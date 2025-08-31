Teurer Look zum kleinen Preis: 14 Ikea-Produkte, die wie edle Designerstücke aussehen

Designerprodukte sehen zwar edel und einzigartig aus, reißen aber oft ein Loch in den Geldbeutel. Zum Glück gibt es eine preisgünstige Alternative. Ikea bietet zahlreiche Produkte, mit denen ihr euch Designer-Charme nach Hause holen könnt, ohne euer Budget zu strapazieren.
Entdeckt in unserer Bilderstrecke 14 erschwingliche Ikea-Produkte, die eurem Zuhause im Handumdrehen einen hochwertigen Look verleihen.
#1: TOBIAS Stuhl
Designerstühle können leicht mehrere hundert Euro kosten. Der TOBIAS Stuhl mit transparenter Sitzfläche und eleganter, schwebender Optik könnte dennoch problemlos in einem Designmöbelhaus stehen.
#2: ÄLEBY Sessel mit Hocker
Designer-Lounge-Sessel gehören zu den bedeutendsten Entwürfen im Möbeldesign. Auch der ÄLEBY Sessel mit passendem Hocker von Ikea ist mit seiner schicken und kompakten Optik ein wahres Designschmuckstück.
#3: HAVBERG Drehsessel
Ihr mögt lieber eine elegante Lederoptik? Dann ist der HAVBERG Drehsessel die preisgünstige Alternative zu vergleichbaren Designerstücken.
#4: BLÅSVERK Tischleuchte
Die minimalistische BLÅSVERK Tischleuchte gilt längst als Favorit bei Designliebhabern, Interior-Fans und Influencern – ein echtes Must-have für euer Zuhause.
#5: VARMBLIXT Tisch- / Wandleuchte
Im Universum ausgefallener Designleuchten darf die VARMBLIXT Tisch- und Wandleuchte nicht fehlen. Mit ihrer außergewöhnlichen Form und dem orangefarbenen Glas zieht sie an der Wand oder auf dem Tisch alle Blicke auf sich.
#6: BONDTOLVAN Wecker
In der digitalen Welt mag ein analoger Wecker wie ein Relikt vergangener Zeiten erscheinen, doch der BONDTOLVAN Wecker in Zartrosa ist als Design-Dekoelement ein stilvolles Highlight für jedes Zuhause.
#7: BAGGBODA Beistelltisch
Das Design dieses Couchtischs stammt von Karin Mobring, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des schwedischen Designs. Der BAGGBODA Beistelltisch überzeugt durch schlichte Eleganz und stilvolles Auftreten.
#8: KÄLLARHALS Vase
Die KÄLLARHALS Vase geht auf die kreative Vision der Designerin Anna Efverlund zurück. Ihr verspielter und experimentierfreudiger Stil zeigt sich auch hier deutlich und die Vase besticht durch ihre lebendige Farbigkeit und fröhliche Ausstrahlung.
#9: SILVERPÄRON Kerzenständer
Der SILVERPÄRON Kerzenständer fasziniert durch seine sanft geschwungenen Linien und die schlichte Eleganz seines minimalistischen Designs, das ihn zu einem besonderen Hingucker macht.
#10: HÄCKPOPPEL Dekoschale
Die HÄCKPOPPEL Dekoschale in intensivem Blau zieht mit ihrer weichen, fließenden Form die Blicke auf sich und verbindet schlichte Eleganz mit harmonischer Leichtigkeit.
#11: KRÖNIKÖR Regal
Das KRÖNIKÖR Regal überzeugt durch seinen charakterstarken Auftritt: Mit seinem intensiven Rot und der schlanken Form bringt es eine selbstbewusste Präsenz in den Raum und wird gleichzeitig zum stilvollen Statement-Piece in modernen Wohnwelten.
#12: ÄLGANÄS Schuhaufbewahrung
Das ÄLGANÄS Schuhregal verkörpert Industrial Design in Vollendung. Mit seiner klaren, funktionalen Form, dem robusten schwarzen Stahl und den offenen Ablagen wirkt es wie ein Highlight aus einem Designerfachgeschäft.
#13: GULLSUDARE Hängeleuchtenschirm
Leuchten und Hängeleuchtschirme aus Reispapier gelten unter Designfans als absolute It-Pieces. Glücklicherweise bietet Ikea mit dem GULLSUDARE Hängeleuchtenschirm eine preiswerte Alternative, die ebenfalls begeistert.
#14: SKÅLBODA Sessel
Niels Gammelgaard, der dänische Industriedesigner, überzeugt mit klaren Linien und einer harmonischen Verbindung von Funktionalität und skandinavischem Minimalismus. Bei Ikea ist eines seiner beliebten Designs, der Sessel SKÅLBODA, zum Glück preiswert erhältlich.