03046690016 ruft an - wie soll man reagieren?

Die Telefonnummer 03046690016 ähnelt anderen Nummern, über die sich Telefonteilnehmer beschwert haben. Das ist kein Wunder, denn die Anrufe kommen alle vom selben Unternehmen, das die Endziffern ändert, wenn eine Rufnummer „verbrannt“ ist. Wir sagen euch, was dahintersteckt und wie ihr euch wehren könnt.

Zuerst einmal: Die Firma hinter dieser Nummer ist seriös und die Anrufe sind legal. Das Unternehmen „trend.test GmbH“ gehört zur Ipsos-Gruppe und führt Telefonumfragen durch. Wir haben bereits über die Rufnummern 03046690012, 03046690015 und 03046690017 berichtet. Jetzt haben sie anscheinend zur 03046690016 umgeschaltet.

Was wollen die Anrufer mit der Nummer 03046690016?

trend.test führt Meinungsumfragen im Auftrag großer Firmen durch.

In den meisten Fällen rufen sie Nummern an, die durch einen Computer nach dem Zufallsprinzip automatisch erzeugt wurden. Daher kommen auch die „Ping-Anrufe“, bei denen ein Wählprogramm mit einem einmaligen Klingeln testet, ob die gewählte Nummer überhaupt existiert.

Die Anrufer melden sich höflich mit ihrem Namen und erklären, worum es bei der Befragung geht. Ihr seid nicht verpflichtet, daran teilzunehmen und könnt jederzeit abbrechen und ablehnen.

Die Anrufe erfolgen möglicherweise mehrmals am Tag – auch in den Abendstunden – und über mehrere Tage. Das soll euch nicht belästigen, sondern hat hauptsächlich statistische Gründe: Um eine Umfrage durchzuführen, die alle Teile der Gesellschaft umfasst, will man auch Personen erreichen, die womöglich tagsüber gar nicht ans Telefon gehen können oder gerade beschäftigt sind.

Wie wehrt man die Anrufe von 03046690016 ab?

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich um seriöse Umfragen. Das durchführende Unternehmen gehört dem „Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute“ (ADM e.V.) an und muss sich an bestimmte Verhaltensregeln halten.

Dazu gehört unter anderem, dass ihr zu jeder Zeit den Wunsch äußern könnt, dass eure Nummer für weitere Umfragen gesperrt wird. Alternativ könnt ihr zu diesem Zweck auch an berlin@ipsos.com schreiben und um Löschung eurer Nummer bitten.

Allerdings hat das zur Folge, dass diese Nummer bei allen Mitgliedern des ADM e.V. auf eine Blockliste kommt. Wenn ihr also generell nichts gegen Umfragen habt und eure Meinung repräsentiert sehen wollt, solltet ihr nur die Teilnahme an der einen Umfrage ablehnen.

Eigentlich harmlos Diese Nummer gehört zu einem seriösen Unternehmen, dass eurem Wunsch auf Datenlöschung entspricht. Ihr müsst diese und ähnliche Nummern also nicht blockieren, um die Anrufe zu beenden. Marco Kratzenberg

