100+ absurde Lösungen für jedes Alltags-Problem

Wenn die Heizung ausfällt, aber man nicht auf das Wochenend-Bad verzichten will, ist man aufgeschmissen. Es sei denn... man hat mehrere Tauchsieder. Sieht dumm aus? Merke: „Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert!“
Unter diesem Motto haben wir für euch die besten Beispiele für „kreative Zweckentfremdungen“ zusammengestellt. Darunter befinden sich auch einige „Lifehacks“. Wie gefällt euch beispielsweise die Idee, Spickzettel unter die langen, künstlichen Nägel zu kleben? Oder Kleiderbügel als Tablet-Halter, ein Eierkarton als Laptopkühler und ein Büroschrank als Räucherofen? Oder hier, einer meiner Favoriten: Die handbetriebene, fast lautlose Kettensäge!
Dein Auto hat keinen Getränkehalter, aber reichlich Platz? Die Lösung wartet im Baumarkt auf dich...
Und falls ihr keinen Platz habt, reicht auch eine Rolle Klebeband.
Das ist ein typisches Beispiel für „Wenn es funktioniert, ist es nicht dumm“! Die perfekte Lösung.
Manchmal halten die originalen Bauteile einfach nicht genug aus – dann wird halt verbessert!
Zugegeben, in dieser Ausführung ist die Lösung nicht sehr appetitlich, aber generell sorgt es dafür, dass die Leute abziehen und sich die Hände waschen.
Kein Backofen oder Toaster im Haus? Aufbacken geht durchaus auch mit einem Bügeleisen.
#Lifehack: Wenn ihr ein gebügeltes Hemd braucht und kein Bügeleisen habt, reicht durchaus auch ein Topf mit heißem Wasser.
Das Bett ist zusammengebrochen, aber ihr wollt weiter schlafen? Holt einfach den Wagenheber rein, damit lässt sich das Bett millimetergenau anheben.
Warum gibt es eigentlich Kleiderbügel aus Holz, wenn die aus Plasik doch leichter und billiger sind?
Darum, Dude!
Wenn ihr öfter mal nasse Schuhe habt und sie trocknen wollt, lohnt sich der Selbstbau eines Schuhtrockners aus einem Föhn und ein paar Rohren durchaus.
Ihr habt einen Akkuschrauber, aber der Mixer ist kaputt? Kein Problem... Und wenn ihr gar keinen Mixer habt, lässt sich der Rühreinsatz auch aus Draht bauen.
Flaschen sind ziemlich stabil. Verstärkt sie mit einem Stück Holz und Klebeband und schon habt ihr einen brauchbaren Hammer!
Manchmal können bauliche Notwendigkeiten auf architektonischen Schnick-Schnack einfach keine Rücksicht nehmen.
Zugegeben, bei dieser Methode kann eine warme Dusche ziemlich lange dauern.
Wer regelmäßig sein Auto reinigen muss, der sucht irgendwann nach einer praktischeren Lösung. Was sich für Kinderzimmer empfiehlt, kann im Auto nicht schlecht sein – Kacheln!
Die Firma überwacht, ob ihr im Homeoffice auch arbeitet? Mit dieser Lösung „bewegt“ sich die Maus ständig. Der Sensor erkennt den sich bewegenden Sekundenzeiger und meldet „Arbeitsdrohne Müller arbeitet!“
Das ist meine persönliche Lieblingslösung: Nicht immer in der Pringles-Dose rumfummeln! Einfach ein Stück Papier einschieben und den Snack herausziehen.
Gruselig, aber wirksam: Dieser Mann trägt ein künstliches Silikongesicht als Maske, um der optischen Gesichtserkennung durch öffentliche Kameras zu entgehen.
Jeder kennt die Hollywoodschaukel. Ich präsentiere euch die „Harlemschaukel“.
Nachdem keiner der Kollegen es für nötig hielt, den Wasserbehälter der Kaffeemaschine nachzufüllen, wurde dieser einfach etwas erweitert.
