137 originelle Sprüche für den Karneval auf Umzügen, WhatsApp & Facebook

Egal, ob man es Karneval oder Fasching bezeichnet: Ein lustiger Spruch ist immer willkommen, sei es für den Rosenmontagsumzug, für soziale Netzwerke oder einfach aus Spaß. Hier findet ihr inspirierende Sprüche für die Faschingszeit.

Von Weiberfastnacht bis einschließlich Rosenmontag feiern die Narren und Jecken besonders ausgelassen – nicht nur im Rheinland. Wollt ihr für das närrische Treiben während Karneval und Fasching immer die besten und lustigsten Sprüche auf den Lippen haben, haben wir in unserer folgenden Sammlung an Fasching- und Karneval-Sprüchen genau die richtigen Worte für jede Faschings-Gelegenheit. Ihr könnt diese Sprüche nicht nur an Rosenmontag oder Aschermittwoch verschicken.

Die besten Sprüche für Karneval und Fasching

Karneval: Die Zeit, in dem die Uhr rückwärts läuft und jeder Moment zählt.

Lieber verrückt und glücklich als normal und langweilig – besonders an Karneval!

Karneval – wo jeder Schritt ein Tanz und jedes Wort ein Lied ist.

In der Welt des Karnevals sind alle Scherze erlaubt und alle Träume möglich.

Karneval ist nicht nur eine Party, es ist ein Lebensgefühl.

Wo Konfetti regnet, kann der Himmel nicht grau sein.

Karneval – die Zeit, in der die Seele bunte Flügel bekommt.

Heute sind wir Könige und Königinnen der Nacht!

Karneval ist der Beweis, dass Magie existiert – und sie trägt ein Kostüm.

Tanzen, lachen, feiern – am Karneval gibt's keine Grenzen.

An Karneval sind alle Ketten gesprengt und alle Herzen frei.

Karneval: Die beste Zeit, um aus der Reihe zu tanzen.

Wer beim Karneval nicht verrückt wird, ist es schon!

Karneval ist, wenn man tanzt, als ob niemand zusieht, und singt, als ob niemand hört.

Die Narrenzeit ist die beste Zeit, um die Welt auf den Kopf zu stellen.

Karneval – ein kleines Leben in der großen Party.

Am Karneval ist jeder ein Star in seiner eigenen Parade.

Karneval – wo man Freiheit nicht nur spürt, sondern lebt.

Ein Leben ohne Karneval ist wie ein Jahr ohne Sommer.

Karneval: Wo man die Realität für ein paar Tage vergessen kann.

Narrenhände beschmieren Tisch und Wände – und das Herz mit Freude!

Karneval ist die Zeit, um die Sorgen zu verkleiden und die Freude tanzen zu lassen.

Wo die Narren regieren, da ist das Reich der Freiheit.

Karneval – wo das Lachen die Musik und die Freude der Tanz ist.

Am Karneval sind wir nicht alt oder jung, wir sind zeitlos.

Für einen echten Narren ist jeder Tag Karneval.

Karneval: Die einzige Zeit im Jahr, in der man mit Schminke und Kostüm seriöser aussieht als ohne.

Tanze im Konfettiregen, als ob es keinen Morgen gibt!

Karneval ist die Eintrittskarte in eine Welt, in der alles möglich ist.

An Karneval ist das Lächeln das schönste Kostüm.

Karneval – wo jeder Tanz ein Abenteuer und jeder Scherz eine Geschichte ist.

Lass uns die Welt mit Konfetti färben und mit Lachen erfüllen!

Karneval ist die Zeit, in der die Herzen schneller schlagen und die Füße nicht stillstehen.

Wer beim Karneval nicht mitmacht, verpasst das Farbenspiel des Lebens.

Karneval – ein Wirbelwind aus Farben, Musik und Freude.

Narrenfreiheit ist die süßeste Freiheit.

Karneval ist das Fenster zur Seele der Fröhlichkeit.

Wo Karneval ist, da ist auch Freude – und umgekehrt.

Am Karneval tanzen sogar die Gedanken aus der Reihe.

