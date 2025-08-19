14 E-Books heute kostenlos: Schnulzen, Abenteuer, Fantasy und Thriller

Für den Kindle kostenlos: Etwas Gift, echte Kerle, tote Feen, Krieg, Frieden und Jesus hat überlebt. Die folgenden E-Books könnt ihr gratis downloaden und in eure Bibliothek aufnehmen.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Verirrt in den Bergen (Die Jungs aus den Bergen von Montana 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:35 Uhr

Die Wissenschaftlerin und der Agent Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:39 Uhr

Mainhattan Love - Sammelband: Frankfurter Kurzgeschichten mit Spice und Happy End (Die City Options Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:42 Uhr

CEO aus Eis – Herz unter Vertrag: Ein Vertrag, zwei gebrochene Herzen, eine letzte Chance. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:42 Uhr

Liebe am Fluss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:44 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

SOLDAT: Ein Omega-verse Militär-Romance von Elite-Soldaten, Schicksalsgefährten und obsessiver Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:31 Uhr

Bond & Claim: Eine Beschützer Formwandler Reverse Harem (Die Kluft 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:32 Uhr

Kriegshörner (Die Klingensturm-Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:33 Uhr

Das Geheimarchiv der Nonne, Ein Thriller über eine Wahrheit, die nicht ans Licht darf: Manche Worte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:36 Uhr

Selbst Feen können sterben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:37 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Eine Spur von Tod (Keri Locke Mystery--Buch #1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:52 Uhr

A Prise Von Gift: Eine Kleinstadtdetektivin entdeckt ein Rezept für Mord Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:36 Uhr

Flug ins Nichts, MH370 – das Rätsel des verschollenen Fluges: „Ein tödlicher Absturz. Eine Überleben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:38 Uhr

Der Schatz von Sierksdorf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 08:39 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Kirschblütenmomente - Perfekt für mich: Ein authentischer Friends-to-Lovers Liebesroman, mit Spice u Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 05:58 Uhr

Ist es Liebe? Oder Wahnsinn?: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 05:26 Uhr

ZERTRÜMMERT Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 05:19 Uhr

Auftakt: Schattengewächse - eine nahe Zukunft, Band 1 (Schattengewächse Eine Nahe Zukunft) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 04:29 Uhr

Camp 55 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 05:15 Uhr

Schalketown Die Trilogie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 03:26 Uhr

Totenaudienz: Gesellschafts-Satire-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 03:45 Uhr

Jenseits der Schwelle (Ein Isla-Rivers-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 04:55 Uhr

Sleepless – Schlaflose Nacht (Sleepless 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 03:38 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

