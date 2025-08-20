100+ absurde Lösungen für jedes Alltags-Problem

© Reddit 1 / 114

Wenn die Heizung ausfällt, aber man nicht auf das Wochenend-Bad verzichten will, ist man aufgeschmissen. Es sei denn... man hat mehrere Tauchsieder. Sieht dumm aus? Merke: „Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert!“

Unter diesem Motto haben wir für euch die besten Beispiele für „kreative Zweckentfremdungen“ zusammengestellt. Darunter befinden sich auch einige „Lifehacks“. Wie gefällt euch beispielsweise die Idee, Spickzettel unter die langen, künstlichen Nägel zu kleben? Oder Kleiderbügel als Tablet-Halter, ein Eierkarton als Laptopkühler und ein Büroschrank als Räucherofen? Oder hier, einer meiner Favoriten: Die handbetriebene, fast lautlose Kettensäge!