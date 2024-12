1 Jahr Heizkörperventilatoren im Einsatz: So viel Geld habe ich bisher gespart

Ende 2023 habe ich die Heizkörperventilatoren von SpeedComfort getestet und war positiv überrascht von der Effizienz der kleinen Lüfter. Nach mittlerweile 12 Monaten kann ich euch nun genau verraten, wie viel Geld ich gespart habe. Darauf kommt es am Ende schließlich an.

12 Monate mit Heizkörperventilatoren

Im Test der Heizkörperventilatoren von SpeedComfort habe ich mich ziemlich begeistert gezeigt. Nach einigen Wochen im Einsatz habe ich gemerkt, wie viel besser sich die Wärme der Heizkörper im Raum verteilt und die Luftfeuchtigkeit im Altbau spürbar abgenommen hat. Ich konnte sogar die Vorlauftemperatur meiner Gastherme herunterdrehen. Doch was habe ich jetzt wirklich gespart?

Folgende Aufzeichnungen von meinem Gasverbrauch habe ich gemacht:

1. Dezember 2022 bis zum 1. Dezember 2023: 818 m³ Gas verbraucht (ca. 8.200 kWh)

1. Dezember 2023 bis zum 1. Dezember 2024: 702 m³ Gas verbraucht (ca. 7.000 kWh)

Ich habe also umgerechnet 1.200 kWh weniger Gas mit abgesenkter Vorlauftemperatur und Heizkörperventilatoren verbraucht. Die Vorlauftemperatur konnte ich aber nur wegen der Heizkörperventilatoren senken. Dabei war die Raumluft mit 20 Grad sogar 1 Grad wärmer als im Zeitraum davor und die Luftfeuchtigkeit im Altbau im Winter mit 45 bis 50 Prozent besser als mit 50 bis 65 Prozent davor.

Diese 1.200 kWh würden mich aktuell bei meinem Tarif 9 Cent pro kWh kosten. Das entspricht am Ende einer Ersparnis von 108 Euro. Tatsächlich habe ich mehr gespart, denn erst im April 2024 habe ich diesen günstigen Tarif abschließen können. Den Winter 2023 bis April 2024 muss ich noch 13 Cent pro kWh zahlen. Rechne ich also ganz grob 50 Prozent des Ersparten mit 13 Cent und die anderen 50 Prozent mit 9 Cent, dann liegt die Ersparnis sogar bei 132 Euro.

Lohnt sich der Kauf?

Am Ende kommt es sowieso darauf an, wie viel ihr für Gas bezahlt. Ich zahle mit 9 Cent pro kWh schon relativ wenig und verbrauche auch nicht viel für eine 60-qm-Wohnung im Altbau. Liegt euer Verbrauch höher, dann könnt ihr mehr sparen. In sehr effizienten Neubauten ergeben Heizlüfter jedoch keinen Sinn.

Im Büro und Schlafzimmer habe ich bei Heizkörpern mit 100 und 120 cm jeweils das Mono-Set im Einsatz.

In der Küche und im Wohnzimmer mit längeren Heizkörpern ist das Duo-Set im Einsatz:

Die Investitionskosten liegen bei 300 Euro. Nach etwa 3 Jahren hätte ich die Kosten wieder raus und könnte die Lüfter danach sicher noch einige Jahre verwenden.

Mieter müssen aufpassen

Ich kann Heizkörperventilatoren einsetzen, weil ich eine Brennwerttherme in meiner Wohnung habe. Nutzt ihr eine Zentralheizung mit Heizkostenverteilern an den Heizkörpern, dann dürft ihr diese nicht nutzen, weil ihr andere Mieter an der gleichen Heizung benachteiligen würdet.

