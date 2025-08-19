Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
14 schöne Sommer-Bilder zum Ausmalen und wie ihr weitere selbst erstellt

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
Sommerliche Blumen im Mandala-Stil
© KI-generiert
In unserer Ausmalbilder-Strecke findet ihr Motive von kinderleicht bis zu komplexen Designs, die auch Erwachsene begeistern. Jedes Bild ist eine Einladung zum Entspannen – ob als kreative Pause oder meditative Nebenbeschäftigung. Alle Vorlagen wurden mit KI generiert, sodass ihr mit den richtigen Prompts auch selbst weitere Bilder erstellen und ausdrucken könnt. Wir haben euch hier 3 Beispiel-Prompts vorbereitet, die ihr nach euren Wünschen anpassen könnt:

  • Erstelle ein simples schwarzweißes Ausmalbild im DIN-A4-Format mit dem Thema „Sommer“ und „Strand“, mit möglichst wenigen Flächen und Objekten.
  • Erstelle ein schwarzweißes Ausmalbild für Kinder mit fortgeschrittenen motorischen Fähigkeiten im DIN-A5-Format mit dem Thema „Sommer“ und „Jahrmarkt“, auf dem verschiedene Personen, Tieren und Objekte abgebildet sind.
  • Erstelle ein komplexes, schwarzweißes Ausmalbild im DIN-A3-Format mit dem Thema „Sommer“, welches auch für Erwachsene geeignet ist.

Sommer Ausmalbild 1

Dieses Sommer-Ausmalbild zeigt eine einfache Strandszene mit Sonne, Palme und kleiner Insel – ideal für jüngere Kinder mit wenig Flächen zum Ausmalen.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 2

Ein sommerliches Ausmalbild mit Sandburg, Eiswaffel, Sonnenschirm, Eimer und Schaufel – ein typisches Strandmotiv für Kinder.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 3

Dieses Sommer-Ausmalbild zeigt eine lustige Krabbe am Strand, umgeben von Muscheln, Seestern, Ball und Palme – ein fröhliches Strandmotiv.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 4

Ein Ausmalbild voller Sommerblumen: große Sonnenblumen, kleine Blüten, Vögel, Wolken und Sonne – perfekt für detailfreudige Kinder.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 5

Dieses Ausmalbild zeigt eine Sommerwiese mit Picknickdecke, Korb, Wassermelone, Äpfeln, Blumen und Sonnenschein – ideal für eine entspannte Szene.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 6

Ein Sommer-Ausmalbild mit einem Jungen im Schwimmreifen, Eis am Stiel, Fischen, Wasserpflanzen, Seerosen, Blumen, Sonne und Wolken.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 7

Dieses Ausmalbild zum Thema Sommer zeigt ein Mädchen im Badeanzug, das am Meer eine Sandburg baut, während am Strand Seesterne, Muscheln und ein Standball liegen.﻿
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 8

Ein sommerliches Ausmalbild mit Palmen, tropischen Blumen, Seesternen, Sonne, Wolken und Schriftzug „SUMMER“ – ideal für Kinder und Erwachsene.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 9

Ein sommerliches Ausmalbild mit großen Sonnenblumen, Blumenwiese, Korb mit Obst, Sonne und Wolken – Naturmotiv für Kinder und Erwachsene.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 10

Dieses Ausmalbild zeigt einen Sommer-Jahrmarkt mit Karussell, Eisständen, Zuckerwatte, Ballons, Kindern und Sonnenschein.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 11

Dieses Ausmalbild zeigt eine detailreiche Szene mit Sonnenblumen, Erdbeeren, Trauben, Orangen, Bienen, Schmetterlingen und Sonne – ideal für Erwachsene.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 12

Ein komplexes Sommer-Ausmalbild mit Sonnenliege, Strandkorb, Schirm, Flip-Flops, Muscheln, Blumen, Wellen, Sonne und Palmen.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 13

Ein komplexes Sommer-Ausmalbild mit Picknickdecke, Sonnenhut, Flasche, Gläsern, Früchten, Sonnenblumen, Bäumen und strahlender Sonne.
© KI-generiert
Sommer Ausmalbild 14

Das Bild zeigt ein detailreiches, schwarzweißes Mandala-Ausmalbild im DIN-A4-Format mit sommerlichen Motiven wie Sonnenblume, Hibiskus, Blüten, Blättern, ornamentalen Mustern und dem Schriftzug „SUMMER“ im Zentrum.
© KI-generiert