Ein Narr zu sein ist die höchste Form der Intelligenz – zumindest an Karneval.

Karneval: Die Zeit, in der man die Welt nicht ernst nimmt, sondern ernsthaft feiert.

Lass uns in den Karneval eintauchen wie in ein Meer aus Glück und Konfetti.

Karneval – wo das Verrückte verehrt und das Gewöhnliche verbannt wird.

Ein Tag im Karneval hält die Sorgen fern – und füllt das Herz mit Glück.

Karneval ist die magische Zeit, in der Erwachsene wieder Kinder sein dürfen.

Am Karneval sind alle närrisch, aber ich bin das ganze Jahr über qualifiziert!

Wer den Karneval überlebt, braucht vor nichts im Leben mehr Angst zu haben.

Karneval: Die fünfte und schönste Jahreszeit!

Helau, Alaaf und Ahoi – so klingen Freiheit und Frohsinn!

An Karneval zeigt sich, wer wir wirklich sind – meistens Superhelden in Strumpfhosen.

Karneval ist, wenn die Guten die Bösen sind und alle das gut finden!

Mehr Konfetti, weniger Sorgen!

Karneval: Wo Diäten Pause haben und der Spaß doppelt zählt.

An Karneval ist mein Lieblingssport das Schunkeln.

Hinter jeder Maske verbirgt sich eine Geschichte – und ein Lächeln!

Karneval ist die Zeit, in der die Narren regieren und die Vernunft pausiert.

Narrenfreiheit ist die schönste Freiheit!

Wer nicht vom Karneval berauscht ist, der hat das Leben nicht genossen.

Heute bin ich Prinzessin, Pirat oder Panda – Karneval macht’s möglich!

Zum Karneval trage ich mein Herz auf der Zunge und Konfetti im Haar.

Karneval: Die beste Ausrede, um mal wieder richtig kindisch zu sein!

Lachen, tanzen, schunkeln – Karneval ist Lebensfreude pur!

Karneval ist die einzige Zeit, in der man sich verkleiden kann, ohne auf eine Hochzeit eingeladen zu sein.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei? Von wegen, die Vorfreude aufs nächste Jahr beginnt!

Karneval ist wie eine große Umarmung der ganzen Stadt.

Je närrischer, desto besser!

Bei uns gibt’s nur eine Regel: Spaß haben!

Karneval – wo jeder Tanz ein Ausdruck der Freiheit ist.

Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade und trink sie am Karneval!

Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag – besonders im Karneval!

Karneval ist die Zeit, in der die Engel Teufelshörner tragen.

Warum in die Ferne schweifen? Karneval ist so nah!

Karneval – die Zeit, in der sich die Geister scheiden und die Gleichgesinnten finden.

Lasst uns tanzen, als ob niemand zuschaut – besonders beim Karneval!

Heute Nacht sind wir unsterblich – zumindest bis zum Kater morgen.

Karneval: Wo aus Fremden Freunde werden.

Zum Karneval bin ich entweder überkostümiert oder untermotiviert.

Jeder Tag ist Karneval, wenn man den richtigen Hut aufhat!

Karneval – wo das Verrückte normal und das Normale verrückt ist.

An Karneval sind alle gleich – gleich verrückt!

Wer am Karneval nicht tanzt, verpasst das Beste!

Am Karneval sind wir alle ein bisschen mehr wir selbst.

Die beste Medizin ist Karneval und Konfetti.

Karneval ist die Kunst, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen.

Karneval – wo man sein kann, wer man will, und jeder es feiert.

Konfetti im Haar, Glitter im Gesicht – so sieht mein Karnevalsglück aus.

Karneval: Wo das Leben in vollen Zügen gefeiert wird.

Wer sagt, Karneval sei kindisch, hat nie die Freiheit eines Kostüms gespürt.

Am Karneval sind wir alle Künstler, die das Leben malen.

Ein Hoch auf die Narren, die das Leben bunt machen!

Mein Kostüm? Ich geh als peinliche Erinnerung von morgen!

