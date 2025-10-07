1.870 Euro Rabatt: Amazon bietet brillanten OLED-Fernseher von LG zum Tiefpreis an

Ein besseres Bild als bei diesem OLED-Fernseher ist nur schwer zu finden.
Die C-Reihe in LGs OLED-Angebot bietet traditionell einige der besten Fernseher, die jedes Jahr erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch das diesjährige C5-Modell in mächtigen 65 Zoll zu den Prime Deal Days bereits mit einem satten Rabatt schnappen – der OLED-TV kostet Prime-Mitglieder (30 Tage kostenlos testen) aktuell nur 1.329 Euro statt 3.199 Euro (bei Amazon ansehen).
Für wen lohnt sich der LG OLED C5 bei Amazon?
- Für alle, die keine Kompromisse bei der Bildqualität machen wollen.
- Für alle, die anspruchsvolle Gaming-Features suchen.
- Nicht geeignet, wenn ihr eher nach einem günstigeren Einsteiger-OLED sucht.
Der OLED C5 ist ein hochklassiger Fernseher, der mit tiefsten Schwarztönen und klaren Farben beeindruckt. Mit 4K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz bringt er alle Voraussetzungen für beste Unterhaltung mit.
Vier HDMI 2.1 Anschlüsse sind ebenso vorhanden wie Unterstützung von Dolby Vision, HDR10 und HLG. Dolby Atmos wird als Audio-Format ebenfalls wiedergegeben. Der leistungsstarke KI-Prozessor sorgt hinter den Kulissen dafür, dass auch weniger brillante Bilder bestmöglich dargestellt werden.
Für Gamer ist mit dem Game Optimizer eine separate Bild-Option vorhanden, VRR, HGiG und ALLM sind selbstverständlich ebenfalls mit dabei.
OLEDs von LG sind ihr Geld wert
Ich habe ein älteres Modell von LGs C-Reihe zuhause und möchte auf die hochwertige OLED-Technologie nicht mehr verzichten. Das Bild ist brillant, ganz besonders die Schwarztöne, die endlich richtig schwarz und nicht wie bei den meisten anderen TVs eher dunkelgrau sind.
Mit seinen 120 Hz, diversen Gaming-Features und großartiger Bildqualität vor allem bei der HDR-Wiedergabe hat sich der Fernseher in meinem Wohnzimmer seinen Platz mehr als verdient.
LG OLED C5: Amazon-Kunden sind von Bildqualität begeistert
Der LG-Fernseher findet auch bei Amazon-Kunden Anklang – momentan steht er bei einer Wertung von 4,6 von 5 möglichen Sternen. Die großartige Bildqualität ist für die meisten ein echtes Highlight.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.