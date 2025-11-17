Thalia Black Week 2025: Rabatte auf Spielwaren, tolino und Adventskalender

Auch 2025 nimmt Thalia wieder am Black Friday teil – und zwar im Rahmen einer Black Week. Bei uns erfahrt ihr, auf welche Preisnachlässe ihr euch freuen könnt.

Wann findet die Black Week bei Thalia statt?

Die Black-Week-Rabatte bei Thalia erwarten euch in diesem Jahr vom 24. November bis zum 01. Dezember 2025. Diese Termine solltet ihr euch merken:

Start der Black Week: 24. November 2025

24. November 2025 Black Friday: 28. November 2025

28. November 2025 Cyber Monday: 01. Dezember 2025

Was bietet Thalia während der Black Week günstiger an?

Die Black Week 2025 umfasst verschiedene Rabattaktionen: Wie uns Thalia mitteilte, gibt es zum Beispiel 15 Prozent auf bestimmte Spielwaren-Marken, 20 Prozent auf ausgewählte tolino e-Reader-Modelle und 50 Prozent Nachlass auf Adventskalender.

Ihr interessiert euch für einen e-Reader? Im Video erfahrt ihr, was ihr vor dem Kauf wissen solltet:

Gibt es auch Rabatte auf Bücher?

Weil Bücher in Deutschland einer gesetzlichen Preisbindung unterliegen, dürfen Händler beim Verkauf keine Rabatte gewähren oder die Preise eigenständig senken. Aus diesem Grund kann Thalia die Black-Week-Preisnachlässe ausschließlich auf Produkte wie Spielwaren, Technik und saisonale Artikel gewähren.

Für wen lohnt sich die Aktion?

Die Black Week bei Thalia lohnt sich für euch, wenn ihr auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, Technik für das eigene Lesevergnügen kaufen möchtet oder noch einen Last-Minute-Adventskalender braucht.