Sarkasmus an. Wir empfehlen, diese Lösung nicht bei Kindern anzuwenden, die ihr behalten wollt. Sarkasmus aus.
Das Messer ist weg, die Pizza ist heiß und die Kufen sind sauber? Go for it!
Diese Methode funktioniert, wenn die Knöpfe der Fernbedienung kaputt sind. Ihr braucht allerdings Alufolie für den Daumen, um die Kontakte zu schließen. (Oder sehr nasse Finger)
Geht es eigentlich nur mir so, dass ich kein Vertrauen in moderne Stoßstangen habe? Der Heimwerker kann sich mit einem Baumstamm helfen.
Also ich habe schon hässlichere Türen aus Holz gesehen!
Von der Funktion dieser Lösung bin ich nicht überzeugt... aber das Alter spricht für sich.
Man kann eine Pizza durchaus auch auf dem Gasofen zubereiten.
Wenn eine Wasserkühlung am PC nicht infrage kommt, hilft auch eine erweiterte Luftkühlung.
Sein wir ehrlich: Was ist ein Grill anderes, als ein Feuer mit einem Gitter darüber?
Wer größer als der Durchschnitt ist oder – wie vermutlich in diesem Fall – hygienische Bedenken hat, wird sich über diese Klo-Erhöhung freuen.
Passionierte Biettrinker werden nicht müde zu betonen, dass Bier ein isotonisches Getränk ist. Weil es sich dann ja auch für Leistungssportler eignet, sollten diese immer genügend davon mitführen.
Einmal in ihrem Leben ist Witwe Bolte auf diese Rüpel Max und Moritz hereingefallen. das passiert ihr nicht wieder und jetzt behält sie ihre Hühner immer im Auge.
Allen Dorfbewohnern war klar, dass „Melonenkegeln“ niemals olympisch wird, aber das war ihnen auch egal.
Um auch Fensterputzkunden in höheren Etage zu erreichen, hat er sich eine Roll-Leiter angeschafft.
Der Trend der Kinderschubkarre schwappt aus ländlichen Regionen nun auch in die Städte hinüber...
Man darf beim Autofahren telefonieren... wenn man das Gerät nicht in der Hand hält. Also...
Hinz und Kunz haben heutzutage einen lauten Laubbläser. Ich präsentiere den leisen Laubventilator.
Bank? Check! Weiche Auflage? Check! Hantelstange und Halterung? Check! Gewichtsscheiben? Check!
Fitness in the making.
Die Halterungen und Schubladen in Kühlschränken scheinen Sollbruchstellen zu haben. Wenn man sich mit natürlichem Holz behilft, halten sie länger.
Leute, das geht! Aber das geht zu weit!
Wer in einem billigen Hotel absteigt, aber Pulverkaffee nicht ausstehen kann, nimmt dazu eben das vielseitige Bügeleisen.
Man muss nicht immer die teuren Originalteile im Baumarkt kaufen!
Gürtel vergessen? Kein Problem, solange ihr ein Stück Band oder Kabel und eine Flasche Cola habt.
Der Vorhang ist runtergefallen und nun ist es zu hell? Kein Problem, wenn ihr in Coronazeiten genug Klopapier gehortet habt.
In manchen Gegenden der Welt sind individuelle Autotür-Verschlüsse sehr beliebt.
Haizung ausgefallen und ihr wollt trotzdem warm baden? Kein Problem!
Es ist Sonntag, die Läden haben zu, aber Junior will Rollschuhlaufen? Man kann nie zuviel Klebeband haben!
Die „Seniorenkawasaki“ ist bislang noch nicht sehr verbreitet.
Stromversorgung am Auto? Einfach eine Steckdose einbauen...
Wenn die Stoßstange nur aus einem Blechstreifen besteht, kann man eine Einparkkamera gut gebrauchen – die hier hat sogar Infrarot-LEDs!
Wer braucht einen Basketballkorb? Solange der Ball nicht zu groß ist, geht's doch auch so...
Wir brauchen einen stabilen Türgriff, der angenehm in der Hand liegt...
