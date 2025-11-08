12 Tricks, mit denen ihr mehr aus eurem Thermomix herausholt

Mit dem Thermomix könnt ihr schnell und einfach eure Lieblingsgerichte zubereiten. Egal ob mit dem TM5, TM6 oder dem neueren TM7 – mit diesen Hacks holt ihr noch mehr aus eurem Thermomix heraus.
Zutaten hinzufügen, Deckel schließen und die richtige Drehstufe und Zeit einstellen – schon wird die Mahlzeit zubereitet. Die meisten Speisen gelingen wie von selbst. Falls ihr Anfänger am Gerät seid oder möglicherweise noch die eine oder andere Idee benötigt, findet ihr nachfolgend einige Tipps und Tricks für euren Thermomix. Die Hinweise gelten für alle Thermomix-Modelle, also zum Beispiel den aktuellen TM7 oder den TM31.
Cookidoo Rezeptplattform
Das Cookidoo-Portal bietet euch über 80.000 Rezepte. Die Kosten liegen bei 48 € pro Jahr. Aber es gibt auch die Möglichkeit, es kostenlos zu testen. Käufer des TM7 erhalten ein kostenloses dreimonatiges Probeabo.
Beim Anpassen der Rezepte solltet ihr die Füllmengen im Hinterkopf behalten. Der TM5, TM6 und TM7 fassen jeweils maximal 2,2 Liter, in den TM31 passen 2 Liter. Damit die Speisen nicht aus dem Topf geschleudert werden, solltet ihr ihn maximal bis 2 Liter beziehungsweise 1,8 Liter befüllen. Mehrere Portionen müsst ihr also gegebenenfalls nacheinander zubereiten.
Semmelbrösel selber machen
Habt ihr trockene Brötchen, müsst ihr sie nicht sofort entsorgen. Bei Stufe 8 bis 10 könnt ihr stattdessen daraus Paniermehl selbst zubereiten.
Probleme mit der Waage? So löst ihr sie
Die eingebaute Waage ist manchmal recht fehleranfällig und zeigt hin und wieder ein falsches Gewicht an. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, stellt den Thermomix-Topf auf eine andere Küchenwaage. Wenn ihr auf die integrierte Waage nicht verzichten wollt, stellt sicher, dass das Thermomix-Gerät gerade steht, das Stromkabel nicht zu sehr gespannt ist und der Thermomix beim Wiegen nicht von anderen Gegenständen berührt wird.
Heben statt ziehen
Um technische Fehler und Defekte zu vermeiden, solltet ihr den Thermomix niemals über die Arbeitsplatte ziehen. Wollt ihr die Position verändern, hebt das Gerät stattdessen hoch und stellt es dann auf den gewünschten neuen Ort.
Verfärbungen am Deckel
Nach einiger Zeit und bei der Zubereitung bestimmter Speisen verfärbt sich der Kunststoff-Deckel möglicherweise. Wollt ihr euch intensives Schrubben ersparen, legt den Deckel mit der Unterseite in die Sonne. Durch die Sonneneinstrahlung verschwinden die Verfärbungen auf dem Deckel.
Ostereier färben
Zu Ostern könnt ihr den Thermomix verwenden, um Ostereier zu färben. Für 12 Eier gebt ihr 1000 Gramm Wasser in den Mixtopf und setzt den Varoma darauf. Gießt dann 300 Gramm Wasser und 1 Esslöffel Essig in einen verschließbaren Beutel und löst die Farbe darin auf. Legt jeweils 3 Eier in den Beutel und verschließt ihn. Im Varoma sollten einige Luftschlitze frei bleiben. Nur so kann der Wasserdampf zirkulieren, um die Eier zu garen. Geht so auch für die restlichen Eier vor und dämpft sie im Varoma 35 Minuten lang. Danach nehmt ihr die gefärbten und gleichzeitig gekochten Eier vorsichtig aus dem Beutel.
Thermomix-Hack-Helfer
Der Thermomix nimmt euch auch relativ einfache, aber zeitintensive Aufgaben wie das Hacken ab. Nüsse, Schokolade und andere feste Zutaten könnt ihr zum Beispiel 5 Sekunden lang auf Stufe 6 zerkleinern.
Teig restlos entfernen: Der Schleuder-Trick
Klebrige Zutaten lassen sich nur schwer aus dem Thermomix-Topf entfernen. Mit einem Spatel lässt sich das meiste herausholen. Zur Reinigung füllt ihr dann 1600 Gramm warmes Wasser in den Mixtopf. Fügt 1 Tropfen Spülmittel hinzu und reinigt den Topf mit der Turbotaste. Teigreste sammeln sich dann an der Außenwand des Topfes.
Messer reinigen
Sollte etwas unter den Messern kleben bleiben, könnt ihr sie für die Reinigung entfernen. Dafür dreht ihr den Mix-Topf um und dreht den Kunststoffsockel nach links. Haltet dabei das Messer fest, ohne euch dabei zu schneiden. Dadurch wird es entriegelt und ihr könnt es aus dem Topf ziehen. Anschließend reinigt ihr alles gründlich. Achtet darauf, das Messer beim nächsten Thermomix-Betrieb wieder einzulegen und fest zu verriegeln. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
Schneller trocknen
Soll der Topf nach der Reinigung direkt wieder benutzt werden, müsst ihr euch nicht beim Trocknen mit einem Küchentuch abmühen. Auch diese Aufgabe übernimmt das Gerät für euch. Gebt dafür ein trockenes Geschirrtuch in den Topf. Aktiviert den Linkslauf und lasst den Thermomix 30 Sekunden lang bei Stufe 1 laufen, um die Trocknung zu beschleunigen.
Eingebrannte Reste am Boden entfernen
Ist etwas am Topfboden eingebrannt, legt einen Spülmaschinen-Tab in den Topf und befüllt ihn mit 1 Liter Wasser. Lasst den Thermomix dann 15 Minuten lang bei Stufe 1 und 70 Grad laufen.
Varoma als Sieb nutzen
Einige der Thermomix-Zubehörteile lassen sich auch zweckentfremden. Wollt ihr Obst waschen oder habt ihr gerade Nudeln gekocht, könnt ihr den Varoma-Korb auch als normales Sieb einsetzen. An anderer Stelle zeigen wir euch, wo ihr schnell und einfach Rezepte für euren Thermomix bekommt.