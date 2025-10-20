weloveholidays: Erfahrung und Bewertung – ist der Reiseanbieter seriös?

Wie seriös ist „weloveholidays“ wirklich? Der Anbieter wirbt mit Bestpreis-Garantie für euren Urlaub. Wir klären euch über die Erfahrungen von Nutzern auf.

„weloveholidays“: Wie seriös ist der Anbieter?

„weloveholidays“ ist ein Online-Reiseanbieter, bei dem ihr euren Urlaub zu den beliebtesten Destinationen buchen könnt. Im Angebot sind Urlaubsreisen in die Türkei, nach Ägypten, Spanien, Tunesien, Portugal, Bulgarien, auf die Kanaren, den griechischen Inseln, den Balearen sowie in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Der Anbieter wirbt mit einer Bestpreisgarantie, teilweise kostenlosen Stornierungen, einer flexiblen Bezahlung bis hin zur Ratenzahlung sowie mit einem 24/7-Kundenservice. Die angepriesene flexible Bezahlung eurer Reise beinhaltet eine Rechnungsbegleichung per PayPal, Klarna, Lastschrift, Rechnung, Kredit- oder Debitkarte sowie mit ApplePay.

Ihr könnt eure Reise auch anzahlen und den Restbetrag bis spätestens 14 Tage vor Reiseantritt begleichen. Aber Achtung: Hier müsst ihr jeweils eine Servicegebühr von 4,95 Euro extra dazuzahlen. Für die angebotene Ratenzahlung wird ebenso für jede einzelne Zahlung eine Servicegebühr in Höhe von 2,95 € fällig.

„weloveholidays“ Erfahrungen: So urteilen die Kunden

Bei Trustpilot wird „weloveholidays“ mit einem „Hervorragend“ sowie 4,4 von 5 möglichen Sternen geführt. Kunden loben den besonders einfachen Prozess einer Buchung und die Gestaltung der Webseite. Das Auffinden guter Angebote soll sehr einfach sein.

Die Preise sollen transparent angegeben sein und Zusatzkosten eindeutig erklärt werden. Besonders positiv erscheint den Kunden die Möglichkeit einer Ratenzahlung.

Ebenso positiv wird der Kundendienst beschrieben. Dieser gilt als professionell, sehr freundlich und hilfsbereit. Als überwiegend zufriedenstellend werden die angebotenen Reisen oder Hotels dargestellt.

Einige negative Bewertungen beschreiben Mängel am gebuchten Hotel, auf die das Unternehmen nicht eingegangen ist. Ein anderer Fall zeigt auf, dass eine Reise komplett bezahlt, dann aber vier Tage vor Reiseantritt vom Veranstalter storniert wurde. Sogar die Stornogebühren musste der verhinderte Reisende selbst tragen.

Ebenso soll es zu einer Umbuchung in eine schlechtere Hotelkategorie gekommen sein; der Kunde musste dafür extra draufzahlen und der Kundenservice war nicht erreichbar. Auch weitere negative Bewertungen zeigen Probleme bei der Buchung von Reisen auf.

Hinweis: Giga.de spiegelt in diesem Artikel die Bewertungen von Nutzerinnen und Nutzern des Reiseportals „weloveholidays“ wider. Wir sind weder für den Dienst des Unternehmens zuständig noch übernehmen wir eine Verantwortung für den Inhalt der Webseite.

Wer verbirgt sich hinter „weloveholidays“?

Der Reiseanbieter „weloveholidays“ ist eine Tochtergesellschaft des britischen Reiseunternehmens „Loveholidays“. Der Fokus liegt hierbei auf dem deutschen und europäischen Markt. Auf der Seite „northdata.de“ könnt ihr nachlesen, dass Jan Kuklinski, Christopher McCavert und Donat Andre Retif als eingetragene Geschäftsführer fungieren.

Fazit zur Benutzung von „weloveholidays“

Die überwiegend positiven Bewertungen lassen auf ein seriöses Reiseportal schließen. Habt ihr sowieso schon Erfahrung darin, euren Urlaub im Internet statt im Reisebüro zu buchen, ist „weloveholidays“ eine gute Alternative zu anderen Anbietern. Die angebotenen Hotels solltet ihr aber vorsichtshalber separat über das Internet noch einmal prüfen.

Die wenigen negativen Bewertungen lassen dennoch auf Unzulänglichkeiten schließen, die aber bei jedem anderen Online-Reiseanbieter auch passieren können.

Achtet bei einer Buchung darauf, dass zum Beispiel die Namen der Reisenden korrekt angegeben sind und dass euch keine Fehler bei der Bezahlung unterlaufen. Prüft auch das ausgesuchte Hotel, ob die Beschreibungen anderer Anbieter mit den vorhandenen Beschreibungen bei „weloveholidays“ übereinstimmen.