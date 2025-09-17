Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Sparen
  3. Deals
  4. Technik-Kracher bei Amazon: Hier spart ihr gerade richtig viel Geld
DEAL

Technik-Kracher bei Amazon: Hier spart ihr gerade richtig viel Geld

Martin Bosse
Martin Bosse,
2 min Lesezeit
Ein Mann trägt einen Stapel Amazon Pakete.
Bei Amazon bekommt ihr wieder zahlreiche gute Angebote. (© IMAGO / Bihlmayerfotografie / Bearbeitung GIGA)
Anzeige

Bei Amazon gibt es aktuell eine Auswahl an hochwertigen Produkten mit deutlich reduziertem Preis. Dazu zählen unter anderem LED-Fernseher und hochwertige Bluetooth-Kopfhörer. Eine Übersicht zeigt euch die derzeit lohnendsten Angebote.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Oft nur für kurze Zeit verfügbar und ebenso schnell wieder ausverkauft: Bei den täglichen Angeboten von Amazon müsst ihr manchmal blitzschnell zugreifen. Prime-Kunden haben es da etwas einfacher, da sie Blitzangebote 30 Minuten vor allen anderen einsehen können. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, die Kosten und Vorteile von Prime haben wir in einem separaten Artikel beschrieben. Damit ihr nichts verpasst, zeigen wir euch hier regelmäßig die besten Deals.

Aktuelle Amazon-Deals ansehen

Anzeige

Amazon: Die besten Deals am 17. September im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Tablets, Fernseher & Zubehör

TCL 75V6C 75 Zoll 4K Smart TV
TCL 75V6C 75 Zoll 4K Smart TV
Statt 749 Euro: 75 Zoll Smart TV mit 4K HDR, Google TV und Gaming-Features
499,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 06:29 Uhr
Hisense 58E6NT (58 Zoll)
Hisense 58E6NT (58 Zoll)
Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in.
329,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 05:11 Uhr
TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll)
TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll)
Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2.
759,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 05:19 Uhr
Anzeige

PC & Zubehör

AOC Gaming 24G4XED (24 Zoll)
AOC Gaming 24G4XED (24 Zoll)
Statt 139 Euro UVP: Full HD Monitor, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 (1920x1080, 2X HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4).
79,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 03:50 Uhr
Samsung Odyssey OLED G9 (49 Zoll)
Samsung Odyssey OLED G9 (49 Zoll)
Statt 1.040 Euro UVP: Gaming Monitor, PC Bildschirm, 240 Hz, OLED Glare Free, 0,03 ms Reaktionszeit, Gaming Hub.
899,90 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 00:30 Uhr
Apple MacBook Air M4
Apple MacBook Air M4
Statt 1.199 Euro UVP: 13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB - Himmelblau
874,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 09:22 Uhr
Anzeige

Audio & Lautsprecher

soundcore by Anker Q20i
soundcore by Anker Q20i
Statt 49,99 Euro: kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling, 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus und tiefem Bass.
29,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 05:23 Uhr
Ugreen HiTune Max5c Bluetooth Kopfhörer
Ugreen HiTune Max5c Bluetooth Kopfhörer
Statt 35,99 Euro UVP: Over Ear mit Hybrid Active Noise Cancelling, Hi-Res Audio, LDAC, 75h Akku, Bluetooth 5.4, Spatial Audio, EQ in App, Duale Verbindung.
23,36 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 03:21 Uhr
Anzeige

Haushalt, Mobilität & Smart Home

Nelko P21 Etikettendrucker
Nelko P21 Etikettendrucker
Statt 32,99 Euro UVP: Selbstklebender Labeldrucker, Bluetooth-Etikettendrucker.
17,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 03:16 Uhr
Cycplus I50PSI
Cycplus I50PSI
Statt 56,99 Euro: Elektrischer Kompressor, Fahrradpumpe mit LCD, LED-Licht und wiederaufladbarem Akku. Coupon aktivieren und 10 Prozent sparen.
33,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 07:12 Uhr
Cosori Heißluftfritteuse 2 Kammern
Cosori Heißluftfritteuse 2 Kammern
Statt 249,99 Euro UVP: Airfryer Testsieger der Stiftung Warentest, 6-in-1 Dual Zone Air fryer 8,5 L, Heissluftfritteuse Doppelkammer mit Sichtfenster.
139,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 04:42 Uhr
Ugreen FineTrack
Ugreen FineTrack
Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple.
9,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 07:01 Uhr
Brennenstuhl Garant V2
Brennenstuhl Garant V2
Statt 49,91 Euro: IP44 Kabeltrommel 25m Outdoor, Made in Germany, 3 Schutzkontakt-Steckdosen.
44,62 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2025 21:00 Uhr
Honeywell TurboForce Turbo-Ventilator
Honeywell TurboForce Turbo-Ventilator
Statt 32,49 Euro UVP: Tischventilator mit geräuscharmer Kühlung, verstellbarer Neigungswinkel bis zu 90°, 3 Geschwindigkeitseinstellungen, Wandmontage.
21,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 00:32 Uhr
Bresser MeteoTemp BF
Bresser MeteoTemp BF
Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit.
34,09 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 09:11 Uhr
Songmics Bürostuhl OBN034B01
Songmics Bürostuhl OBN034B01
Statt 79,99 Euro: Ergonomischer Schreibtischstuhl, Drehstuhl mit Stoffbezug, höhenverstellbar und neigbar, bis 120 kg belastbar.
52,49 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 08:01 Uhr
Levoit Turmventilator
Levoit Turmventilator
Sehr leiser DC-Turmventilator mit 4 Modi, 5 Geschwindigkeitsstufen und Fernbedienung.
74,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 07:22 Uhr
Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig
Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig
Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker.
74,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 04:06 Uhr
Samsung Galaxy SmartTag2
Samsung Galaxy SmartTag2
Statt 39,90 Euro UVP: wassergeschützter Bluetooth-Tracker, Kompassansicht, Suche in der Nähe, mit bis zu 500 Tage Laufzeit.
18,67 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 07:04 Uhr
Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker
Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker
Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel.
4,50 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 05:48 Uhr
Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus
Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus
Statt 24,99 Euro UVP: Steckdosenleiste 6-Fach, Mehrfachsteckdose mit 2 permanenten und 4 schaltbaren Steckdosen, beleuchteter Fußschalter.
15,07 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 03:09 Uhr

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Im Video findet ihr die wichtigsten Funktionen übersichtlich zusammengefasst:

Poster
Anzeige

Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige