WoW: Namensgenerator für gute und böse Fantasy-Charaktere

Ihr spielt World of Warcraft und wollt für euren Totenbeschwörer oder Hexenmeister einen Namen, der wirklich böse und dunkel ist? Was wäre ein Todesritter mit dem Namen Harry? Klingt doch eher nach einem leuchtenden Helden auf einem Einhorn! Wenn ihr nach einem Namensgenerator sucht, der euch bei euren Fantasy-Spielen hilft, einen passenden Namen auszusuchen, dann schaut euch unsere Vorschläge an.

Ist euch Crardomos, Saegan oder Fonia nicht böse genug, dann braucht ihr einfach den richtigen Namensgenerator. Wie wäre es, wenn ihr euren Totenbeschwörer Helion und euren Hexenmeister Icas Grail nennt? Doch auch nette Namen müssen erstmal überlegt werden. Bei Die Sims wollt ihr vielleicht eher einfache, aber dennoch seltene Namen vergeben – auch wenn ein Sim durchaus böse sein kann.

Der Namensgenerator für böse Charaktere

Auf unserer Reise durch das Netz entdeckten wir eine Seite, auf der ihr unterschiedliche Namensgeneratoren finden könnt. Dort werden euch Namen für die dunkelsten Charaktere eurer eigenen Fantasy-Geschichte erstellt. Einige davon haben wir uns gleich für euch notiert:

Böse Namen für männliche… …und für weibliche „Helden“ Dred Vandran Hebkya Dukes Ethel Jinx Ashen Grim Karn Deamonne Harley Stone Xensor Lobo Ilta Natas Fromir Caligari Katreena Evilian Loom Howler Ameria Sanguine Gastly Wolfmoon Princessa Thornton Vossler Vossen Seren Fadington Eldon Tenebris Severina Crimson Inigo Tempest Jillia Lynx Ecthrois Howler Lucretia Church Kirnon Krauss Echo Cloven Dreven Le Doux Maxine Periculum Trixter Mock Gwin Church Zadicus Aimes Pandora Snow Zamza Shadowmend Jayde Delacroix Mazus Cross Elenor Carpathia Kirnon Grimm Ashen Riddle Balo Borges Servillah Le Blank Marth Magnus Calamity Vigil

Wenn für euch in der Tabelle nichts dabei war, dann folgt dem Link zur Website www.fantasynamegenerators.com und versucht euch andere dunkle Namen generieren zu lassen.

Diese Seite ist genau auf eure Bedürfnisse zugeschnitten, sodass ihr einfach eine Klasse auswählen und euch dann Vorschläge für die Namen holen könnt. Natürlich sind hier auch andere Spiele vertreten. Eure Quest „Namensfindung“ werdet ihr damit sicherlich abschließen können.

Habt ihr für euren Totenbeschwörer, Hexenmeister oder Todesritter andere Namen, welche die Fantasy aus allen Nähten platzen lassen, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.

...und? Habt ihr euren Helden benennen können?

Familiennamengenerator für die Sims

Wer von euch lieber Sims spielt und damit vielleicht eher friedliche Namensgeneratoren sucht, die mit Fantasy nicht so viel gemeinsam haben, der soll auch fündig werden. Mit dem Sims-random-name-generator könnt ihr sogar Namen für die komplette Familie erstellen lassen. Hier könnt ihr auch auswählen, mit welchen Buchstaben die Namen beginnen sollen oder, ob sie selten oder alltäglich sein sollen.

Entscheidet ihr euch für diesen Generator, werdet ihr zum Beispiel folgende Namen als Vorschlag bekommen: Drew Crowthers, Clay Neigh, Wealdhelm Ngyun, Owunpadda Fingerhut oder Ronan Tonozzi. Klingt doch glatt nach einem Sim oder nicht?

Habt ihr noch andere Ideen, die uns und unseren Lesern dabei helfen, spannende Namen für die Games-Charaktere zu finden, dann hinterlasst uns gerne Kommentare mit euren Vorschlägen.

