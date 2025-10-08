120 Euro Rabatt bei Amazon: Bei diesem Mini-Beamer könnte ich schwach werden

Mini-Beamer werden immer beliebter – bei Amazon bekommt ihr ein spannendes Modell jetzt deutlich günstiger.
Mit einem Mini-Beamer könnt ihr ganz flexibel richtig große Bilder an (Lein-)Wände werfen und seid überall auf einen Filmabend vorbereitet. Zu den Prime Deal Days gibt es bei Amazon jetzt den Xgimi MoGo 3 Pro Beamer bereits für nur 379 Euro statt 499 Euro (bei Amazon ansehen).
Für wen lohnt sich der Xgimi MoGo Pro 3 bei Amazon?
- Für alle, die einen günstigen Beamer suchen.
- Für alle, die besonderen Wert auf Mobilität und Flexibilität legen.
- Nicht geeignet, wenn ihr umwerfende Bildqualität erwartet.
Der Xgimi MoGo 3 Pro bietet eine Full-HD-Auflösung mit einem bis zu 120 Zoll großen Bild. Die Helligkeit wird vom Hersteller mit 450 ISO Lumen angegeben. Integriert sind zwei 5-Watt-Lautsprecher, als Betriebssystem ist eine Google-TV-Oberfläche dabei, über die ihr alle gängigen Streaming-Apps installieren könnt.
Der Beamer wiegt gerade einmal 1,1 kg, sodass ihr ihn überall mit hinnehmen könnt. Durch die flexible 130-Grad-Ausrichtung der Linse und die automatische Trapezkorrektur solltet ihr immer ein korrektes Bild auf eure Zielfläche werfen können.
Ein guter Preis für ein spezielles Produkt
Mini-Beamer sind natürlich ein zweischneidiges Schwert: Sie bieten aufgrund ihres Formfaktors absolute Flexibilität, eignen sich dafür aber nicht als echter Heimkino-Ersatz.
Die Helligkeit und die Farbwiedergabe sind natürlich nicht überragend, aber in abgedunkelten Räumen kann ich mir den MoGo 3 Pro für diesen Preis durchaus bei mir zuhause als Beamer für besondere Filmmomente zwischendurch vorstellen.
Amazon-Kunden sind vom Mogo 3 Pro überzeugt – doch es gibt Alternativen
Auf Amazon hat der Mini-Beamer eine Wertung von 4,2 von 5 möglichen Sternen. Die meisten Kunden zeigen sich von dem gebotenen Bild überzeugt, doch die Software finden einige zu stotternd und der Klang ist verbesserungswürdig.
Falls ihr lieber einen anderen Mini-Beamer ausprobieren sollt, könntet ihr euch auch den Nachfolger gönnen – der Xgimi Mogo 4 Laser hat ein verbessertes Bild und zwei 6-Watt-Lautsprecher zu bieten, kostet allerdings auch im Angebot gerade noch 679 Euro statt 799 Euro (bei Amazon ansehen).
