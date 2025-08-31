Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Teurer Look zum kleinen Preis: 14 Ikea-Produkte, die wie edle Designerstücke aussehen

Vladimir Maar,
3 min Lesezeit
Ikea-Logo an einer Filiale.
Designerprodukte sehen zwar edel und einzigartig aus, reißen aber oft ein Loch in den Geldbeutel. Zum Glück gibt es eine preisgünstige Alternative. Ikea bietet zahlreiche Produkte, mit denen ihr euch Designer-Charme nach Hause holen könnt, ohne euer Budget zu strapazieren.

Entdeckt in unserer Bilderstrecke 14 erschwingliche Ikea-Produkte, die eurem Zuhause im Handumdrehen einen hochwertigen Look verleihen.

#1: TOBIAS Stuhl

TOBIAS Stuhl
Ikea | TOBIAS Stuhl99,99 €
Designer­stühle können leicht mehrere hundert Euro kosten. Der TOBIAS Stuhl mit transparenter Sitzfläche und eleganter, schwebender Optik könnte dennoch problemlos in einem Designmöbelhaus stehen.

Hier zum TOBIAS Stuhl bei Ikea.

#2: ÄLEBY Sessel mit Hocker

ÄLEBY Sessel mit Hocker
Ikea | ÄLEBY Sessel mit Hocker399,00 €
Designer-Lounge-Sessel gehören zu den bedeutendsten Entwürfen im Möbeldesign. Auch der ÄLEBY Sessel mit passendem Hocker von Ikea ist mit seiner schicken und kompakten Optik ein wahres Designschmuckstück.

Hier zum ÄLEBY Sessel mit passendem Hocker bei Ikea.

#3: HAVBERG Drehsessel

HAVBERG Drehsessel
Ikea | HAVBERG Drehsessel399,00 €
Ihr mögt lieber eine elegante Lederoptik? Dann ist der HAVBERG Drehsessel die preisgünstige Alternative zu vergleichbaren Designerstücken.

Hier zum HAVBERG Drehsessel bei Ikea.

#4: BLÅSVERK Tischleuchte

BLÅSVERK Tischleuchte
Ikea | BLÅSVERK Tischleuchte14,99 €
Die minimalistische BLÅSVERK Tischleuchte gilt längst als Favorit bei Designliebhabern, Interior-Fans und Influencern – ein echtes Must-have für euer Zuhause.

Hier zu der BLÅSVERK Tischleuchte bei Ikea.

#5: VARMBLIXT Tisch- / Wandleuchte

VARMBLIXT Tisch- / Wandleuchte
Ikea | VARMBLIXT Tisch- / Wandleuchte59,99 €
Im Universum ausgefallener Designleuchten darf die VARMBLIXT Tisch- und Wandleuchte nicht fehlen. Mit ihrer außergewöhnlichen Form und dem orangefarbenen Glas zieht sie an der Wand oder auf dem Tisch alle Blicke auf sich.

Hier zur VARMBLIXT Tisch- / Wandleuchte bei Ikea.

#6: BONDTOLVAN Wecker

BONDTOLVAN Wecker
Ikea | BONDTOLVAN Wecker9,99 €
In der digitalen Welt mag ein analoger Wecker wie ein Relikt vergangener Zeiten erscheinen, doch der BONDTOLVAN Wecker in Zartrosa ist als Design-Dekoelement ein stilvolles Highlight für jedes Zuhause.

Hier zum BONDTOLVAN Wecker bei Ikea.

#7: BAGGBODA Beistelltisch

BAGGBODA Beistelltisch
Ikea | BAGGBODA Beistelltisch79,99 €
Das Design dieses Couchtischs stammt von Karin Mobring, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des schwedischen Designs. Der BAGGBODA Beistelltisch überzeugt durch schlichte Eleganz und stilvolles Auftreten.

Hier zum BAGGBODA Beistelltisch bei Ikea.

#8: KÄLLARHALS Vase

KÄLLARHALS Vase
Ikea | KÄLLARHALS Vase12,99 €
Die KÄLLARHALS Vase geht auf die kreative Vision der Designerin Anna Efverlund zurück. Ihr verspielter und experimentierfreudiger Stil zeigt sich auch hier deutlich und die Vase besticht durch ihre lebendige Farbigkeit und fröhliche Ausstrahlung.

Hier zur KÄLLARHALS Vase bei Ikea.

#9: SILVERPÄRON Kerzenständer

SILVERPÄRON Kerzenständer
Ikea | SILVERPÄRON Kerzenständer9,99 €
Der SILVERPÄRON Kerzenständer fasziniert durch seine sanft geschwungenen Linien und die schlichte Eleganz seines minimalistischen Designs, das ihn zu einem besonderen Hingucker macht.

Hier zum SILVERPÄRON Kerzenständer bei Ikea.

#10: HÄCKPOPPEL Dekoschale

HÄCKPOPPEL Dekoschale
Ikea | HÄCKPOPPEL Dekoschale14,99 €
Die HÄCKPOPPEL Dekoschale in intensivem Blau zieht mit ihrer weichen, fließenden Form die Blicke auf sich und verbindet schlichte Eleganz mit harmonischer Leichtigkeit.

Hier zur HÄCKPOPPEL Dekoschale bei Ikea.

#11: KRÖNIKÖR Regal

KRÖNIKÖR Regal
Ikea | KRÖNIKÖR Regal24,99 €
Das KRÖNIKÖR Regal überzeugt durch seinen charakterstarken Auftritt: Mit seinem intensiven Rot und der schlanken Form bringt es eine selbstbewusste Präsenz in den Raum und wird gleichzeitig zum stilvollen Statement-Piece in modernen Wohnwelten.

Hier zum KRÖNIKÖR Regal bei Ikea.

#12: ÄLGANÄS Schuhaufbewahrung

ÄLGANÄS Schuhaufbewahrung
Ikea | ÄLGANÄS Schuhaufbewahrung19,99 €
Das ÄLGANÄS Schuhregal verkörpert Industrial Design in Vollendung. Mit seiner klaren, funktionalen Form, dem robusten schwarzen Stahl und den offenen Ablagen wirkt es wie ein Highlight aus einem Designerfachgeschäft.

Hier zum ÄLGANÄS Schuhregal bei Ikea.

#13: GULLSUDARE Hängeleuchtenschirm

GULLSUDARE Hängeleuchtenschirm
Ikea | GULLSUDARE Hängeleuchtenschirm9,99 €
Leuchten und Hängeleuchtschirme aus Reispapier gelten unter Designfans als absolute It-Pieces. Glücklicherweise bietet Ikea mit dem GULLSUDARE Hängeleuchtenschirm eine preiswerte Alternative, die ebenfalls begeistert.

Hier zum GULLSUDARE Hängeleuchtenschirm bei Ikea.

#14: SKÅLBODA Sessel

SKÅLBODA Sessel
Ikea | SKÅLBODA Sessel69,99 €
Niels Gammelgaard, der dänische Industriedesigner, überzeugt mit klaren Linien und einer harmonischen Verbindung von Funktionalität und skandinavischem Minimalismus. Bei Ikea ist eines seiner beliebten Designs, der Sessel SKÅLBODA, zum Glück preiswert erhältlich.

Hier zum SKÅLBODA Sessel bei Ikea.

