150 GB im Vodafone-Netz: Mit diesem flexiblen Deal streamt ihr ohne Limit

Wer richtig viel Datenvolumen braucht, aber trotzdem flexibel bleiben möchte, wird bei SIMon mobile fündig. Der Flex 150 GB Tarif bietet XXL-Volumen im Vodafone-Netz ohne Vertragsbindung – perfekt für Streaming-Fans und Vielsurfer.

SIMon mobile Flex 150 GB für grenzenlose Nutzung

Der SIMon mobile Flex 150 GB macht seinem Namen alle Ehre: 150 GB Datenvolumen mit bis zu 100 MBit/s im Vodafone-Netz, eine Allnet- und SMS-Flat sowie die Möglichkeit, monatlich zu kündigen (zum Angebot bei SIMon mobile).

Für 21,99 Euro im Monat ohne Anschlusspreis bekommt ihr ein Datenpaket, das auch für intensivste Nutzung reicht. Die Besonderheit: Ihr könnt den Vertrag sogar bis zu drei Monate pausieren.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Vodafone (5G)

Anbieter: SIMon mobile

Tarifname: SIMon mobile Flex 150 GB

Datenvolumen + Speed: 150 GB mit bis zu 100 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming, eSIM verfügbar, Vertragspause bis 3 Monate möglich

Einmalige Kosten: 0 Euro

Grundgebühr: 21,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der SIMon mobile Flex 150 GB richtet sich an echte Power-User und alle, die ihr Smartphone unterwegs intensiv nutzen. Mit 150 GB könnt ihr problemlos mehrere Stunden täglich 4K-Videos streamen, umfangreich in sozialen Medien aktiv sein oder den Tarif sogar als Hauptinternetanschluss verwenden. Auch für mobile Arbeit oder Content-Creator ist dieses Volumen ideal.

Besonders attraktiv ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit etwa 15 Cent pro Gigabyte gehört der Tarif zu den günstigsten für diese Volumenklasse. Die monatliche Kündbarkeit bietet maximale Flexibilität, während die Pausenfunktion einmalig am Markt ist. Das Vodafone-Netz bietet eine gute Alternative zur Telekom, auch wenn die Abdeckung nicht ganz so flächendeckend ist.

Alternativen zum Tarif

Wer weniger Datenvolumen benötigt, findet bei SIMon mobile auch kleinere Flex-Tarife zu günstigeren Preisen. Für Nutzer, die das beste Netz wollen, sind Telekom-Tarife eine Alternative – allerdings meist deutlich teurer oder mit Vertragsbindung.

Andere Anbieter mit großen Datenvolumen wie congstar oder Unlimited Mobile bieten ähnliche Mengen, meist jedoch zu höheren Preisen oder mit 24 Monaten Laufzeit. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch alle Tarife mit besonders viel Datenvolumen auf einen Blick.

