140 Euro gespart: Amazon verkauft einen Kaffeevollautomaten von De'Longhi günstiger

Schluss mit Kapsel-Müll und mittelmäßigem Instantkaffee: Bei Amazon gibt es einen vollwertigen Kaffeevollautomaten von De'Longhi für nur 259,25 Euro. Mit integriertem Mahlwerk und Milchaufschäumdüse holt das Gerät Barista-Qualität in die eigene Küche.

Wer täglich im Café seinen Cappuccino holt, gibt schnell mehrere Hundert Euro im Jahr aus. Kapselmaschinen wiederum produzieren Müllberge und schmecken oft fade. Der De'Longhi-Kaffeevollautomat bei Amazon schafft Abhilfe: Für aktuell 259,25 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) liefert das Gerät frisch gemahlenen Kaffee auf Knopfdruck – das sind rund 140 Euro günstiger als sonst.

De'Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Direktwahltasten für Espresso. Wahlweise 2 Tassen gleichzeitig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 14:22 Uhr

Für wen lohnt sich der De'Longhi-Kaffeevollautomat bei Amazon?

Kaffeeliebhaber, die von Kapsel- oder Filtermaschinen auf frisch gemahlene Bohnen umsteigen möchten, ohne gleich ein kleines Vermögen zu investieren

Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte, die täglich mehrere Tassen Kaffee, Espresso oder Cappuccino genießen wollen

Anspruchsvolle Nutzer, die umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten und vollautomatischen Milchschaum (statt manueller Düse) erwarten

Herzstück des De'Longhi-Vollautomaten ist sein integriertes Mahlwerk. Direkt vor jedem Brühvorgang werden die Bohnen frisch gemahlen – so entfalten sich die Aromen optimal. Wer morgens um halb sieben die erste Tasse braucht, drückt einfach eine der vier Direktwahltasten: Espresso, Kaffee, Cappuccino oder Dampf. Ein Drehregler ermöglicht zusätzliche Anpassungen bei Stärke und Menge. Die 2-Tassen-Funktion ist praktisch, wenn der Partner ebenfalls einen Espresso möchte. Beide Tassen werden gleichzeitig gefüllt, ohne zweimal drücken zu müssen.

Die professionelle Aufschäumdüse zaubert cremigen Milchschaum für Cappuccino oder Latte Macchiato. Anders als bei vollautomatischen Milchsystemen muss die Milch hier aber manuell aufgeschäumt werden – das erfordert etwas Übung, gibt aber mehr Kontrolle über die Schaumkonsistenz. Das Thermoblock-System sorgt derweil für die ideale Brühtemperatur. Statt einen großen Wasserkessel dauerhaft heiß zu halten, erhitzt das System nur die benötigte Wassermenge auf Abruf. Das spart Energie und garantiert, dass der Espresso mit exakt 90 Grad extrahiert wird. Der 1,8-Liter-Wassertank reicht für etwa 10 bis 12 Tassen, bevor nachgefüllt werden muss.

Die herausnehmbare Brühgruppe ist ein echtes Plus in dieser Preisklasse. Nach etwa 500 Tassen oder spätestens alle zwei Wochen lässt sie sich komplett entnehmen und unter fließendem Wasser reinigen – ohne Spezialreiniger oder komplizierte Prozeduren. Das verlängert die Lebensdauer des Geräts erheblich.

Amazon-Kundschaft schätzt Kaffeequalität und einfache Bedienung

Mit 4,4 von 5 Sternen kommt der De'Longhi-Kaffeevollautomat bei Amazon-Käufern gut an. Besonders gelobt werden die Kaffeequalität und das unkomplizierte Handling. „Treuer Vollautomat seit über 2 Jahren. Einfache Reinigung. Frisch duftender Kaffee auf Knopfdruck“, fasst eine Rezension die Stärken treffend zusammen.

