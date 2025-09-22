Second-Hand-Laden in eurer Nähe: So leicht findet ihr ihn online

Ein Second-Hand-Laden kann eine gute Quelle für Vintage-Produkte jeder Art sein. Wir zeigen euch, mit welchem Online-Tool ihr sie aufspürt.

Diese Website bietet euch eine Übersicht vieler Second-Hand-Läden

Durch Second-Hand-Läden leben Kleidung, Möbel, Bücher, Elektronikgeräte und Co. länger. Auch wenn der vorherige Besitzer keine Verwendung mehr für die Produkte hat, finden sich in den Shops häufig Interessenten, die die Produkte kostengünstig kaufen und weiter nutzen.

Wenn ihr auf der Suche nach einem solchen Laden seid, kann euch die Website Second-Hand-Shops.com weiterhelfen. Sie listet viele Geschäfte für Waren aus zweiter Hand in Deutschland auf. Darüber hinaus findet ihr weitere Informationen wie die Öffnungszeiten und die Art der angebotenen Produkte.

In einigen Second-Hand-Shops gibt es technische Geräte. Welche Technik besonders langlebig ist und ein zweites oder drittes Leben verdient, zeigt euch das Video:

So findet ihr Second-Hand-Läden mit Google Maps

Aber nicht nur mithilfe der Website könnt ihr Second-Hand-Läden in eurer Region und darüber hinaus finden. Auch bei Google Maps sind viele Geschäfte eingetragen. Gebt dazu in die Suchleiste „Second Hand“ ein. Dort werdet ihr eine deutlich größere Auswahl finden, zum Teil mit Läden, die von Vereinen, Hilfsorganisationen und kirchlichen Institutionen betrieben werden.

Die Google-Suche gibt euch darüber hinaus auch Einblicke in die Geschäfte, da Betreiber und Kunden häufig Fotos in den Bewertungen angeben. Außerdem erhaltet ihr durch Nutzer-Rezensionen weitere Informationen.

Diese Online-Second-Hand-Plattformen gibt es

Second-Hand-Produkte erhaltet ihr nicht nur im stationären Handel, sondern auch online. Auf allgemeinen Verkaufsplattformen wie Amazon, Kleinanzeigen und ebay bieten Nutzer häufig gebrauchte Waren an. Zusätzlich gibt es mehrere Portale, die auf gebrauchte Produkte spezialisiert sind. Dazu zählen unter anderem:

Vinted

Kleiderkorb

Sellpy

Shpock

Medimops

Momox Fashion

Auf gebrauchte Produkte zu setzen, kann sich lohnen. Ihr spart dabei Geld und leistet einen Beitrag zum Umweltschutz.

