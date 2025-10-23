01635074244 ruft an: Sehr aufdringliche Betrüger lassen es in Minutenabstand klingeln

Mit der Handynummer 01635074244 versuchen Kriminelle, euch in eine Kostenfalle zu drängen. Sie bauen Druck auf und drohen mit Vollzugsmaßnahmen. Wir sagen euch, wie ihr in diesem Fall reagieren müsst.

Dass mit der Nummer 01635074244 scheinbar ein privates Handy bei euch anruft, liegt an einer Technik namens Call-ID-Spoofing, bei der ein Telefoncomputer eine gefälschte Anrufnummer anzeigen lässt. Tatsächlich steckt hinter den Anrufen ein Callcenter, das sich womöglich nicht einmal in Deutschland befindet.

Was ist über die Nummer 01635074244 bekannt?

Bei einem Rückruf der Telefonnummer bekommt ihr die Meldung, dass die Mailbox nicht zur Verfügung steht. Vermutlich wurde die SIM-Karte durch einen ahnungslosen Strohmann erworben, aktiviert und dann in eine Schublade gelegt. Aus diesem Grund ist es auch sinnlos, die Nummer der Bundesnetzagentur zu melden.

Die Anrufer kennen den Namen der Opfer und sprechen ihn gezielt damit an. Sie nennen auch andere Daten, wie etwa die E-Mailadresse, was auf gestohlene Datensätze hinweist.

Sie melden sich als Inkassomitarbeiter einer „Vorteilswelt“ und behaupten, man habe vor zirka 6 Monaten einen Vertrag mit ihnen abgeschlossen und vergessen, diesen zu kündigen.

Wenn man jetzt die IBAN bestätigt, würde der Vertrag aus Kulanzgründen in weiteren 6 Monaten automatisch auslaufen und sich andernfalls um ein weiteres Jahr verlängern. Die Kosten sollen bei und 60 Euro pro Monat liegen.

Wenn ihr widersprecht, verweisen sie auf Vertragsunterlagen, die man euch angeblich vor Monaten zugeschickt hat. Sie drohen mit der Vertragsverlängerung und möglicherweise steigenden Kosten.

Die Anrufe erfolgen über den ganzen Tag verteilt, teilweise in Minutenabständen und sogar, kurz nachdem ihr aufgelegt habt.

Ihr braucht euch keine Sorgen um Konsequenzen zu machen, wenn ihr einfach auflegt. Die Anrufer können keinen Vertragsabschluss nachweisen und haben nicht einmal eure Kontodaten. Blockt sie einfach!

So blockiert ihr die Rufnummer 01635074244

Um den lästigen Anrufen zu entgehen, könnt ihr diese Nummer ganz einfach bei Android und iPhone blockieren. Ihr findet sie in der Anrufliste und könnt sie dort gezielt als Spam markieren, um sie für weitere Anrufe zu sperren.

Falls ihr die Telefonnummer im Telekom-Festnetz sperren möchtet, geht das im „Telefoniecenter“: Ruft es im Browser auf, meldet euch an und schreibt die Nummer dann in die Liste der unerwünschten Anrufer. Daraufhin werden zukünftige Anrufe nicht mehr durchgestellt.

Ihr könnt solche Nummern in der Fritzbox blockieren, indem ihr die schwarze Liste in den Einstellungen des Routers dazu nutzt. Alle dort eingetragenen Rufnummern werden nicht mehr angezeigt.

Ärgerlich geringe Verfolgungschancen Theoretisch wird immer empfohlen, solche Nummern bei der Bundesnetzagentur zu melden. In der Praxis ist das ein stumpfes Schwert. Bis so eine Nummer blockiert wird, kann ein Jahr vergehen. Und auch dann werden die eigentlichen Verursacher nicht bestraft, weil sie in Wirklichkeit die eigene Nummer verschleiert haben. Ihr müsst also selbst aktiv werden und diese Betrüger blockieren. Marco Kratzenberg

