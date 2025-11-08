12 Tricks, mit denen ihr mehr aus eurem Thermomix herausholt

Mit dem Thermomix zaubert ihr im Handumdrehen leckere Gericht.© IMAGO / Arnulf Hettrich / Bearbeitung GIGA 1 / 13

Mit dem Thermomix könnt ihr schnell und einfach eure Lieblingsgerichte zubereiten. Egal ob mit dem TM5, TM6 oder dem neueren TM7 – mit diesen Hacks holt ihr noch mehr aus eurem Thermomix heraus.

Zutaten hinzufügen, Deckel schließen und die richtige Drehstufe und Zeit einstellen – schon wird die Mahlzeit zubereitet. Die meisten Speisen gelingen wie von selbst. Falls ihr Anfänger am Gerät seid oder möglicherweise noch die eine oder andere Idee benötigt, findet ihr nachfolgend einige Tipps und Tricks für euren Thermomix. Die Hinweise gelten für alle Thermomix-Modelle, also zum Beispiel den aktuellen TM7 oder den TM31.