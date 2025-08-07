12 Kindle-Geschenke: Diese Bücher sind heute im Amazon-Shop umsonst

Los Angeles, Spinnen, Kutter, Küsse, Spinnen und Finsternis erwarten euch heute in den kostenlosen Amazon-E-Books. Und als Zugabe gibt’s ein Buch mit leckeren Low-Carb-Rezepten für den Airfryer.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Ein Kutter, ein Kuss und kein Empfang: Drei Wochen Zwangsurlaub mit dem falschen Mann – leider heiß

L.A. Love - eine Affäre in Los Angeles

L.A. Passion - Wiedersehen in Los Angeles (L.A. Love 2)

INSELtürkis: Liebesroman (INSELfarbe 6)

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der Aufstand der Drachen: Von Königen und Zauberern — Buch 1

Ein Kuss aus Salz und Blut

SCHLEIER DER FINSTERNIS : Eine dunkle paranormale Reverse-Harem-Romanze

Planet der Spinnen - Die Ankunft: Science Fiction Thriller

Krimis, Romane und Thriller

Still ist das Watt: Nordseekrimi Küstenkrimi mit Ermittlerin Nele Sandberg (Nordlicht – Die Fälle de

Ein Gasthaus, ein Zwillingspaar und eine Leiche bei einem Filmdreh: Ein Krimi mit Humor, Geheimnisse

Wo die Stille schreit kein anderer

Essen, Trinken und Genießen

Heißluftfritteuse Low Carb: 120 Rezepte für schnellen Genuss ohne Reue

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Catching Little Doll: Masked Men, Reverse Harem, Obsessive Love, Morally Gray (Buch 1) (Masked Hunte

Fräulein Verkupplerin: Eine zweite Chance für die Liebe zwischen besten Freunden (Vom Amor besiegt S

FABRIZIO LEONE: Er war die Gefahr, die sie zu meiden geschworen hatte… Und die einzige Sucht, von de

Tanz im Staudenbeet (Glückszeit auf dem Land 1)

Beschädigter Papa-Bär: Ein Paranormaler Roman (Gestaltwandler der Ägis 1)

Begehrte Gefährtin (Die Magie der Wünsche & Träume 4)

Forbidden Academy: Eine Dark Academia Romantasy voller verbotener Magie, Geheimnissen und Verrat

Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe)

Schuldlos tot. Ein Hamburg-Harburg-Krimi (Ein-Petra-Taler-Krimi)

DAS FESTIVAL DER GEHEIMNISSE: Kriminalroman über Hobbydetektivinnen, literarische Geheimnisse und Ve

Maximaler Schaden (Ein Grant-Valor-Actionthriller – Band 1)

Die Schachfigur

Brownie-Glückseligkeit: 50 zartschmelzende Rezepte für jeden Schokoladenliebhaber

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

