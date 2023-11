Anno 1503: Cheats für Geld, Gebäude, Rohstoffe und Waffen

Auf zu neuen Abenteuern! Das Aufbauspiel Anno 1503 weckt den Entdecker in euch und lässt euch mit euren Schiffen eine reichhaltige Inselwelt erkunden und besiedeln. Falls die Steuereinnahmen mal nicht so hoch sein sollten wie gehofft oder ihr einen Produktionsengpass habt, geben wir euch hier die passenden Cheats, damit der Alltag als Inselherr nicht ganz so stressig ausfällt.

Anno 1503 Facts

Cheats aktivieren

Bevor ihr in Anno 1503 Cheats verwenden könnt, müsst ihr sie zunächst einmal freischalten. Bewegt dazu im laufenden Spiel euren Mauszeiger auf eine Insel, auf der ihr auch schon einen Kontor errichtet habt, so dass euch die verfügbaren Rohstoffe angezeigt werden. Tippt nun über eure Tastatur das Wort ruamzuzla ein und ihr könnt die unten stehenden Cheats im Spiel benutzen.

Ihr müsst zunächst eine Insel besiedeln und einen Kontor errichten, bevor ihr die Cheats aktivieren könnt (Bildquelle: Sunflowers)

Liste für alle Cheats in Anno 1503

Strg + M Ihr erhaltet 500 Goldstücke Strg + P Alle Gebäude werden freigeschaltet Strg + F Gegnerische Städte werden sichtbar Strg + T Ihr erhaltet 5 Tonnen Werkzeug Strg + H Ihr erhaltet 5 Tonnen Holz Strg + Z Ihr erhaltet 5 Tonnen Ziegel Strg + K Ihr erhaltet 5 Tonnen Kleidung Strg + L Ihr erhaltet 5 Tonnen Lampenöl Strg + A Ihr erhaltet 5 Tonnen Alkohol Strg + R Ihr erhaltet 5 Tonnen Tabakwaren Strg + G Ihr erhaltet 5 Tonnen Gewürze Strg + C Ihr erhaltet 5 Tonnen Stoffe Strg + N Ihr erhaltet 5 Tonnen Nahrung Umschalt + C einen Gegenstand vermehren (siehe Beschreibung weiter unten) Umschalt + P Position anzeigen ein/aus Umschalt + F Frame-Rate anzeigen ein/aus

So benutzt ihr den Gegenstands-Cheat

Drückt die Taste Umschalt + C. Gebt nun eine Nummer aus der unten stehenden Liste ein (je nach gewähltem Grafikmodus seht ihr die Eingabe oder nicht) Bestätigt eure Eingabe mit Enter. Drückt nun +, um die Anzahl des Gegenstands um jeweils zehn Stück zu erhöhen. Dies könnt ihr so oft wiederholen wie ihr möchtet.

Hinweis: Nicht jeder Ziffer ist ein Gegenstand zugeordnet, also wundert euch nicht bei den Lücken.

Rohstoffe

Kennziffer Rohstoffe 1 Eisenerz 2 Gold 3 Salzstein 4 Edelsteine 9 Baumwolle 10 Zuckerrohr 11 Tabak 12 Schlachtvieh 13 Getreide 14 Mehl 15 Eisen 16 Hanf 17 Hopfen 18 Tierhäute 19 Seile 20 Seide 21 Farbstoff 22 Walspeck 23 Holzkohle

Bedarfsgüter

Kennziffer Bedarfsgüter 26 Nahrung 27 Leder 28 Salz 29 Alkohol 30 Tabak 31 Gewürze 32 Heilkräuter 33 Stoffe 34 Seidenstoffe 35 Lampenöl 36 Kleidung 37 Schmuck 38 Pelze 39 Wein

Baumaterialien

Kennziffer Baumaterialien 41 Werkzeug 42 Holz 43 Ziegel 44 Marmor

Waffen

Kennziffer Waffen 46 Schwerter 47 Bögen 48 Armbrüste 49 Musketen 50 Rüstungen 51 Lanzen 52 Äxte 53 Schiffskanonen

