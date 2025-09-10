10 Euro von PayPal geschenkt: Das steckt wirklich hinter der unverhofften Gutschrift

PayPal verschenkt einfach so Geld?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nach einer schweren Störung im Zahlungssystem verteilt PayPal derzeit Gutschriften als eine Art Wiedergutmachung. Betroffene erhalten 10 Euro direkt auf ihr Konto. Hintergrund ist ein technisches Problem, das deutsche Banken veranlasste, Überweisungen an PayPal zeitweise zu blockieren.

Anzeige

PayPal: Nach Panne gibt es 10 Euro geschenkt

Ende August häuften sich die Probleme bei PayPal. Zahlungen wurden nicht ausgeführt, Konten erschienen blockiert, Guthaben ließ sich nicht wie gewohnt nutzen. Der Grund lag laut PayPal in einem Fehler der Betrugserkennung. Die Software reagierte falsch, wodurch manche Banken Transaktionen vorsorglich stoppten. In der Spitze war von Beträgen in Milliardenhöhe die Rede, die zeitweise nicht durchgeleitet wurden.

Um das beschädigte Vertrauen zu reparieren, wählt PayPal nun einen etwas ungewöhnlichen Weg. Betroffene erhalten eine Entschädigung. In E-Mails informiert das Unternehmen über eine Gutschrift in Höhe von 10 Euro. Der Betrag wird direkt dem PayPal-Konto gutgeschrieben, eine separate Bestätigung oder ein Antrag sind nicht nötig. Laut Mailtext handelt es sich um ein „Dankeschön“ für die Geduld – verbunden mit einer offiziellen Entschuldigung.

Keine Falle: Die Gutschrift ist echt

Bei ungewöhnlich klingenden Gutschriften ist generell Vorsicht angebracht, doch diesmal handelt es sich nicht um einen Betrugsversuch. Die Mitteilungen stammen tatsächlich von PayPal (Quelle: heise online).

Anzeige

PayPal beziffert den Anteil der betroffenen Konten in Deutschland auf weniger als 5 Prozent. Bei rund 30 Millionen aktiven Kunden wären das dennoch bis zu 1,5 Millionen Nutzer. Sollte diese Zahl zutreffen, läge der Gesamtbetrag der Aktion bei rund 15 Millionen Euro – eine teure Maßnahme, aber für PayPal offenbar notwendig.