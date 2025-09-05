Tchibo verkauft geniales Küchen-Gadget, das eine lästige Arbeit zum Kinderspiel macht

Tchibo ist bekannt für einfache, oft recht geniale Haushaltshelfer, die auch nicht kostspielig sind. Jetzt gibt es dort ein cleveres Küchengerät, das jeder gebrauchen kann – einen Multizerkleinerer für nur 12,99 Euro.

Das kann wirklich jeder gebrauchen: Bei Tchibo gibt es jetzt einen Multizerkleinerer, der ohne Strom und Anstrengung funktioniert und bei allen möglichen Küchenarbeiten schnell hilft. Er kostet momentan auch nur 12,99 Euro und passt in jede Küche.

Bei Amazon bekommt ihr übrigens eine noch günstigere Alternative, die nicht nur extrem beliebt bei den Kunden ist, sondern auch harte Sachen wie Nüsse oder Möhren wunderbar zerhackt:

Geedel: Multizerkleinerer mit Seilzug für Nüsse, Gemüse und mehr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 08:41 Uhr

Für wen lohnt sich der Multizerkleinerer bei Tchibo?

Alle, die oft Gemüse oder Nüsse kleinhacken

Alle, die auch den Zerkleinerer in den Geschirrspüler räumen möchten

Alle, die in ihrer Küche Platz sparen wollen

Menschen, die nicht viel kochen oder einen elektrischen Zerkleinerer suchen

Der manuelle Multizerkleinerer bei Tchibo ermöglicht es euch, schnell und ohne Tränen oder Gerüche an den Händen Zwiebeln, Nüsse, Möhren, anderes Gemüse oder sogar Fleisch zu zerkleinern. Der Zerkleinerer funktioniert stromfrei mit einem Seilzugmechanismus – ihr zieht also nur an der Schnur, und los geht’s!

Die Klingen im Inneren sind aus Edelstahl (18/10) gefertigt. Ihr könnt den Behälter bis zu 50 Grad im Geschirrspüler waschen, nur den Deckel solltet ihr mit der Hand abspülen. Bei Tchibo kostet der manuelle Multizerkleinerer momentan nur 12,99 statt 14,99 Euro.

Käufer sind zufrieden: Insgesamt sind die Käufer des manuellen Multizerkleinerers zufrieden und geben 4,3 von 5 Sternen. Kritisiert wird unter anderem eine gewisse Instabilität und auch die Größe des Geräts. Dagegen freuen sich die Nutzer, dass sie den Zerkleinerer auch auf dem Campingplatz benutzen können – er braucht immerhin keinen Strom.