OK, hab‘ verstanden. Sag nichts mehr!
Eine Tüte Super bitte – und eine Flasche Pommes...
Es funktioniert, oder?
Grundsätzlich kann man ALLES mit genügend Panzer-Tape oder WD40 reparieren!
Zu meiner Entschuldigung kann ich sagen: „Der Aschenbecher war voll!“
Ja... OK... das ist Schwachsinn. Trotzdem müsst ihr zugeben, dass die Konstruktion ziemlich stabil aussieht.
Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass Mikrowellenherde bei offen stehenden Türen nicht laufen. Und wenn dieser kleine Schloß-Haken abbricht, funktioniert der Kasten nicht mehr. Es sei denn...
Ich mache das eigentlich genauso, wenn ich was am Imbiss hole...
Es ist in der ganzen Werkstatt heiß, aber der Ventilator kühlt nur an einer Stelle? Das muss nicht sein...
Jetzt mal ehrlich: Wie sonst soll man für 50 Cent oder eine Plastikmarke an einen Grill aus Edelstahl kommen?
Bei dem Bild stellt sich die Frage „Er ist barfuß und hat kurze Hosen an... wovor fürchtet er sich?“
Gebt's zu: Das ist genial? Er kann frei rumlaufen, aber nicht durch den Zaun entkommen. Ziel erreicht...
Leider habe ich es bis heute nicht geschafft, meine bessere Hälfte von dieser Methode zu überzeugen. Dabei ist das so verdammt effizient!
Mit ein bisschen Geschick könnten beide sogar fahren, oder?
Manchen Menschen kommt es eben nur auf die Optik an. Irgendwoher müssen die Darwinpreis-Geschichten ja kommen...
Macht das auf keinen Fall nach!
Auf den ersten Blick ist kein Unterschied zu sehen.
Leider werden Plastikstrohhalme ja demnächst verboten. Eine Schande!
Die meisten Männer haben in ihrem Haushalt eher einen schwarzen Filzstift als schwarzes Nähgarn – so oder so ist das Problem doch gelöst.
Er hatte diesen furchtbaren Sonnenbrand auf der Brust. Selbst T-Shirts schmerzten. Zum Glück war er kreativ und hatte stramm sitzende Shorts.
Meine Oma hatte nur das Ein-Kerzen-Modell.
Wenn man mit normalen Stäbchen nicht essen kann, hilft dieser Trick. Man kann übrigens auch ein kürzeres Stück des Trinkhalms nehmen und richtige Stäbchen hineinstecken.
Wenn man kein Sieb hat, kann auch ein Tennis- oder Squash-Schläger helfen...
Nie wieder nasse Bücher in der Badewanne. Die richtige Leine vorausgesetzt, funktioniert der Trick auch bei Tablets oder E-Book-Readern.
Macht das nicht zuhause nach! Das soll nur illustrieren, auf welche dumme Gedanken manche Leute kommen können. Aber... es funktioniert!
Wer braucht schon einen Wäscheständer, wenn er zwei Stühle und etwas Gefühl für Balance hat?
Grillen ist out. Smoken ist in! Und dieses Modell hat sogar 3 Gar-Etagen.
Das funktioniert tatsächlich. Und ihr habt bestimmt bis jetzt die Schüsseln immer nacheinander erwärmt, oder?
Hat schon mal jemand gehört, dass ein Tisch gesunken ist? Na also...
Wenn kein Kerzenständer da und die Weinflasche auch noch voll ist, reicht auch ein Mikrofon-Ständer.
Schaaatz, wo steht denn der Motor vom Mixer?
Da wo er hingehört!
Ja danke...
Für eher regenarme Länder braucht man einen Staubwischer. Der hier ist sogar biologisch abbaubar!
Diese Baumarkt-Roller haben in der Regel keinen Platz für Gepäck. Aber wie heißt es so schön? Man darf ruhig doof sein. Man muss sich nur zu helfen wissen.
So ein „Anti-Kratz-Kragen“ sollte beim Tierarzt 40 Euro kosten. Den Hut hatte er noch rumliegen – Problem gelöst.
