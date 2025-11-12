So sparst du beim Einkaufen: 10 Tipps, die wirklich funktionieren

© GIGA / KI-generiert 5 / 11

Wenn ihr mehrere gleichartige Waren in unterschiedlichen Verpackungsgrößen angeboten bekommt, verbirgt sich darin fast immer eine Falle! Manchmal ist es zum Beispiel günstiger, von einem Artikel eine Großpackung zu kaufen, weil dann die doppelte Menge 20 Prozent günstiger ist. Aber nicht selten stellt sich bei genauerer Betrachtung heraus, dass der Preis sich einfach verdoppelt oder sogar noch höher ist, als der Kauf mehrerer Normalpackungen.

Um das zu verhindern, gibt es eine nützliche Vorschrift: An jedem Regal-Preisschild muss der Grundpreis der Ware stehen. Das ist der Preis dieses Artikels berechnet auf 1 Kilo oder 1 Liter. Daran könnt ihr dann beispielsweise sehen, dass eine kleinere Packung weniger kostet, aber der Preis pro Kilo ist höher – oder umgekehrt.

Der Grundpreis muss sich seit Ende Mai 2022 immer auf vergleichbare Maßeinheiten beziehen, also etwa 1 Liter, 1 Kilo, 1 Meter. Er muss nicht dort stehen, wenn die Verpackungsgröße dem Grundpreis entspricht. Also muss der Preis für 1 Kilo Kartoffeln nicht angegeben werden, wenn in der Verpackung 1 Kilo ist.