So sparst du beim Einkaufen: 10 Tipps, die wirklich funktionieren

Miete, Strom, Heizen und Einkaufen fressen einen großen Teil unserer Einkünfte. Hier könnt ihr ansetzen und beim Einkaufen Geld sparen, denn auf die anderen Faktoren habt ihr kaum Einfluss. Wir verraten euch in unserer Liste die besten Tricks, die euch im Supermarkt davor bewahren, zu viel Geld auszugeben.
Einige dieser „Tricks“ benötigen von euch in erster Linie eines: Disziplin. Wenn ihr die nicht aufbringt, kann das teuer werden.
Die Königsregel – nicht mit leerem Magen!
Ihr geht in den Supermarkt, habt „Hunger bis unter beide Arme“ und denkt alle paar Meter „Wow, darauf hätte ich jetzt auch Appetit!“.
An der Kasse ist der Wagen dann zur Hälfte mit Dingen gefüllt, die ihr nicht braucht, aber teuer bezahlen müsst.
Wenn ihr beim Einkauf satt seid, wird euch diese simple Tatsache vor Fress-Impulskäufen schützen.
Speiseplan und Einkaufsliste
Viele gehen in einen Supermarkt und lassen sich erst dort „inspirieren“, was sie essen könnten. Das Ergebnis sind oft planlose Käufe und als Folge davon weggeworfene Lebensmittel, weil man einiges doch nicht gegessen hat.
Setzt euch vor dem Einkauf zuhause (oder auf der Arbeit) hin und macht einen Essensplan für die nächsten Tage. Überlegt, welche Speisen eventuell für mehrere Tage ausreichen und welche Zutaten sich so ergänzen, dass man sie für mehrere Gerichte benutzen kann (wie etwa Reis, Nudeln, Kartoffeln oder Gemüsearten).
Dann legt eine Einkaufsliste an, die nur die Dinge enthält, die ihr für diese Planung benötigt. Das verhindert überflüssige Käufe und Lebensmittelvernichtung. Dafür könnt ihr auch kostenlose Einkaufslisten-Apps nutzen.
Apps, Angebote und Coupons nutzen!
Plant eure Mahlzeiten mit Angeboten eures Supermarktes. Fast jede Markt-Kette hat heutzutage eine App, auf der die Wochenangebote besonders hervorgehoben werden. In manchen Fällen gibt es dort auch noch Spezial-Coupons, mit denen ihr bei einigen Waren besonders sparen könnt.
In dem Zusammenhang lohnt es sich auch, wenn ihr die Angebote mehrerer Supermärkte miteinander vergleicht. Fast nie bekommt man alles in einem Laden. Dann könnt ihr genauso gut vorher gucken, wo ihr gerade am meisten spart.
Grundsätzlich auf die Grundpreise achten
Wenn ihr mehrere gleichartige Waren in unterschiedlichen Verpackungsgrößen angeboten bekommt, verbirgt sich darin fast immer eine Falle! Manchmal ist es zum Beispiel günstiger, von einem Artikel eine Großpackung zu kaufen, weil dann die doppelte Menge 20 Prozent günstiger ist. Aber nicht selten stellt sich bei genauerer Betrachtung heraus, dass der Preis sich einfach verdoppelt oder sogar noch höher ist, als der Kauf mehrerer Normalpackungen.
Um das zu verhindern, gibt es eine nützliche Vorschrift: An jedem Regal-Preisschild muss der Grundpreis der Ware stehen. Das ist der Preis dieses Artikels berechnet auf 1 Kilo oder 1 Liter. Daran könnt ihr dann beispielsweise sehen, dass eine kleinere Packung weniger kostet, aber der Preis pro Kilo ist höher – oder umgekehrt.
Der Grundpreis muss sich seit Ende Mai 2022 immer auf vergleichbare Maßeinheiten beziehen, also etwa 1 Liter, 1 Kilo, 1 Meter. Er muss nicht dort stehen, wenn die Verpackungsgröße dem Grundpreis entspricht. Also muss der Preis für 1 Kilo Kartoffeln nicht angegeben werden, wenn in der Verpackung 1 Kilo ist.
