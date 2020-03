Monster Hunter-Film: Neue Poster zeigen große Waffen und gähnende Leere

Es ist schon ein Weilchen her, seit man vom kommenden Monster Hunter-Film gehört hat. Jetzt sind es allerdings nur noch ein paar Monate bis zum Kinostart und passend dazu erschienen nun erste Poster. Diese zeigen große Waffen - spannender wird es allerdings nicht.

Sony Pictures veröffentlicht die ersten Teaser-Poster zum kommenden Monster Hunter-Film mit Milla Jovovich als Captain Natalie Artemis und Tony Jaa als Jäger. Zur Freude der Fans sind beide mit, aus dem Spiel bekannten, riesigen Waffen zu sehen. Aufgenommen wurden die Bilder scheinbar in der Wüste – von Monstern allerdings keine Spur.

Bleibt abzuwarten, gegen welche Monster die Charaktere antreten und wie sie sich in den Kämpfen schlagen werden, die der Resident Evil-Filmemacher Paul W.S. Anderson für den Film angedacht hat.

Mit dem näher rückenden Release ist davon auszugehen, dass in Kürze weitere Teaser und Trailer zum Film folgen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Was sagt ihr denn zu den Postern? Vielversprechend oder langweilig? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Originalmeldung vom 11. Februar 2019 um 15:41 Uhr:

Monster Hunter-Film hat ein Release-Datum

Endlich gibt es ein Datum für den Monster Hunter-Film. Der Live-Action-Streifen erscheint im Herbst 2020.

Nachdem im letzten Jahr Monster Hunter World auch bei uns in Europa viele Fans gewonnen hat, gibt es gute Nachrichten für alle Monsterjäger: Es kommt ein Live-Action-Film zum Franchise.

Auch das Spiel wird weiter mit Inhalten gefüttert. Zum Beispiel durch Crossover-Events.

Monster Hunter 2020 im Kino

Mit Milla Jovovich in der Hauptrolle soll es den riesigen Gestalten auch auf der Kinoleinwand an den Kragen gehen. Geschrieben und produziert wird der Streifen von Paul W. S. Anderson, der auch die sechs Resident Evil-Filme übernahm. Und die brachten eine menge Geld ein.

Monster Hunter World hier bei Amazon bestellen

Schon im nächsten Jahr wird der Film dann in die Kinos kommen, wie Polygon berichtet. Gelistet wurde der Monster Hunter Live-Action-Streifen für den 04. September 2020.

Hoffentlich kommen diese Klischees nicht im Film vor.

Bilderstrecke starten (29 Bilder) 27 Action-Film-Klischees, von denen wir alle die Schnauze voll haben

In eineinhalb Jahren kommt der Film mit Milla Jovovich in die Kinos. Es ist also ein ganz guter Zeitpunkt, um dich schon mal nach deiner Meinung zu fragen. Was denkst du, wird der Film genau beinhalten? Passt die Hauptdarstellerin in die Rolle und macht es Sinn, einen Kinofilm über ein Game zu produzieren, indem hauptsächlich auf Monster eingeschlagen wird? Wir sind auf deine Meinung gespannt!