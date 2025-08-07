Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 12 Kindle-Geschenke: Diese Bücher sind heute im Amazon-Shop umsonst

12 Kindle-Geschenke: Diese Bücher sind heute im Amazon-Shop umsonst

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Drei junge Erwachsene sitzen nebeneinander: eine Frau liest ein Buch, eine Frau schaut auf ein Tablet und ein Mann liest ein Buch.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books (© IMAGO / Pond5 Images / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Los Angeles, Spinnen, Kutter, Küsse, Spinnen und Finsternis erwarten euch heute in den kostenlosen Amazon-E-Books. Und als Zugabe gibt’s ein Buch mit leckeren Low-Carb-Rezepten für den Airfryer.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Ein Kutter, ein Kuss und kein Empfang: Drei Wochen Zwangsurlaub mit dem falschen Mann – leider heiß
Ein Kutter, ein Kuss und kein Empfang: Drei Wochen Zwangsurlaub mit dem falschen Mann – leider heiß
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:20 Uhr
L.A. Love - eine Affäre in Los Angeles
L.A. Love - eine Affäre in Los Angeles
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:23 Uhr
L.A. Passion - Wiedersehen in Los Angeles (L.A. Love 2)
L.A. Passion - Wiedersehen in Los Angeles (L.A. Love 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:23 Uhr
INSELtürkis: Liebesroman (INSELfarbe 6)
INSELtürkis: Liebesroman (INSELfarbe 6)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:26 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der Aufstand der Drachen: Von Königen und Zauberern — Buch 1
Der Aufstand der Drachen: Von Königen und Zauberern — Buch 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:25 Uhr
Ein Kuss aus Salz und Blut
Ein Kuss aus Salz und Blut
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:27 Uhr
SCHLEIER DER FINSTERNIS : Eine dunkle paranormale Reverse-Harem-Romanze
SCHLEIER DER FINSTERNIS : Eine dunkle paranormale Reverse-Harem-Romanze
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:28 Uhr
Planet der Spinnen - Die Ankunft: Science Fiction Thriller
Planet der Spinnen - Die Ankunft: Science Fiction Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:29 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Still ist das Watt: Nordseekrimi Küstenkrimi mit Ermittlerin Nele Sandberg (Nordlicht – Die Fälle de
Still ist das Watt: Nordseekrimi Küstenkrimi mit Ermittlerin Nele Sandberg (Nordlicht – Die Fälle de
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:20 Uhr
Ein Gasthaus, ein Zwillingspaar und eine Leiche bei einem Filmdreh: Ein Krimi mit Humor, Geheimnisse
Ein Gasthaus, ein Zwillingspaar und eine Leiche bei einem Filmdreh: Ein Krimi mit Humor, Geheimnisse
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:25 Uhr
Wo die Stille schreit kein anderer
Wo die Stille schreit kein anderer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:30 Uhr
Anzeige

Essen, Trinken und Genießen

Heißluftfritteuse Low Carb: 120 Rezepte für schnellen Genuss ohne Reue
Heißluftfritteuse Low Carb: 120 Rezepte für schnellen Genuss ohne Reue
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 09:24 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Catching Little Doll: Masked Men, Reverse Harem, Obsessive Love, Morally Gray (Buch 1) (Masked Hunte
Catching Little Doll: Masked Men, Reverse Harem, Obsessive Love, Morally Gray (Buch 1) (Masked Hunte
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 06:00 Uhr
Fräulein Verkupplerin: Eine zweite Chance für die Liebe zwischen besten Freunden (Vom Amor besiegt S
Fräulein Verkupplerin: Eine zweite Chance für die Liebe zwischen besten Freunden (Vom Amor besiegt S
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 06:03 Uhr
FABRIZIO LEONE: Er war die Gefahr, die sie zu meiden geschworen hatte… Und die einzige Sucht, von de
FABRIZIO LEONE: Er war die Gefahr, die sie zu meiden geschworen hatte… Und die einzige Sucht, von de
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 06:44 Uhr
Tanz im Staudenbeet (Glückszeit auf dem Land 1)
Tanz im Staudenbeet (Glückszeit auf dem Land 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 06:47 Uhr
Beschädigter Papa-Bär: Ein Paranormaler Roman (Gestaltwandler der Ägis 1)
Beschädigter Papa-Bär: Ein Paranormaler Roman (Gestaltwandler der Ägis 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 05:51 Uhr
Begehrte Gefährtin (Die Magie der Wünsche & Träume 4)
Begehrte Gefährtin (Die Magie der Wünsche & Träume 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 05:10 Uhr
Forbidden Academy: Eine Dark Academia Romantasy voller verbotener Magie, Geheimnissen und Verrat
Forbidden Academy: Eine Dark Academia Romantasy voller verbotener Magie, Geheimnissen und Verrat
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 06:11 Uhr
Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe)
Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 07:56 Uhr
Schuldlos tot. Ein Hamburg-Harburg-Krimi (Ein-Petra-Taler-Krimi)
Schuldlos tot. Ein Hamburg-Harburg-Krimi (Ein-Petra-Taler-Krimi)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 05:48 Uhr
DAS FESTIVAL DER GEHEIMNISSE: Kriminalroman über Hobbydetektivinnen, literarische Geheimnisse und Ve
DAS FESTIVAL DER GEHEIMNISSE: Kriminalroman über Hobbydetektivinnen, literarische Geheimnisse und Ve
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 05:10 Uhr
Maximaler Schaden (Ein Grant-Valor-Actionthriller – Band 1)
Maximaler Schaden (Ein Grant-Valor-Actionthriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 05:02 Uhr
Die Schachfigur
Die Schachfigur
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 08:11 Uhr
Brownie-Glückseligkeit: 50 zartschmelzende Rezepte für jeden Schokoladenliebhaber
Brownie-Glückseligkeit: 50 zartschmelzende Rezepte für jeden Schokoladenliebhaber
7,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 05:35 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige