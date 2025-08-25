Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  GIGA
  Tech
  Digital Life
  12 kostenlose Amazon-E-Books – so fängt die Woche gut an!

12 kostenlose Amazon-E-Books – so fängt die Woche gut an!

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books.
Der Gratis-Buch-Montag startet mit einer Halb-Elfe, Hitlers 123. Geburtstag, einem Cowboy und 42 Liebesbriefen. Und NEIN – die Existenz einer Halb-Elfe bestätigt nicht auch die Existenz einer Halb-Zwölfe!

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie (Deutsch Sisters & Sweethear
Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie (Deutsch Sisters & Sweethear
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:49 Uhr
Tintenrebell: Ausgetrickst
Tintenrebell: Ausgetrickst
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:51 Uhr
Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1)
Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:54 Uhr
42 letters to you - Sommergewitterknistern: Nerdy Girl x Sporty Boss (Office Romance)
42 letters to you - Sommergewitterknistern: Nerdy Girl x Sporty Boss (Office Romance)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:55 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Magic Touch (Die Elfe und der Hexer 1)
Magic Touch (Die Elfe und der Hexer 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:43 Uhr
Vampire, Pech und P(f)annen: (Verflixt und zugebissen 1)
Vampire, Pech und P(f)annen: (Verflixt und zugebissen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:44 Uhr
TEUTONIA EINS: Wenn ein Albtraum wahr wird
TEUTONIA EINS: Wenn ein Albtraum wahr wird
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:50 Uhr
Das lila Erbe: Die Farben der Macht
Das lila Erbe: Die Farben der Macht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:52 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Das Galgenrätsel: Roman (Eric-Parker-Reihe 1)
Das Galgenrätsel: Roman (Eric-Parker-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:42 Uhr
Teestunde mit Todesfolge: Ein zauberhaft spannender Cozy Crime (Charlie Kingsley ermittelt 1)
Teestunde mit Todesfolge: Ein zauberhaft spannender Cozy Crime (Charlie Kingsley ermittelt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:44 Uhr
Das verlorene Porträt (Zelda Richardson Kunstgeschichte-Krimis 1)
Das verlorene Porträt (Zelda Richardson Kunstgeschichte-Krimis 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:45 Uhr
Du sollst nicht lügen (Aldridge-Schwestern-Krimi 3)
Du sollst nicht lügen (Aldridge-Schwestern-Krimi 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:56 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Der Gebrochene Ritter: Die Maid und der Löwe (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 12)
Der Gebrochene Ritter: Die Maid und der Löwe (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 12)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 06:45 Uhr
Es war einmal ein Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 1)
Es war einmal ein Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 23:33 Uhr
Sugar Cookie Country House: He Falls First Sports Romance
Sugar Cookie Country House: He Falls First Sports Romance
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 22:44 Uhr
Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie
Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 07:08 Uhr
Across The Globe
Across The Globe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 20:52 Uhr
Kommissar Wanninger - Der Mönch am Meer (Kommissar Wanninger ermittelt 1)
Kommissar Wanninger - Der Mönch am Meer (Kommissar Wanninger ermittelt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 23:02 Uhr
Hol dir Italien auf den Teller!: Original italienische Rezepte - Band I
Hol dir Italien auf den Teller!: Original italienische Rezepte - Band I
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 06:49 Uhr
Ninja Swirl von CREAMi Kochbuch für Anfänger
Ninja Swirl von CREAMi Kochbuch für Anfänger
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 09:14 Uhr
Yogis sind auch nur Menschen
Yogis sind auch nur Menschen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 03:05 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

