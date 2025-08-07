015510800215 ruft an – diese Nummer sofort blockieren!

Die Hintermänner der Handynummer 015510800215 sitzen vermutlich in Osteuropa. Mit einer hinterhältigen Masche wollen sie ihre Opfer in eine Kostenfalle locken. Diskussionen sind hier zwecklos. Am besten blockiert ihr die Nummer sofort für weitere Anrufversuche.

Die Vorwahl 0155 ist zwar für E-Plus reserviert, doch sie findet häufig Verwendung beim Anbieter E-Plus 3G Luxemburg. Ein Rückruf landet auf einer Lebara-Mailbox. Vermutlich handelt es sich um eine anonym gekaufte Prepaid-Karte und die Hintermänner nutzen Call-ID-Spoofing, um diese Nummer ihrem Callcenter zuzuordnen. Angesichts des Akzents der Anrufer befindet sich das womöglich in Osteuropa.

Was steckt hinter diesen Anrufen?

Während die Nummer 015510800215 wie eine private Handynummer wirkt, steckt dahinter ein Callcenter.

Die Anrufer sprechen deutsch mit einem starken osteuropäischen Akzent. Das weist darauf hin, dass sich in dieser Region auch das Callcenter befindet.

Zuerst behaupten die Anrufer, man habe bei einem Gewinnspiel Geld gewonnen. Dabei werden unterschiedliche Marken genannt, wie etwa Lidl, Balea oder IKEA.

Sie kennen den Namen, die Telefonnummer, die Adresse und oft sogar die E-Mail-Adresse ihrer Opfer.

Um den angeblichen Gewinn zu überweisen, wollen sie von euch die IBAN haben.

Anschließend stellen sie einen wesentlich höheren Hauptgewinn in Aussicht, aber dafür müsstet ihr ein Zeitschriften-Abo abschließen, um eure Chancen zu erhöhen.

Wenn ihr eure Daten nicht am Telefon nennen wollt oder die Geschichte mit dem Gewinnspiel anzweifelt, werden die Anrufer unverschämt und beleidigen, bevor sie schließlich auflegen.

Nummer 015510800215 blockieren

Mit gesundem Menschenverstand Fallen vermeiden Die meisten Kostenfallen lassen sich vermeiden, wenn ein paar einfache Regeln eingehalten werden. So ist es eigentlich immer ein Grund zum Misstrauen, wenn eine Handynummer von einem Callcenter benutzt wird. Bankdaten sollte man am Telefon weder nennen noch bestätigen. Seriöse Unternehmen verstehen das und geben euch die Möglichkeit einer schriftlichen Kommunikation. Seid ihr im Zweifel, lasst euch eine Rückrufnummer nennen und sagt, dass ihr das erst mit jemandem besprechen wollt, der sich damit auskennt. Das muss ja nicht stimmen, wehrt aber Betrüger meist ab. Und zu guter Letzt: Freut euch nicht über Gewinnspiele, an denen ihr niemals teilgenommen habt. Marco Kratzenberg

