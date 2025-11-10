10 Meter für 8,99 Euro: Aldi verkauft jetzt das perfekte Verlängerungskabel für die Weihnachtszeit

Ihr wollt draußen dekorieren, habt aber kein Strom? Bei Aldi bekommt ihr ein Verlängerungskabel, das dieses Problem in Luft auflöst.

Dieses Verlängerungskabel könnt ihr auch draußen nutzen

Ab dem 10. November 2025 findet ihr bei Aldi ein Verlängerungskabel mit zehn Metern Länge und IP44-Spritzschutz für 8,99 Euro (im Aldi-Prospekt anschauen, Seite 4). Damit könnt ihr es auch draußen verwenden und beispielsweise eure Weihnachtsdekoration zum Laufen bringen. Beeilt euch, denn das Angebot gibt es in den Filialen nur, solange der Vorrat reicht.

Bei Aldi bekommt ihr das Outdoor-Verlängerungskabel günstig. (© Screenshot GIGA)

Wenn ihr zu spät wart, findet ihr bei Amazon mit dem Verlängerungskabel von SEVICO (bei Amazon anschauen) eine solide Alternative. Ihr bekommt ebenfalls zehn Meter Länge, zahlt mit 15,95 Euro aber etwas mehr. Dafür verfügt das Verlängerungskabel über eine integrierte Schutzkontaktverlängerung nach V29.

SEVICO Verlängerungskabel 10 m Stromkabel Kabel Orange Stecker Garten Baustelle Home Office Qualität Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:35 Uhr

Für wen lohnt sich das Outdoor-Verlängerungskabel?

Weihnachtsenthusiasten, die den Strom für die Beleuchtung aus dem Haus nehmen.

Hobbygärtner ohne Steckdose im Außenbereich für kabelgebundene Elektrogeräte.

Handwerker mit Outdoor-Baustelle und Strombedarf.

Reine Indoor-Nutzer, denn hierfür gibt es andere Verlängerungskabel.

Das kann das Verlängerungskabel von Aldi

Aldis Verlängerungskabel von der Marke Workzone ist ein klassisches und einfaches Modell für zehn Meter Stromverlängerung. Ihr bekommt drei Jahre Herstellergarantie und erhaltet das Produkt laut Prospekt auch in Rot. Bei Nichtnutzung gibt es einen kleinen Deckel, den ihr über die offene Steckdose stülpt. So verhindert ihr, dass Wasser eindringt und es zu gefährlichen Situationen kommt.

Ihr könnt das Verlängerungskabel im Haus anschließend und nach draußen führen oder auch in der Garage, im Hobbykeller oder überall dort, wo ihr Strom braucht. Durch den IP44 Spritzwasserschutz eignet sich das Kabel außerdem für Strombedarf im Feuchtraum beim Bohren oder Renovieren.

Kaufland bietet euch eine gleichwertige Alternative

Bei Kaufland bekommt ihr mit dem Brennenstuhl Brema Verlängerungskabel eine teurere, aber hochwertige Alternative (bei Kaufland ansehen). Brennenstuhl gehört in Deutschland zu den Top-Marken, wenn es um die Energieversorgung mittels Verlängerung geht.

Für 22,06 Euro bekommt ihr ein wahlweise blaues oder rotes, IP44-geschütztes Kabel mit Deckel für die Steckdosenöffnung. Das Kabel ist ölbeständig, mechanisch belastbar und bei bis zu -35 Grad draußen nutzbar.

Das Outdoor-Verlängerungskabel von Amazon als Alternative

Amazons Alternative wird vom Hersteller als perfekte Lösung zwischen Preis und Qualität angepriesen. Das Kabel ist in vier Längen verfügbar, die maximale Länge beträgt 50 Meter. Durch den neon-orangenen Farbton stellt ihr sicher, dass ihr beim Rasenmähen nicht versehentlich ans Kabel kommt. Geeignet ist das Kabel für alles, was ihr rund ums Haus macht (bei Amazon ansehen).

Amazons Kunden vergeben dafür 4,1 von 5 Sternen. Preis und Kabellänge werden gelobt, die Verarbeitung ebenfalls. Qualität und Robustheit wird stellenweise kritisiert, eine Handvoll Nutzer berichten darüber, dass Kontaktstifte abbrachen. Mit großer Mehrheit zeigen sich die Kunden aber überzeugt und loben auch den Kundenservice. Ein Nutzer berichtet, dass er bei einem Defekt bereits am nächsten Tag Ersatz erhielt.

