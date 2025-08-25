12 kostenlose Amazon-E-Books – so fängt die Woche gut an!

Der Gratis-Buch-Montag startet mit einer Halb-Elfe, Hitlers 123. Geburtstag, einem Cowboy und 42 Liebesbriefen. Und NEIN – die Existenz einer Halb-Elfe bestätigt nicht auch die Existenz einer Halb-Zwölfe!

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie (Deutsch Sisters & Sweethear Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:49 Uhr

Tintenrebell: Ausgetrickst Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:51 Uhr

Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:54 Uhr

42 letters to you - Sommergewitterknistern: Nerdy Girl x Sporty Boss (Office Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:55 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Magic Touch (Die Elfe und der Hexer 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:43 Uhr

Vampire, Pech und P(f)annen: (Verflixt und zugebissen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:44 Uhr

TEUTONIA EINS: Wenn ein Albtraum wahr wird Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:50 Uhr

Das lila Erbe: Die Farben der Macht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:52 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Das Galgenrätsel: Roman (Eric-Parker-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:42 Uhr

Teestunde mit Todesfolge: Ein zauberhaft spannender Cozy Crime (Charlie Kingsley ermittelt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:44 Uhr

Das verlorene Porträt (Zelda Richardson Kunstgeschichte-Krimis 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:45 Uhr

Du sollst nicht lügen (Aldridge-Schwestern-Krimi 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 08:56 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Der Gebrochene Ritter: Die Maid und der Löwe (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 12) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 06:45 Uhr

Es war einmal ein Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 23:33 Uhr

Sugar Cookie Country House: He Falls First Sports Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 22:44 Uhr

Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 07:08 Uhr

Across The Globe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 20:52 Uhr

Kommissar Wanninger - Der Mönch am Meer (Kommissar Wanninger ermittelt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 23:02 Uhr

Hol dir Italien auf den Teller!: Original italienische Rezepte - Band I Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 06:49 Uhr

Ninja Swirl von CREAMi Kochbuch für Anfänger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 09:14 Uhr

Yogis sind auch nur Menschen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 03:05 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

