Ihr mögt es vielleicht vergessen haben, aber beim deutschen Entwickler Daedalic ist seit letztem Jahr ein Herr der Ringe-Spiel in Arbeit: Gollum wird für PC, alle jetzigen Konsolen und PS5 sowie Xbox Series X erscheinen. Ersten Bilder der PS5-Version gibt’s auch schon.

Auf nackten Händen und Füßen tapst Gollum durch Daedalics neues Action-Stealth-Adventure, das uns endlich einmal wieder in die sagenumwobenen Welt von Herr der Ringe einlädt. Ganz dem Namen nach werdet ihr im Spiel Gollum steuern und mehr über sein Leben sowie seine Hintergrundgeschichte erfahren. In einer exklusiven Vorschau hat Gamestar nun erste Bilder zu Herr der Ringe: Gollum veröffentlicht, die aus der PS5-Version des Spiels stammen.

Jep, erste Bilder zu einem PS5-Spiel also. Aber schraubt eure Erwartungen nicht allzu hoch, denn bei Gollum handelt es sich nicht um ein Spiel mit realistischer Grafik:

Anstatt auf hyper-realistische Grafik spezialisiert sich Daedalic zuweilen eher auf Story- und Entscheidungs-Spiele, wie es sicherlich auch bei Herr der Ringe: Gollum der Fall sein wird. Das letzte Bild sieht aber trotzdem recht hübsch aus.

Ursprüngliche Nachricht vom 25. März 2019, 17 Uhr

Was wir über Herr der Ringe: Gollum bisher alles wissen

Mit Der Herr der Ringe: Gollum entsteht derzeit ein Action-Adventure bei Daedalic Entertainment, das einen tieferen Blick in das Leben des tragischen Bösewichts Gollum gewähren will. Damit das fertige Spiel jedoch nicht nur Gaming-Enthusiasten sondern auch Buch-Fans anspricht, arbeitet Daedalic Entertainment Hand in Hand mit Middle-earth Enterprises zusammen, also dem Unternehmen, dass für die offizielle Lizenzierung der Werke von J.R.R. Tolkien verantwortlich ist.

Das bedeutet, dass Daedalic Entertainment, die mit Spielen wie der Deponia-Trilogie schon immer einen besonders großen Fokus auf das Erzählen von Geschichten gelegt haben, der Buchvorlage immer treu bleiben und das Spiel keine Widersprüche gegenüber der Buchtrilogie aufweisen wird.

Was für ein Spiel wird Der Herr der Ringe: Gollum?

Daedalic Entertainment bezeichnet das Spiel als Action-Adventure. Das Genre lässt jede Menge Interpretationsspielraum zu, Buch- und Filmkenner wissen aber, dass Gollum viel Zeit in der Dunkelheit des Nebelgebirges verbracht hat. Da er sich dank des Einen Ringes zudem unsichtbar machen kann, liegt die Vermutung nahe, dass Der Herr der Ringe: Gollum eine Stealth-Mechanik in den Mittelpunkt stellen wird.

Der Herr der Ringe: Gollum schließt sich an eine ganze Reihe gelungener Tolkien-Adaptionen an. Das sind die wichtigsten.

Bilderstrecke starten (7 Bilder) Die besten Herr der Ringe-Spiele

Andererseits hat der Ring Gollum auch ein unnatürlich langes Leben verschafft. So sind zwischen dem schicksalhaften Tag, an dem Sméagol den Einen Ring fand, bis hin zu seinem Tod im Schicksalsberg ganze 556 Jahre vergangenen – ein Zeitraum, den Daedalic Entertainment mit den unterschiedlichsten Erzählungen füllen kann.

Wie Der Herr der Ringe: Gollum sich letztendlich spielen wird, erfährst du voraussichtlich 2021. Dann soll das Spiel für den PC und die zu diesem Zeitpunkt relevanten Konsolen erscheinen, was bedeutet, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein Next-Gen-Spiel handeln wird.