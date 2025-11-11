Rebuy: Versandkostenfrei bestellen – so geht es (Gutschein November 2025)

Bei Rebuy könnt ihr günstig gebrauchte technische Geräte und Medien wie Filme und CDs bestellen. Für Bestellungen bei dem Anbieter fallen Versandkosten an. Es gibt aber manchmal Möglichkeiten, um Rebuy versandkostenfrei zu nutzen. Hin und wieder gibt es wieder eine Gutscheinaktion, mit der man unter bestimmten Bedingungen zum einen die Versandgebühren spart und zum anderen einen Rabatt in Höhe von 10 bis 15 Prozent erhält.

Jetzt bei Rebuy bestellen und Versandkosten sparen

Hinweis: Neue Aktion – zum Singles-Day gibt es im November 2025 wieder einen Gutschein für versandkostenfreie Lieferungen bei Rebuy. Zudem spart ihr mit dem Code 15%. Nutzt bei der Bestellung im Bezahlprozess den Code SINGLESDAY15. Das Angebot läuft bis Donnerstag, 13. November, 23:59 Uhr. Mit dem Gutschein spart man beim Einkauf von Medien (Games, Bücher, Filme, CDs etc.) die Versandgebühr in Höhe von 3,99 Euro. Der Mindestbestellwert für die Aktion liegt bei 35 Euro. Direkt bei Rebuy könnt ihr überprüfen, ob es eine neue Rabattaktion gibt.

Versandkosten fallen nur an, wenn ihr etwas bestellt. Wollt ihr Sachen an den Anbieter verkaufen, ist der Versand für euch kostenlos.

Wann ist Rebuy versandkostenfrei?

Normalerweise fallen für Bestellungen bei Rebuy Versandkosten an.

Für jede Lieferung liegen die Versandkosten bei 3,99 Euro .

. Dieser Betrag erhöht sich, wenn sich Artikel ohne Jugendfreigabe im Warenkorb befinden. Für Ab-18-Titel fällt eine zusätzliche Gebühr von 1,99 Euro an. Eine Übergabe ist nur an euch möglich und eure Identität wird vom Zusteller geprüft.

Anders als bei einigen Anbietern gibt es bei Rebuy keinen Bestellwert, ab dem die Versandkosten entfallen.

Es gibt aber immer wieder Gutschein-Aktionen bei Rebuy. Dann wird ein Code freigeschaltet, mit dem ihr die Versandkosten sparen könnt. Der Gutschein ist für eine begrenzte Zeit gültig. In der Regel müsst ihr für mindestens 20 Euro bestellen, um den Gutschein einzulösen und die Liefergebühr zu sparen. Läuft eine Aktion, wird das auf einer Kachel im Slider auf der Startseite des Anbieters angezeigt.

Den Gutscheincode gebt ihr im Bestellprozess bei der Auswahl der Zahlungsmethode ein.

Zusätzlich könnt ihr euch noch für den Newsletter bei Rebuy anmelden. Nach der Anmeldung erhaltet ihr einen Gutschein in Höhe von 5 Euro. Beachtet aber, dass man den Newsletter- und Versandkostenfrei-Gutschein nicht miteinander kombinieren kann.

Der Versand bei Rebuy erfolgt über DHL. Eine Lieferung an Packstationen ist möglich.

Tipp: Bei Rebuy gibt es ein „Freundschaftprogramm“. Dazu könnt ihr einen Einladungscode anfordern, den ihr an Freunde schickt. Als Belohnung gibt es für euch und die Eingeladenen einen Rabatt in Höhe von jeweils 10 Euro. Hier bekommt ihr den Code: Zu Rebuy.

Versandkostenfrei bei Retoure und Widerruf

Rebuy bietet euch ein Widerrufsrecht von 21 Tagen an und für Elektronik-Artikel auch eine Garantie für 36 Monate. Retouren, die auf einem Garantiefall beruhen, sind versandkostenfrei, wenn der entsprechende Artikel über 40 Euro gekostet hat. Sobald ihr über euer Kundenkonto die Retoure eingeleitet habt, findet ihr dort einen kostenlosen Paketschein zum Ausdrucken.

Bei einem Widerruf richtet es sich nach dem Warenwert des betreffenden Artikels, ob ihr Versandkosten zu tragen habt, oder nicht. Ab einem Warenwert von 40 € ist die Rücksendung kostenlos. Liegt der Einkaufswert darunter, müsst ihr den Rückversand selbst organisieren und bezahlen.

Ankauf versandkostenfrei

Falls ihr Artikel einsenden wollt, um sie zu verkaufen, ist auch diese Sendung ab einem Warenwert von 10 € versandkostenfrei. Auch in diesem Fall findet ihr einen kostenlosen Paketschein in eurem Kundenkonto. Ihr könnt auswählen, ob eure Ware per DHL oder Hermes verschickt werden soll.

Mehr zu Rebuy?

