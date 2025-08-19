14 schöne Sommer-Bilder zum Ausmalen und wie ihr weitere selbst erstellt

In unserer Ausmalbilder-Strecke findet ihr Motive von kinderleicht bis zu komplexen Designs, die auch Erwachsene begeistern. Jedes Bild ist eine Einladung zum Entspannen – ob als kreative Pause oder meditative Nebenbeschäftigung. Alle Vorlagen wurden mit KI generiert, sodass ihr mit den richtigen Prompts auch selbst weitere Bilder erstellen und ausdrucken könnt. Wir haben euch hier 3 Beispiel-Prompts vorbereitet, die ihr nach euren Wünschen anpassen könnt:
- Erstelle ein simples schwarzweißes Ausmalbild im DIN-A4-Format mit dem Thema „Sommer“ und „Strand“, mit möglichst wenigen Flächen und Objekten.
- Erstelle ein schwarzweißes Ausmalbild für Kinder mit fortgeschrittenen motorischen Fähigkeiten im DIN-A5-Format mit dem Thema „Sommer“ und „Jahrmarkt“, auf dem verschiedene Personen, Tieren und Objekte abgebildet sind.
- Erstelle ein komplexes, schwarzweißes Ausmalbild im DIN-A3-Format mit dem Thema „Sommer“, welches auch für Erwachsene geeignet ist.
Sommer Ausmalbild 1
Dieses Sommer-Ausmalbild zeigt eine einfache Strandszene mit Sonne, Palme und kleiner Insel – ideal für sehr junge Kinder mit wenig Flächen zum Ausmalen.
Sommer Ausmalbild 2
Ein sommerliches Ausmalbild mit Sandburg, Eiswaffel, Sonnenschirm, Eimer und Schaufel – ein typisches Strandmotiv für Kinder.
Sommer Ausmalbild 3
Dieses Sommer-Ausmalbild zeigt eine lustige Krabbe am Strand, umgeben von Muscheln, Seestern, Ball und Palme – ein fröhliches Strandmotiv.
Sommer Ausmalbild 4
Ein Ausmalbild voller Sommerblumen: große Sonnenblumen, kleine Blüten, Vögel, Wolken und Sonne – perfekt für detailfreudige Kinder.
Sommer Ausmalbild 5
Dieses Ausmalbild zeigt eine Sommerwiese mit Picknickdecke, Korb, Wassermelone, Äpfeln, Blumen und Sonnenschein.
Sommer Ausmalbild 6
Ein Sommer-Ausmalbild mit einem Jungen im Schwimmreifen, Eis am Stiel, Fischen, Wasserpflanzen, Seerosen, Blumen, Sonne und Wolken.
Sommer Ausmalbild 7
Dieses Ausmalbild zum Thema Sommer zeigt ein Mädchen im Badeanzug, das am Meer eine Sandburg baut, während am Strand Seesterne, Muscheln und ein Standball liegen.
Sommer Ausmalbild 8
Ein sommerliches Ausmalbild mit Palmen, tropischen Blumen, Seesternen, Sonne, Wolken und Schriftzug „SUMMER“ – ideal für Kinder und Erwachsene.
Sommer Ausmalbild 9
Ein sommerliches Ausmalbild mit großen Sonnenblumen, Blumenwiese, Korb mit Obst, Sonne und Wolken – Naturmotiv für Kinder und Erwachsene.
Sommer Ausmalbild 10
Dieses Ausmalbild zeigt einen Sommer-Jahrmarkt mit Karussell, Eisständen, Zuckerwatte, Ballons, Kindern und Sonnenschein.
Sommer Ausmalbild 11
Dieses Ausmalbild zeigt eine detailreiche Szene mit Sonnenblumen, Erdbeeren, Trauben, Orangen, Bienen, Schmetterlingen und Sonne – ideal für Erwachsene.
Sommer Ausmalbild 12
Ein komplexes Sommer-Ausmalbild mit Sonnenliege, Strandkorb, Schirm, Flip-Flops, Muscheln, Blumen, Wellen, Sonne und Palmen.
Sommer Ausmalbild 13
Ein komplexes Sommer-Ausmalbild mit Picknickdecke, Sonnenhut, Flasche, Gläsern, Früchten, Sonnenblumen, Bäumen und strahlender Sonne.