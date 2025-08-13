Samsung-Schnapper: Galaxy A56 mit Top-Tarif lächerlich günstig + Tablet geschenkt

Blau hat ein attraktives Samsung-Paket im Angebot. Ihr bekommt das beliebte Smartphone Galaxy A56 zusammen mit einem 30-GB-Tarif für nur 20,99 Euro im Monat. Gratis obendrauf gibt's das Tablet Galaxy Tab A9. Wir verraten, warum ihr zuschlagen solltet.

Samsung-Fans sollten sich den aktuellen Highlight-Deal bei Blau nicht entgehen lassen, denn ihr bekommt hier wirklich viel für euer Geld. Im Angebot ist ein Tarif-Paket bestehend aus dem Mittelklasse-Handy Galaxy A56 und dem "Blau Allnet L"-Tarif (Aktion bei Blau ansehen). Für kurze Zeit erhaltet ihr das Einsteiger-Tablet Galaxy Tab A9 kostenlos dazu. Der Tarif beinhaltet 30 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat.

Ihr bekommt hier also ein Rundum-Sorglos-Paket für gerade einmal 20,99 Euro im Monat bei einer Ratenzahlung über 36 Monate. Einmalig fallen noch 25 Euro Zuzahlung sowie 4,99 Euro für den Versand an.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Blau Allnet L

Allnet- und SMS-Flat

30 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)

(max. 50 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Galaxy A56 mit Vertrag bei Blau: Darum lohnt sich das Angebot

Unsere Beispielrechnung basiert auf einer Ratenzahlung über 36 Monate. Ihr könnt das Gerät jedoch auch in 24 Monaten abbezahlen. Unabhängig davon, welchen Ratenplan ihr wählt, beträgt die Mindestlaufzeit des Tarifs stets 24 Monate.

Die Kosten des Tarif-Pakets auf einen Blick:

36 × 20,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 25 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 29,99 Euro

25 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 29,99 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 785,63 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 785,63 Euro Gerätewerte (UVP): 339 Euro (Handy) + 179 Euro (Tablet) = 518 Euro

(UVP): 339 Euro (Handy) + 179 Euro (Tablet) = 518 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 267,63 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 267,63 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 7,43 Euro

Das Samsung Galaxy A56 5G mit 128 GB Speicher kostet laut UVP des Herstellers 339 Euro, das Tablet schlägt mit 179 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv nur 7,43 Euro im Monat zahlt – ein erstklassiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 30 GB 5G-Datenvolumen.

Samsung Galaxy A56: Mittelklasse-Handy mit Top-Funktionen

Das Samsung Galaxy A56 überzeugt mit starker Alltags-Performance, einem helleren Display für bessere Ablesbarkeit im Freien, langer Akkulaufzeit, hochwertiger Verarbeitung und schnellerem Laden als das Galaxy S25. Auch wenn nicht alle KI-Funktionen der Topmodelle enthalten sind, erleichtern die vorhandenen Features viele Alltagsaufgaben.

