Back in Time: Die 20 geilsten Zeitreise-Videospiele

Back to the Future: The Game (2010)

Back to the Future: The Game basiert auf den Zurück-in-die-Zukunft-Filmen und beleuchtet die Abenteuer von Marty McFly und Doc Brown. Letzterer hat einen DeLorean in eine Zeitmaschine verwandelt und schickt Marty und sich selbst durch alle möglichen Epochen unserer Welt. Das Spiel besteht aus fünf Episoden und wurde von Telltale Games entwickelt. Diese sind vor allem durch Titel wie The Walking Dead und The Wolf Among Us einem größeren Publikum bekannt geworden. Die typische Comic-Grafik kommt auch bei Back to the Future: The Game zum Einsatz.