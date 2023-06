In Layers of Fear: Inheritance könnt ihr 3 Enden freischalten. In unserem Guide zeigen wir euch alle Enden und verraten, wie ihr sie erreichen werdet. Wollt ihr die Trophäen „Schwamm drüber“, „Zu wenig, zu spät“ und „Der Baum und der Apfel“ bekommen, werdet ihr es in einem Durchgang nicht schaffen.

Alle Enden von Layers of Fear: Inheritance

Seid ihr am Schluss vom ersten DLC von Layers of Fear angekommen, seht ihr eines der 3 möglichen Enden. Die Entscheidung fällt ihr nicht zum Schluss, vielmehr ebnet ihr den Weg für eure Entscheidung bereits von Anfang an, indem ihr verschiedene Objekte einsammelt oder bestimmte Aktionen auslöst. So wählt ihr entweder den Weg eurer Mutter, eures Vaters oder entdeckt, dass sich der Wahnsinn auch durch eure DNA zieht.

Hinweis: Dieser Guide enthält Spoiler, da wir die Enden bzw. ihre Freischaltbedingungen anders nicht ausführlich beschreiben könnten. Wollt ihr euch also überraschen lassen, spielt Layers of Fear: Inheritance zuerst einmal durch und lest dann weiter.

Der Weg der Mutter: „Zu wenig, zu spät“

Wollt ihr ein besonders negatives Ende sehen, müsst ihr euch für den Weg eurer Mutter entscheiden. Ihr verzeiht also nicht eurem Vater und interagiert deshalb auch nicht mit den Gegenständen aus allen Kindheitserinnerungen. Dieses Ende erreicht ihr also, wenn ihr einfach nur ruhig dasteht und nur zuschaut. Im Folgenden sagen wir euch, was ihr genau tun müsst, um dieses Ende zu erreichen:

Öffnet nicht die Tür in der Küche, um den Hund rauszulassen. Seid ihr am Sofa angekommen, tippt nicht den Hund an, damit er von der Couch springt. Während ihr für euren Vater posiert, schaut ihn nicht an. In einer Erinnerung beobachtet ihr euren Vater beim Klavierspielen. Ihr könnt euch das Notenblatt schnappen und ihm helfen. Wollt ihr das Ende „Zu wenig, zu spät“ sehen, solltet ihr dies aber nicht tun. Sollt ihr eurer Mutter etwas auf dem Klavier vorspielen, will eure Mutter, dass ihr die Buntstifte holt und die Noten richtig spielt. Macht das nicht, um dieses Ende freizuschalten. An einer Stelle müsst ihr euch in einem Schrank verstecken. Schiebt nicht den Riegel vor. In einem Zimmer erhaltet ihr eine Erinnerung von eurer Mutter, wie sie zur Beruhigung etwas Musik hören will. Schaltet nicht den Phonographen an. Am Ende müsst ihr ein Bild malen. Wählt den Buntstift und findet euch in der Märchenwelt wieder. Betrachtet zum Schluss das zerrissene Bild und seht folgendes Video von diesem Ende.

Der Weg des Vaters: „Schwamm drüber“

Den Erfolg „Schwamm drüber“ erhaltet ihr, sobald ihr eure Entscheidungen positiv für euren Vater sind. Erinnert euch also an das Gute in eurem Vater und macht alles, was er verlangt, um dieses geheime Ende freizuschalten. So müsst ihr in fast jedem Raum Entscheidungen bei den Kindheitserinnerungen treffen. Helft ihr eurem Vater, aktiviert ihr damit dieses mögliche Ende.

Um das zu schaffen, müsst ihr einfach das Gegenteil aller Bedingungen vom oberen Achievement durchführen. So wählt ihr beispielsweise den Pinsel und nicht den Buntstift oder schaut euren Vater an, während er euch porträtiert.

Es ist nicht wichtig, dass ihr jede Kindheitserinnerung genau so durchführt, wie hier beschrieben. Es reicht auch aus, wenn der Großteil der Entscheidungen zugunsten eures Vaters oder eurer Mutter sind.

Habt ihr euren Vater unterstützt, triggert ihr folgendes Ende:

Der Weg eurer Abstammung: „Der Baum und der Apfel“

Dieses Ende ist bei weitem das aufwendigste. Wollt ihr „Der Baum und der Apfel“ freischalten, müsst ihr alle Bilder finden und sie hinterher auch korrekt zusammenstellen. Letzteres ist jedoch gar nicht so schwer, da alle 9 Bilder ein Gesamtkunstwerk ergeben. Wollt ihr dieses Ende triggern, müsst ihr euch an die Instruktionen des Endes „Schwamm drüber“ halten.

Führt alle Interaktionen so aus und sammelt die Bilder, um dieses Ende zu erhalten. Am Ende setzt ihr das Porträt zusammen und dreht euch um. Hier findet ihr ein Regal, welches ihr aus dem Hauptspiel kennt. Interagiert mit dem Gegenstand und seht dann das dritte Ende. Die YouTuberin Beth Bear hat ein nützliches Video veröffentlicht. Hier seht ihr nicht nur das Ende, sondern auch einen kompletten Walkthrough, um dieses Ende zu triggern:

