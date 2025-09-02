1.700 Euro Rabatt bei MediaMarkt: Wenn ich nicht schon einen OLED-Fernseher hätte, würde ich hier zuschlagen

Ein besseres Bild als bei diesem OLED-Fernseher ist nur schwer zu finden.

Die C-Reihe in LGs OLED-Angebot bietet traditionell einige der besten Fernseher, die jedes Jahr erscheinen. Bei MediaMarkt könnt ihr euch das diesjährige C5-Modell in mächtigen 65 Zoll jetzt bereits mit einem satten Rabatt schnappen – der OLED-TV kostet aktuell nur 1.499 Euro statt 3.199 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

LG OLED65C57LA 65 Zoll LGs C-OLED-Fernseher ist in 42, 48, 55, 65, 77 und 83 Zoll erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 10:50 Uhr

Für wen lohnt sich der LG OLED C5 bei MediaMarkt?

Für alle, die keine Kompromisse bei der Bildqualität machen wollen.

Für alle, die anspruchsvolle Gaming-Features suchen.

Nicht geeignet, wenn ihr eher nach einem günstigeren Einsteiger-OLED sucht.

Der OLED C5 ist ein hochklassiger Fernseher, der mit tiefsten Schwarztönen und klaren Farben beeindruckt. Mit 4K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz bringt er alle Voraussetzungen für beste Unterhaltung mit.

Vier HDMI 2.1 Anschlüsse sind ebenso vorhanden wie Unterstützung von Dolby Vision, HDR10 und HLG. Dolby Atmos wird als Audio-Format ebenfalls wiedergegeben. Der leistungsstarke KI-Prozessor sorgt hinter den Kulissen dafür, dass auch weniger brillante Bilder bestmöglich dargestellt werden.

Für Gamer ist mit dem Game Optimizer eine separate Bild-Option vorhanden, VRR, HGiG und ALLM sind selbstverständlich ebenfalls mit dabei.

OLEDs von LG sind ihr Geld wert Ich habe ein älteres Modell von LGs C-Reihe zuhause und möchte auf die hochwertige OLED-Technologie nicht mehr verzichten. Das Bild ist brillant, ganz besonders die Schwarztöne, die endlich richtig schwarz und nicht wie bei den meisten anderen TVs eher dunkelgrau sind. Mit seinen 120 Hz, diversen Gaming-Features und großartiger Bildqualität vor allem bei der HDR-Wiedergabe hat sich der Fernseher in meinem Wohnzimmer seinen Platz mehr als verdient. Gregor Elsholz

LG OLED C5: MediaMarkt-Kunden sind von Bildqualität begeistert

Der LG-Fernseher findet auch bei MediaMarkt-Kunden Anklang – momentan steht er bei einer Wertung von 4,5 von 5 möglichen Sternen. Die großartige Bildqualität ist für die meisten ein Highlight, nur die Fernbedienung ist laut einigen Rezensenten ein wenig gewöhnungsbedürftig.

