So spart ihr bei Amazon jetzt richtig – Top-Marken im Preissturz

Zurzeit findet ihr bei Amazon eine Auswahl an hochwertigen Produkten zu deutlich reduzierten Preisen. Dabei sind unter anderem LED-Fernseher und erstklassige Bluetooth-Kopfhörer.

Amazon: Die besten Deals am 25. August im Überblick

Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Smartphones, Tablets & Fernseher

Motorola Moto g75 5G Smartphone Statt 299 Euro UVP: Robustes 6,78"-Display Dank Corning Gorilla Glass 5, 8/256 GB, 50-MP-Kamera, widerstandsfähig, extrem temperaturbeständig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 07:52 Uhr

Apple 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Rosé (10. Generation) Statt 339 Euro UVP: Apple-Tablet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:49 Uhr

Hisense 58E6NT (58 Zoll) Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 17:14 Uhr

TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll) Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 04:43 Uhr

PC & Zubehör

Apple MacBook Air M4 Statt 1.199 Euro UVP: 13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB - Himmelblau Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 09:13 Uhr

Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3 Statt 479 Euro UVP: Convertible Laptop mit 15.6" Full HD Display, Intel Celeron N4500, 8GB RAM, 128GB eMMC & Intel UHD Grafik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 05:06 Uhr

Lenovo V15 (15,6 Zoll) Notebook mit HD-Display, Intel-N5100-Prozessor mit 4x 2.80 GHz, 16 GB DDR4, 512 GB SSD, Intel UHD, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN und Windows 11 Professional. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 05:06 Uhr

Audio & Lautsprecher

Soundcore Motion Boom Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 09:18 Uhr

Ugreen HiTune Max5c Bluetooth Kopfhörer Statt 35,99 Euro UVP: Over Ear mit Hybrid Active Noise Cancelling, Hi-Res Audio, LDAC, 75h Akku, Bluetooth 5.4, Spatial Audio, EQ in App, Duale Verbindung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 15:43 Uhr

Haushalt, Mobilität & Smart Home

DJI Mini 4K Drone Combo Statt 389 Euro UVP: Drohne unter 249 Gramm mit 4K-Kamera, 3-Achsen Gimbal Stabilisierung, 10 km Videoübertragung & 2 Akkus für 62 min Flugzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 05:59 Uhr

Philips Airfryer XL Essential Statt 199,99 Euro UVP: Heißluftfritteuse, 2000 W, 1200 g Kapazität, digitales Display, Wifi Connected. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 11:24 Uhr

Dreame L10s Pro Ultra Heat Statt 799 Euro UVP: Saugroboter mit Wischfunktion, Automatische Moppreinigung mit heißem Wasser, Moppverlängerung, 7.000 Pa Saugkraft, Doppelte Mopp- und Bodenreinigung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 13:10 Uhr

Comfee Mobiles Klimagerät Breezy Cool Pro 2.0 Statt 239 Euro UVP: 7000 BTU Klimaanlage mit App-Steuerung für Räume bis 25 m². Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 05:40 Uhr

Ugreen FineTrack Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 12:41 Uhr

Brennenstuhl Garant V2 Statt 49,91 Euro: IP44 Kabeltrommel 25m Outdoor, Made in Germany, 3 Schutzkontakt-Steckdosen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 14:11 Uhr

Honeywell TurboForce Turbo-Ventilator Statt 32,49 Euro UVP: Tischventilator mit geräuscharmer Kühlung, verstellbarer Neigungswinkel bis zu 90°, 3 Geschwindigkeitseinstellungen, Wandmontage. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 06:24 Uhr

Bresser MeteoTemp BF Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 03:03 Uhr

Songmics Bürostuhl OBN034B01 Statt 79,99 Euro: Ergonomischer Schreibtischstuhl, Drehstuhl mit Stoffbezug, höhenverstellbar und neigbar, bis 120 kg belastbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:44 Uhr

Cosori Turbo Tower Pro Statt 319,99 Euro UVP: Heißluftfritteuse mit 2 Kammern, 10,8L Double Stack Airfryer mit DualBlaze & Keramikbeschichtung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 07:33 Uhr

Levoit Turmventilator Sehr leiser DC-Turmventilator mit 4 Modi, 5 Geschwindigkeitsstufen und Fernbedienung. Coupon aktivieren und 25 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 07:06 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 13:36 Uhr

Samsung Galaxy SmartTag2 Statt 39,90 Euro UVP: wassergeschützter Bluetooth-Tracker, Kompassansicht, Suche in der Nähe, mit bis zu 500 Tage Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 07:13 Uhr

Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 06:49 Uhr

Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus Statt 24,99 Euro UVP: Steckdosenleiste 6-Fach, Mehrfachsteckdose mit 2 permanenten und 4 schaltbaren Steckdosen, beleuchteter Fußschalter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 05:49 Uhr

