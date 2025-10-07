100 Euro sparen: Amazon verkauft Lego-Highlight für Erwachsene

Amazon verkauft ein echtes Highlight für Fantasy-Fans und Lego-Liebhaber.

Wenn ihr Der Herr der Ringe liebt, müsst ihr jetzt bei Amazon vorbeischauen. Das Lego-Icons-Set der Elbenstadt Bruchtal kostet aktuell 20 Prozent weniger. Statt 499,99 Euro müsst ihr nur noch 398 Euro zahlen – ihr spart also 101,99 Euro.

Das Angebot ist während der Prime Deal Days ausschließlich für Prime-Mitglieder verfügbar (auf Amazon ansehen).

Für wen lohnt sich das Bruchtal-Lego-Set bei Amazon

Lego-Fans, die ein großes und komplexes Set aufbauen wollen

Fantasy-Fans, die einen der schönsten Orte aus Der Herr der Ringe in ihrem Wohnzimmer zum Leben erwecken wollen.

Das Set wird von Lego selbst nur für 18 Jahre oder älter empfohlen, der Bau ist also zu komplex für kleinere Kinder

Das Bruchtal-Set bei Amazon besteht aus 6.167 Teilen und 15 Minifiguren. Mit dabei sind unter anderem Gandalf, Frodo, Sam, Aragorn, Elrond, Legolas und Gimli. Auch der Ring selbst darf nicht fehlen, sodass ihr die berühmte Ratsszene nachstellen könnt.

Amazon-Kunden loben Bauerlebnis und schönes Design

Das Bruchtal-Set erhält auf Amazon eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Käufer loben den Bau, der nicht langweilig wird, die vielen Minifiguren und schlussendlich das tolle Ergebnis, das ein echter Blickfang für Besucher sein soll. Kritisiert wird dagegen der Preis, der Lego-typisch sehr hoch ausfällt.

Amazon-Alternative für Fans der Bösewichte

Wenn ihr für die Mächte des Bösen brennt, könnt ihr ebenfalls sparen. Saurons Turm Barad-dur in Lego-Form ist ebenfalls im Preis reduziert. Statt 459,99 Euro zahlt ihr nur 390,90 Euro. Das Set enthält 10 Minifiguren wie Sauron, Frodo, Sam und Gollum und besteht aus 5.471 Teilen. Es handelt sich ebenfalls um ein Prime-Angebot (auf Amazon ansehen).

