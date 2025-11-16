10 für 6,99 Euro: Dieses Gadget von Aldi dürfte bald jeder brauchen

Sie sehen aus wie normale Teelichter – aber ihr Einsatzgebiet überrascht selbst Deko-Profis.

Aldi Nord verkauft Outdoor-Teelichter

Aldi bringt ab dem 17. November ein LED-Set in die Regale, das mehr kann, als es auf den ersten Blick verrät. Für 6,99 Euro bekommt ihr bei Aldi Nord gleich 10 LED-Outdoor-Teelichter, die sowohl innen als auch draußen funktionieren. Die batteriebetriebenen Lichter sind IP65-zertifiziert, also staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Dank Timerfunktion leuchten sie automatisch 6 Stunden und schalten sich anschließend für 18 Stunden aus – ideal für den Dauereinsatz in Laternen, Windlichtern oder auf der Terrasse.

Wer lieber Farbe ins Spiel bringt, greift zur zweiten Variante: Für denselben Preis gibt es ein 4er-Set mit Farbwechsel-Funktion oder in warmweißem Licht, inklusive Batterien (CR 2032). Besonders clever: Die kleinen Lampen sind als Schwimmkerzen nutzbar – sie treiben auf Wasser und sorgen im Gartenteich oder im Pool für stimmungsvolle Effekte.

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Die Teelichter können sogar schwimmen. (© Aldi-Nord-Prospekt / Belavi / Screenshot: GIGA)

Alternativen bei Amazon sind spürbar teurer:

LED-Teelichter für Wasser-Dekoration, 12 Stück Wasserdichte schwimmende Teelichter mit Flackereffekt und 150 Stunden Batterielebensdauer. Automatische Aktivierung beim Wasserkontakt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2025 01:36 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Deko-Fans: Ideal für alle, die Balkon, Terrasse oder Esstisch regelmäßig mit Lichtakzenten gestalten – die wetterfeste Bauweise spart Aufwand.

Familien: Sicherer Ersatz für echte Kerzen, besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren.

Weniger geeignet für: Menschen, die starkes oder gerichtetes Licht erwarten – das sanfte Flackern ersetzt keine Lampe.

Der Clou liegt im Detail: Die Teelichter wirken überraschend authentisch. Durch das unregelmäßige Flackern entsteht ein natürliches Lichtbild, das kaum künstlich wirkt. Dank IP65-Zertifizierung überstehen sie auch feuchte Nächte im Garten problemlos.

Im Vergleich zu herkömmlichen Deko-Lichtern punkten sie vor allem durch ihre Unabhängigkeit: Kein Kabel, keine Steckdose, keine Sorge um Wind. Die mitgelieferten Batterien halten je nach Nutzung mehrere Tage, und dank Timer spart ihr euch das tägliche Ein- und Ausschalten.

