1.200 Euro bei MediaMarkt sparen: Dieser OLED-TV von Philips hat viel zu bieten

OLED, Ambilight, 120 Hz und mehr: Bei MediaMarkt gibt es einen brandneuen Philips-TV zum Spitzenpreis.

Ein neuer Fernseher soll her? Wie wäre es dann mit einem mächtigen 65-Zoll-OLED-TV von Philips? Der OLED760 mit Ambilight hat einige Premium-Features zu bieten, ist aber zu einem vernünftigen Preis bei MediaMarkt erhältlich. Derzeit kostet der Fernseher in 65 Zoll nur 1.299 statt 2.499 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

PHILIPS 65OLED760/12 OLED Ambilight TV Den OLED760-TV von Philips gibt es in 48, 55 65 und 77 Zoll. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 11:42 Uhr

Für wen lohnt sich der Philips 65OLED760 bei MediaMarkt?

Für alle, die ein ausdrucksstarkes OLED-Bild wollen.

Für alle, die sich einen Fernseher mit Ambilight wünschen.

Nicht geeignet, wenn ihr vier HDMI-2.1-Anschlüsse am Fernseher benötigt.

Der 2025er-Philips-Fernseher ist auf dem OLED-Markt zwar eher dem Einsteiger-Segment zuzuordnen, hat aber viele Stärken mit an Bord. Hinter dem klaren 4K-Display mit 120 Hz nativer Bildwiederholungsrate sorgt die P5 Intelligent Picture Engine für Bildverbesserungen.

Mit Dolby Vision, HDR10, HDR10+ und HLG ist Unterstützung für alle wichtigen HDR-Formate vorhanden, ebenso kann das Soundsystem mit zwei 10-Watt-Lautsprechern anspruchsvolle Audio-Spuren wie Dolby Atmos und DTS:X wiedergeben.

Für Konsolen, Streaming-Boxen, Soundbars und Blu-Ray-Player sind 4 HDMI-Ports mit dabei, zwei davon HDMI 2.1 (einer davon der eARC-Anschluss), zwei HDMI 2.0.

Als Philips-typisches Extra verfügt der OLED-TV zudem über Ambilight – Hintergrundbeleuchtung an der Rückseite des Fernsehers, die mit den Farben auf dem Bildschirm korrespondieren. Somit bekommt ihr stimmungsvolles Licht ins Wohnzimmer, das sich immer an die gezeigten Inhalte anpasst.

Philips OLED760: MediaMarkt-Kunden sind vom TV-Bild begeistert

Der OLED760 kann die bisherigen MediaMarkt-Kunden vollends überzeugen – derzeit steht der Fernseher bei einer Wertung von 4,7 von 5 möglichen Sternen. Kunden loben das starke Bild mit den OLED-typischen Schwarzwerten sowie das Ambilight-Feature.

