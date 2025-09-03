1.500 Euro sparen: MediaMarkt bietet mächtigen Samsung OLED zum Schnäppchenpreis an

Dieser brillante Samsung-OLED ist schon kurz nach dem Release deutlich günstiger.

Mit dem S90F bietet Samsung seit März 2025 einen hochwertigen OLED-TV, der Heimkino-Fans mit seinem Bild und umfangreicher Ausstattung auf ganzer Linie überzeugt. Bei MediaMarkt gibt es die 65-Zoll-Version des Fernsehers schon wenige Monate nach dem Release mit einem satten Rabatt von 1.500 Euro – ihr könnt ihn euch jetzt für 1.699 Euro statt 3.199 Euro schnappen (bei MediaMarkt ansehen).

SAMSUNG OLED GQ65S90F Der OLED-Fernseher von Samsung ist in 48, 55, 65 und 83 Zoll erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 09:21 Uhr

Für wen lohnt sich der Samsung OLED S90F bei MediaMarkt?

Für alle, die sich ein hochwertiges OLED-Bild wünschen.

Für alle, die auf starke Gaming-Features Wert legen.

Nicht geeignet, wenn ihr unbedingt Unterstützung für Dolby Vision wollt.

Der S90F hat so ziemlich alles an Bord, was ihr euch von einem Premium-Fernseher versprecht: Die OLED-Technologie sorgt für starke Kontraste und echtes Schwarz, während der leistungsstarke Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor die Bilder so gut wie möglich optimiert.

Mit den vier HDMI 2.1-Anschlüssen – einer davon eARC – könnt ihr sowohl eure Soundbar als auch Spielekonsolen und Blu-Ray-Player verbinden. Gamer können sich über bis zu 144 Hz sowie verschiedene Modi beim Zocken freuen.

HDR10 und HDR+ werden ebenso unterstützt wie Dolby Atmos, VRR und ALLM. Nur Dolby Vision ist bei Samsung leider weiterhin außen vor – auf das dynamische HDR-Format müsst ihr beim S90F also verzichten.

Samsung S90F: MediaMarkt-Kunden loben den OLED-Fernseher

Bei MediaMarkt hat der OLED-TV aktuell eine beachtliche Wertung von 4,9 von 5 möglichen Sternen. Kunden sind mit dem hervorragenden Bild des Fernsehers wunschlos glücklich und loben zudem den Ton und die Tizen-Benutzeroberfläche.

