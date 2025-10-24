Sammler aufgepasst: Diese 7 LEGO Star-Wars-Modelle ab 18 Jahren sind pures Gold wert

© IMAGO / Pond5 Images xgnepphotox via imago-images.de 1 / 8

Ihr liebt Star Wars und LEGO? Dann wird diese Bildergalerie euch begeistern. Denn hier geht’s nicht um kleine Raumschiffe oder Minifiguren für zwischendurch, sondern um die großen, eindrucksvollen Modelle, die jedes Sammlerherz höher schlagen lassen. LEGO hat in den vergangenen Jahren wahre Meisterwerke erschaffen, detailverliebt, imposant und mit einer Portion Nostalgie, die euch direkt in eine weit, weit entfernte Galaxis katapultiert.

Viele dieser Sets sind Teil der exklusiven Ultimate Collector Series und richten sich an erwachsene Fans ab 18 Jahren. Sie sind aufwendig, edel und manchmal so teuer, dass man sie fast eher als Kunstwerk denn als Spielzeug betrachten möchte. Ob Mos Eisley, der Todesstern oder der legendäre Millennium Falcon, jedes dieser Modelle erzählt eine eigene Geschichte aus dem Star Wars Universum. Macht euch bereit für eine Reise durch die spektakulärsten LEGO Star Wars-Sets aller Zeiten.