Eigenmarken sind gut – auch für euren Geldbeutel
Die Eigenmarken vieler Supermärkte werden von Markenherstellern produziert. Die Artikel sind meist in Geschmack oder Beschaffenheit durchaus konkurrenzfähig, kosten aber deutlich weniger. Nicht umsonst gibt es inzwischen Listen, auf denen ihr herausfinden könnt, welcher Markenhersteller Discountmarken produziert.
Die Schinken Bockwürstchen der Aldi-Eigenmarke Landbeck kommen etwa von Böklunder. Genauso wie die Dulano- Schinkenwürstchen bei Lidl oder Bio-Produkte bei Rewe.
Frisch zubereiten – saisonal
Was auch immer der Produzent eines Lebensmittels machen muss, um es auf den Markt zu bringen, lässt er sich von euch bezahlen. Orangen aus Marokko, Whisky aus Schottland, Käse aus Italien – das alles kostet extra.
Natürlich wird’s auch teurer, wenn der Hersteller euer Essen schon so zubereitet, dass ihr es nur noch aufwärmen müsst. Und wenn die Zutaten dann noch importiert werden müssen, weil es die derzeit hier nicht gibt, zahlt ihr auch dafür.
Bei der Verbraucherzentrale Hamburg gibt's einen Saisonkalender als PDF-Datei zum Download. Darin könnt ihr sehen, zu welchen Zeiten bei uns Obst- und Gemüsesorten wachsen und welche Kräuter ihr bekommen könnt.
Diese Angebote sind dann nicht nur günstig, sondern schonen die Umwelt, weil sie nicht Tausende von Kilometern transportiert werden müssen. Und wenn ihr sie nutzt, um eure Gerichte frisch selbst zuzubereiten, spart ihr noch zusätzlich. Leckere Gerichte und Ideen gibt es massenhaft im Internet.
Reste verwerten
Wenn man sich angewöhnt hat, sein Essen selbst zuzubereiten, wird man irgendwann immer auch ein paar Reste übrighaben. Man kann ja auch so planen, dass zum Beispiel Aufläufe oder Eintöpfe für mehrere Tage reichen.
Außerdem könnt ihr aus euren übriggebliebenen Resten auch noch andere Speisen zubereiten, indem ihr etwa die Beilagen variiert. Und schließlich könnt ihr sie immer noch einfrieren – falls ihr mal keine Lust zum Einkaufen habt.
Rettet Lebensmittel!
Apps wie „Too Good To Go“ helfen euch und der Umwelt. Ihr bekommt dort Geschäfte in eurer Umgebung angezeigt, die zum Feierabend bunt gemischte „Rettungspakete“ zu sehr günstigen Preisen abgeben. Das können fertige Gerichte oder Backwaren sein, aber auch Tüten voller Gemüse und Obst, das noch gut ist, aber so langsam mal wegmuss.
Webseiten wie Veggie Specials, Sir Plus oder Motatos bieten euch Lebensmittel, die aus Überproduktionen stammen oder deren Haltbarkeit fast abgelaufen ist, sogar in Online-Shops an – zu sensationellen Preisen.
Bücken und Strecken
Supermärkte wollen ein Geschäft machen und das ist für sie oft besser, wenn ihr zu bekannten Marken greift. Darum werden solche Artikel vorteilhaft in Blick- und Greifhöhe präsentiert.
Die billigeren Alternativen findet ihr meist eher in Höhen, zu denen ihr euch bücken oder strecken müsst. Darum werden die in der Branche auch Bück- und Streck-Ware genannt. Guckt also nach unten und oben, wenn ihr zum Beispiel gängige Waren wie Nudeln, Reis oder Konserven kauft. Die günstigen Nudeln aus Deutschland sind keinesfalls schlechter als die Importware aus Italien.
Budget und Disziplin, Disziplin, Disziplin
Im Supermarkt geben keine Fremden euer Geld aus – ihr selbst seid es. Anfangs haben wir Disziplin als wichtige Eigenschaft für sparsames Einkaufen genannt und es ist nur konsequent, am Ende noch einmal daran zu erinnern.
Es kann helfen, sich ein monatliches beziehungsweise wöchentliches Budget für die Einkäufe zu setzen – und sich daran zu halten. Manchmal wird das als „Umschlagtrick“ verkauft: Ihr legt eine bestimmte Summe für jede Woche in einem Einkauf und versucht, diesen Betrag einzuhalten.
Das geht – mit Disziplin und unter Berücksichtigung unserer anderen Tipps.