120 Euro Rabatt bei Amazon: Bei diesem Mini-Beamer könnte ich schwach werden

Mit einem Mini-Beamer könnt ihr ganz flexibel richtig große Bilder an (Lein-)Wände werfen und seid überall auf einen Filmabend vorbereitet. Zu den Prime Deal Days gibt es bei Amazon jetzt den Xgimi MoGo 3 Pro Beamer bereits für nur 379 Euro statt 499 Euro (bei Amazon ansehen).

Xgimi MoGo 3 Pro Mini-Beamer Der Mini-Beamer von Xgimi bietet eine 1080p-Auflösung mit einer Google-TV-Oberfläche. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 11:39 Uhr

Für wen lohnt sich der Xgimi MoGo Pro 3 bei Amazon?

Für alle, die einen günstigen Beamer suchen.

Für alle, die besonderen Wert auf Mobilität und Flexibilität legen.

Nicht geeignet, wenn ihr umwerfende Bildqualität erwartet.

Der Xgimi MoGo 3 Pro bietet eine Full-HD-Auflösung mit einem bis zu 120 Zoll großen Bild. Die Helligkeit wird vom Hersteller mit 450 ISO Lumen angegeben. Integriert sind zwei 5-Watt-Lautsprecher, als Betriebssystem ist eine Google-TV-Oberfläche dabei, über die ihr alle gängigen Streaming-Apps installieren könnt.

Der Beamer wiegt gerade einmal 1,1 kg, sodass ihr ihn überall mit hinnehmen könnt. Durch die flexible 130-Grad-Ausrichtung der Linse und die automatische Trapezkorrektur solltet ihr immer ein korrektes Bild auf eure Zielfläche werfen können.

Ein guter Preis für ein spezielles Produkt Mini-Beamer sind natürlich ein zweischneidiges Schwert: Sie bieten aufgrund ihres Formfaktors absolute Flexibilität, eignen sich dafür aber nicht als echter Heimkino-Ersatz. Die Helligkeit und die Farbwiedergabe sind natürlich nicht überragend, aber in abgedunkelten Räumen kann ich mir den MoGo 3 Pro für diesen Preis durchaus bei mir zuhause als Beamer für besondere Filmmomente zwischendurch vorstellen. Gregor Elsholz

Amazon-Kunden sind vom Mogo 3 Pro überzeugt – doch es gibt Alternativen

Auf Amazon hat der Mini-Beamer eine Wertung von 4,2 von 5 möglichen Sternen. Die meisten Kunden zeigen sich von dem gebotenen Bild überzeugt, doch die Software finden einige zu stotternd und der Klang ist verbesserungswürdig.

Falls ihr lieber einen anderen Mini-Beamer ausprobieren sollt, könntet ihr euch auch den Nachfolger gönnen – der Xgimi Mogo 4 Laser hat ein verbessertes Bild und zwei 6-Watt-Lautsprecher zu bieten, kostet allerdings auch im Angebot gerade noch 679 Euro statt 799 Euro (bei Amazon ansehen).