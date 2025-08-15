12 grandios gefloppte Apple-Produkte, die niemand vermisst

Keine Garantie für Erfolg: Diese zwölf Produkte und Ideen von Apple sind krachend gescheitert.© IMAGO / Xinhua und Bildbearbeitung GIGA 1 / 13

Produkte wie der Macintosh, das iPad oder das iPhone haben Apple zu einem der größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt gemacht. Trotz großer Erfolge hat auch Apple einige Fehltritte und Produktflops auf den Markt gebracht – die schlimmsten Fehltritte zeigen wir euch hier.

Im Jahr 2024 erzielte Apple einen Nettogewinn von unglaublichen 94 Milliarden Euro. Trotz dieser enormen Summe war das ein Rückgang von rund 3 bis 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den einen großen Produktflop gab es nicht, auch wenn einige die Apple Vision Pro als solchen bezeichnen würden.

Die folgenden 12 Produkte waren so schlecht, dass man fast vergessen könnte, dass Apple sie entwickelt und auf den Markt gebracht hat.