So richtet ihr eure Payback Wunsch-PIN ein

Seit dem 28. Juli 2025 ist das Einlösen der Payback-Punkte mit Geburtsdatum und Postleitzahl nicht mehr möglich. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit einer persönlichen Wunsch-PIN weiterhin sicher und einfach eure Prämien an der Kasse verwenden können.

Warum sich etwas geändert hat

Payback hat seine Sicherheitsstandards verbessert. Die alte Methode, Punkte mit Geburtsdatum und Postleitzahl einzulösen, wurde abgeschaltet. Diese Daten sind oft bekannt und bieten nicht mehr genug Schutz für euer Konto. Die Umstellung betrifft nur das Einlösen Ihrer Punkte. Das Sammeln neuer Punkte funktioniert wie gewohnt weiter.

So richtet ihr eure Wunsch-PIN ein

Ihr könnt eure persönliche, vierstellige Wunsch-PIN auf verschiedenen Wegen festlegen:

Über die Payback Website : Meldet euch auf www.payback.de mit eurer Kundennummer sowie eurem Geburtsdatum und eurer Postleitzahl an. Geht in die Kontoeinstellungen und wählt die Option „PIN ändern“ oder „PIN-Einstellungen“ aus.

: Meldet euch auf www.payback.de mit eurer Kundennummer sowie eurem Geburtsdatum und eurer Postleitzahl an. Geht in die Kontoeinstellungen und wählt die Option „PIN ändern“ oder „PIN-Einstellungen“ aus. Über die Payback App : Öffnet die App, tippt auf das Profilsymbol und folgt dem Pfad zu den PIN-Einstellungen.

: Öffnet die App, tippt auf das Profilsymbol und folgt dem Pfad zu den PIN-Einstellungen. Telefonisch beim Kundenservice: Wenn ihr Hilfe benötigt, könnt ihr den Payback Kundenservice unter der Telefonnummer 089/540 2080 22 erreichen.

Eine sichere PIN wählen

Eure PIN schützt eure gesammelten Punkte. Wählt eine vierstellige Zahl, die andere nicht erraten können. Vermeidet einfache Kombinationen wie „1234“ oder euer Geburtsdatum. Eine starke PIN besteht aus einer willkürlichen Zahlenfolge, die ihr euch dennoch gut merken könnt.

Die Alternative: Zwei-Schritt-Verifizierung

Für noch mehr Sicherheit könnt ihr die Zwei-Schritt-Verifizierung in der Payback App aktivieren. Tippt dazu in der App unten auf „Services“ und wählt die Kachel „2-Schritt-Verifizierung“ aus Bei jedem Einlösevorgang generiert die App dann einen Code, der sich alle 60 Sekunden ändert. Diesen Code gebt ihr dann an der Kasse ein.

Was ihr sonst noch wissen solltet

Ihr müsst euch nur einmalig für eine der beiden Methoden entscheiden und sie einrichten. Danach funktioniert das Einlösen der Punkte bei allen Payback-Partnern wie Edeka, DM oder Aral wieder reibungslos. Solltet ihr eure PIN einmal vergessen, könnt ihr diese einfach über den Link „PIN zurücksetzen“ auf der Login-Seite neu vergeben.

Verwahrt eure PIN stets sicher und gebt sie nicht an Dritte weiter. So schützt ihr euer Punktekonto zuverlässig vor Missbrauch.

