerisch nichts – im Gegenteil: Der Effektivpreis ist sogar leicht negativ. Somit zahlt ihr effektiv weniger als im Einzelkauf der Konsole. Für alle, die sowohl nach einer aktuellen PS5 als auch einem voluminösen Telekom-Tarif suchen, ist das Angebot daher kaum zu schlagen.

