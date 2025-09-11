1&1-Störungen – hier gibt aktuell heftige es Probleme

In jedem Netz kann es zu Problemen kommen, doch bei so großen Anbietern wie 1&1 betrifft das oft Millionen Kunden. Beschädigungen, Umbauten oder Wartungsarbeiten können zu 1&1-Störungen führen. GIGA sagt euch, wo es heute Probleme gibt und welche Dienste betroffen sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir versuchen, euch an dieser Stelle über die akuten Probleme bei 1&1 zu informieren und sammeln die verfügbaren Informationen. In manchen Fällen können wir eine Prognose wagen, wie lange die Störungen noch dauern werden.

Anzeige

So erreicht ihr den Kundenservice von 1&1:

Welche aktuellen 1&1-Störungen gibt es?

Unsere Tabelle enthält die Schwierigkeiten im 1&1-Netz der letzten 7 Tage. So lassen sich auch Tendenzen erkennen. Derzeit werden die nachfolgenden Probleme gemeldet:

Datum Orte / Bereiche Betroffene Dienste Grund & Status 11.9. bundesweit Ausfall der Mobilfunk-Verbindung Grund unbekannt

Anzeige

1&1 bietet neben Internetzugängen mit VoIP-Telefonie auch Mobilfunkanschlüsse an. Normale Störungen hängen häufig mit Wartungsarbeiten zusammen, aber es kann auch zu Schwierigkeiten kommen, wenn eines der Netze betroffen ist, die von 1&1 genutzt werden. Möglicherweise findet ihr bei den nachfolgend aufgeführten Informationsquellen noch mehr zu eurem Problem.

Wo könnt ihr mehr über die Probleme bei 1&1 erfahren?

Auf der X-(Twitter)-Seite von 1&1 werden auch aktuelle Störungen gemeldet. Hier könnt ihr bei Problemen nachsehen oder dem Account folgen, um immer zeitnah informiert zu sein.

Auch die 1&1-Facebook-Seite informiert euch über Störungen.

Falls ihr telefonieren könnt, erfahrt ihr bei der 1&1-Hotline, welche Störungen es gibt und wie lange sie gegebenenfalls noch andauern.

Bei Allestörungen könnt ihr oft schon vor den offiziellen Meldungen sehen, ob es Probleme gibt. Dort werden nämlich die Meldungen betroffener Personen angezeigt und in den Kommentaren finden sich Tipps oder genauere Beschreibungen der Probleme.

Anzeige

In der Regel werden die Probleme schnell behoben. Wenn ihr ein technisches Problem habt, das nicht „offiziell gemeldet“ wurde, dann wendet euch am besten an den oben verlinkten Support. Vorher solltet ihr versuchen, euer Gerät (Router oder Handy) neu zu starten. Manchmal kann das schon alle Störungen beseitigen.