Strohhutbande aus Steinchen: LEGO® ONE PIECE Kollektion veröffentlicht

Mit LEGO® ONE PIECE könnt ihr jetzt die Abenteuer von Ruffy & Co. nachbauen, von der Flying Lamb bis zur Hütte im Windmühlendorf. Wir haben alle Informationen für euch.

Wenn ihr schon lange von der Welt von ONE PIECE fasziniert seid, dann gibt es jetzt etwas, das euer Fan-Herz höherschlagen lässt. Die neuen LEGO® ONE PIECE Sets lassen euch Szenen aus der Serie selbst gestalten, ob die Flying Lamb, die Hütte im Windmühlendorf oder Ruffy als BrickHeadz. Jedes Set bringt euch ein Stück der Strohhutbande direkt nach Hause. Mit dieser besonderen Kollaboration erlebt ihr eure Lieblingsmomente noch einmal, Stein für Stein.

LEGO ONE PIECE: Abenteuer Stein für Stein

Die Zusammenarbeit bringt euch ikonische Orte und Figuren aus der Netflix-Serie direkt auf den Tisch. Mit dabei in der Kollektion ist das Piratenschiff Flying Lamb für 129,99 Euro. Auf euch warten 1.376 Teile, mit denen ihr das Schiff samt Kabinen, Kombüse und Deck detailgetreu nachbaut. Die Minifiguren von Ruffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji machen das Set lebendig und laden dazu ein, eigene Abenteuer zu erfinden oder Lieblingsszenen nachzustellen.

Ein kleiner, aber nicht minder spannender Einstieg ist die Hütte im Windmühlendorf für 29,99 Euro. Mit 299 Teilen könnt ihr euch eine kleine Bar am Steg zusammenbauen, inklusive der Minifiguren von Ruffy, Shanks und Makino. Das Dach lässt sich abnehmen, sodass ihr auch im Inneren alles entdecken könnt.

Monkey D. Ruffy für nur 9,99 Euro

Für den kleineren Geldbeutel oder als Sammlerfigur für Regal oder Schreibtisch gibt es auch die LEGO BrickHeadz Monkey D. Ruffy Figur für 9,99 Euro ein Highlight. Sie fängt Ruffys Charme mit seinem ikonischen Strohhut perfekt ein und ist ideal zum Ausstellen.

Die Sets sprechen nicht nur Kinder an, die die Serie gerade entdecken, sondern auch Erwachsene, die sich ihre Begeisterung für die Abenteuer von Ruffy und seiner Crew bewahrt haben. Mit jeder Figur, jedem Baustein könnt ihr in eurem eigenen Tempo loslegen und den Zauber der Serie noch einmal erleben.

Ab dem 1. August kommen die Sets in den Handel. Ob ihr zum ersten Mal in die Welt von ONE PIECE eintaucht oder seit Jahren Fans seid: Mit LEGO ONE PIECE nehmt ihr das Steuer selbst in die Hand.

Erlebt das Schloss Neuschwanstein als LEGO Set

Am 1. August erscheint darüber hinaus auch das Schloss Neuschwanstein für 269,99 Euro als LEGO Set. Aus 3.455 Teilen entsteht eine beeindruckende Nachbildung des weltberühmten bayerischen Schlosses, perfekt für Erwachsene, die sich für Architektur, Reisen und europäische Kultur begeistern. Beim Aufbau entdeckt ihr filigrane Details wie Türme, Erker, Innenhöfe, Treppen und die markanten Dächer. Selbst die Landschaft lässt sich gestalten: Wählt zwischen sommerlichem Grün oder herbstlich gefärbten Bäumen.

Im LEGO ONLINESHOP gibt es noch weitere coole ONE PIECE Sets zu entdecken.