Ich vermisse noch einen Filzstift-Strich, um die Einstellung richtig zu erkennen. Ansonsten aber tadellos in der Ausführung.
Wie füllt man vier Kühlwasser-Kannen auf einen Streich? Na so!
Problem: Wenn man sich zwischen zwei Spiegel setzt, kann man nicht alles sehen und verwechselt andauernd rechts und links. Aber mit etwas Gehirnschmalz und Technik spart man sich den teuren Friseur.
Man kann Selfie-Sticks auch professionell nutzen – wie man hier sieht.
Kann ich bitte zwei Bananen haben?
Na Du ernährst dich aber gesund.
Hmm, ja..
Wer liest schließlich noch Zeitungen beim Friseur?
Ich hab nicht immer als Schreiberling gearbeitet, sondern tatsächlich auch mal Architektur studiert – inklusive Bau-Statik. Und das Bild lässt mich um das Leben des kleinen Mannes fürchten.
Zur Erinnerung: 1 Liter Wasser wiegt 1 Kilogramm. Das da sind grob geschätzt mindestens 500 Liter.
Ja, das sieht dumm aus. Geradezu dämlich sogar... aber er hat Schatten und kann seine Ohren schützen. Sagt man da „Hut ab“?
Hab ich selbst probiert. Klappt tadellos. Allerdings muss man den Moment abpassen, wenn die Scheiben rauskommen – sonst kleben sie aneinander.
Bitte, bitte... lass die Klobrille unbenutzt sein!
Öh, ja... kann man machen. Muss man aber nicht.
Großer Hunger, keine Schüssel? Kein Problem!
Ein netter Arzt verhilft euch sicher gerne zu so einem „Extra“ am Gips. Denkt aber daran, eine passende Flasche mitzubringen.
Wie tief kommt er wohl damit und wie lange reicht die Luft?
Man kann teure Zusatz-Kühlungen für Laptops kaufen. Dabei reicht es doch meist aus, wenn die Luft darunter gut zirkulieren kann. Solche Eierkartons bekommt ihr im Supermarkt umsonst, wenn ihr nett fragt.
Es gibt flexible Halterungen, für soetwas, aber die muss man meist festschrauben. Wenn man unterwegs ist, helfen auch Kleiderbügel.
Diese kleinen Haarklammern lösen eines der größten Probleme der Neuzeit: Wie kann man Kopfhörerkabel daran hinden, sich in der Tasche in den gordischen Knoten zu verwandeln?
Formel winzig ausdrucken und unter die Nägel kleben. Diese Methode erweckt ungerechterweise nur bei Jungs Verdacht...
Wenn der verdammte Klingenhalter kaputt ist, kann man sich kurzzeitig auch so behelfen.
Langstreckenflug? Schlafmaske vergessen? Das ist kein Problem, wenn die eigenen Haare lang genug sind.
Habt ihr mal in der Werkstatt einen Außenspiegel reparieren lassen? Da kann man arm werden! Transparentes Paketband und ein Handspiegel für 1,50 € - Problem gelöst. Ich hätte allerdings den Griff entfernt.
Manche Gerichte spritzen einfach bei der Zubereitung sehr stark. Bacon zum Beispiel... Plastikflasche, Schere und schon sind die Hände geschützt.
In diesem Fall soll der Schalter vermutlich einen Bremslicht-Taster ersetzen. Ich wollte mir sowas auch schon mal bauen, um Drängler zu erschrecken. Leider ist das verboten.
Habt ihr auch schon mal die Fleißarbeit bewundert, mit der Bauarbeiter hunderte von Metern Fahrradwege und Bürgersteine pflastern? Alles Betrug!
Seit sie für den WG-Einkauf einen Besenstiel mitnehmen, kommen sie viel schneller nach Hause.
Alle haben über seine Reifen gelacht – bis der Regen kam...
Waschmaschinen-Schloß kaputt? Hier ist Kreativität gefragt und man kann viel Geld sparen.