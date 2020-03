Ghost of Tsushima: Release-Datum und neuer Story-Trailer

Im Sommer dieses Jahres ist es nun endlich so weit: Ghost of Tsushima erscheint für die PS4. Der Sony-Exklusiv-Titel von Sucker Punch zeigt in einem neuen Trailer mehr von seiner Geschichte.

Im Sommer, genauer gesagt am 26. Juni 2020 geht es mit Ghost of Tsushima ins feudale Japan. In einem neuen Trailer gibt es mehr vom Spiel zu sehen.

Hauptcharakter Jin Sakai wird von seinem Onkel Shimura, dem Fürsten von Tsushima in den Wegen der Samurai unterrichtet und von Jin als eine Art Vater angesehen. Ein weiterer Charakter, der vorgestellt wird, ist Antagonist Khotun Khan, der mit seinem mongolischen Heer in Tsushima einfällt.

Ghost of Tsushima wird in drei verschiedenen Editionen erhältlich sein:

Standard-Edition : Sie enthält die Blu-ray mit dem Spiel.

: Sie enthält die Blu-ray mit dem Spiel. Special-Edition : Enthält das Spiel im Steelbook, ein digitales Artbook, das Held von Tsushima-Skin-Set, einen Technikpunkt und einen In-Game-Gegenstand.

: Enthält das Spiel im Steelbook, ein digitales Artbook, das Held von Tsushima-Skin-Set, einen Technikpunkt und einen In-Game-Gegenstand. Collector’s-Edition: Enthält die Inhalte der Special-Edition plus eine Masken-Replik, ein Kriegsbanner (140 cm), ein Wickeltuch, eine Karte aus Stoff und weiter digitale Inhalte.

Des Weiteren gibt es noch eine Digital-Deluxe-Edition mit sämtlichen digitalen Zusatzinhalten. Ihr könnt alles im Detail PlayStation-Blog nachlesen.

Originalmeldung vom 10. März 2019:

Ghost of Tsushima: Release-Datum durch schwedischen Händler geleakt?

Ghost of Tsushima gehört zu den großen PS4-Exklusivtiteln, die vielleicht noch 2019 auf dem Markt landen können. Ein vermeintlicher Leak macht das Ganze jetzt noch wahrscheinlicher. Demnach könnte das Samurai-Abenteuer schon in wenigen Monaten bei uns landen.

Denn wie der schwedische Händler „Spelbutiken“ auf seiner Seite - zumindest für eine Weile - angegeben hat, soll Ghost of Tsushima am 30. August 2019 für die PS4 erscheinen. Jetzt wirst du sicherlich aufschreien und sagen, dass dies ein reines Platzhalterdatum sein muss. Doch normalerweise wäre dies der 31. August 2019.

Zudem liegt der 30. August 2019 auf einem Freitag, was wiederrum ein sehr normaler Tag für einen Spiele-Release wäre. Zudem braucht Sony noch große Hits im Sommer und Winter, um ganzjährig PS4-Spieler mit Games zu versorgen. Nachdem es bereits erste Leaks gab, die behaupteten, dass The Last of Us 2 im Oktober erscheinen würde, wäre ein August-Release für Ghost of Tsushima gar nicht so verkehrt. Bis es aber eine Bestätigung seitens Sony gibt, bleibt es ein Gerücht.