  14 E-Books heute kostenlos: Schnulzen, Abenteuer, Fantasy und Thriller

14 E-Books heute kostenlos: Schnulzen, Abenteuer, Fantasy und Thriller

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
2 min Lesezeit
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books.
Für den Kindle kostenlos: Etwas Gift, echte Kerle, tote Feen, Krieg, Frieden und Jesus hat überlebt. Die folgenden E-Books könnt ihr gratis downloaden und in eure Bibliothek aufnehmen.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Verirrt in den Bergen (Die Jungs aus den Bergen von Montana 1)
0,00 € Zu Amazon
Die Wissenschaftlerin und der Agent
0,00 € Zu Amazon
Mainhattan Love - Sammelband: Frankfurter Kurzgeschichten mit Spice und Happy End (Die City Options
0,00 € Zu Amazon
CEO aus Eis – Herz unter Vertrag: Ein Vertrag, zwei gebrochene Herzen, eine letzte Chance.
0,00 € Zu Amazon
Liebe am Fluss
0,00 € Zu Amazon
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

SOLDAT: Ein Omega-verse Militär-Romance von Elite-Soldaten, Schicksalsgefährten und obsessiver Liebe
0,00 € Zu Amazon
Bond & Claim: Eine Beschützer Formwandler Reverse Harem (Die Kluft 2)
0,00 € Zu Amazon
Kriegshörner (Die Klingensturm-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Das Geheimarchiv der Nonne, Ein Thriller über eine Wahrheit, die nicht ans Licht darf: Manche Worte
0,00 € Zu Amazon
Selbst Feen können sterben
0,00 € Zu Amazon
Krimis, Romane und Thriller

Eine Spur von Tod (Keri Locke Mystery--Buch #1)
0,00 € Zu Amazon
A Prise Von Gift: Eine Kleinstadtdetektivin entdeckt ein Rezept für Mord
0,00 € Zu Amazon
Flug ins Nichts, MH370 – das Rätsel des verschollenen Fluges: „Ein tödlicher Absturz. Eine Überleben
0,00 € Zu Amazon
Der Schatz von Sierksdorf
0,00 € Zu Amazon
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Kirschblütenmomente - Perfekt für mich: Ein authentischer Friends-to-Lovers Liebesroman, mit Spice u
0,00 € Zu Amazon
Ist es Liebe? Oder Wahnsinn?: Roman
0,00 € Zu Amazon
ZERTRÜMMERT
0,00 € Zu Amazon
Auftakt: Schattengewächse - eine nahe Zukunft, Band 1 (Schattengewächse Eine Nahe Zukunft)
0,00 € Zu Amazon
Camp 55
0,00 € Zu Amazon
Schalketown Die Trilogie
0,00 € Zu Amazon
Totenaudienz: Gesellschafts-Satire-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Jenseits der Schwelle (Ein Isla-Rivers-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Sleepless – Schlaflose Nacht (Sleepless 1)
0,00 € Zu Amazon
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

