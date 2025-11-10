16 Amazon-Geschenke: Diese kostenlosen E-Books versüßen eure Woche

Was gibt es denn kostenlos? Zum Beispiel E-Books über Mord auf Rügen, Mutationen, Hexen-Dating, Thriller, Klassiker und eine Rentner-WG. Nachdem ihr das Wochenende hoffentlich gut überstanden habt, könnt ihr nun eure Bibliothek wieder auffüllen.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Taking the Second Chance: Kämpfe für die Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:10 Uhr

Die verbotene Liebe des wilden Highlanders: Eine schottische mittelalterliche Romanze (Chroniken der Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:11 Uhr

Die Braut des Herzogs: Eine Regency-Romanze (Regency-Bräute 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:16 Uhr

Süßer Liebe nie klingt: Liebesroman-Sammelband - Zwei winterliche Romane in einem Band Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:17 Uhr

His Puppet: Eine Dunkle Mafia-Romanze (Die Gruco-Familie 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:18 Uhr

Rock-Götter daten keine Pop-Prinzessinnen (Brich die Regeln 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:23 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Verhext und verkuppelt (Miss Matched Midlife Dating-Agentur 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:09 Uhr

Mutation: Alte Freunde und profitable Kriege (Avatar Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:13 Uhr

Schicksalsschlüssel: Das Bündel (Gestaltwandler-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:15 Uhr

Carnival of Vampires - Die Sündenmaske Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:23 Uhr

Die Drachenei-Intrige: Séance-Mord im Hexen-Cozy mit Drachenei, Nebelmaschinen-Tausch, Bühnen-Hinwei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:24 Uhr

Vom Fluch heimgesucht: Die Blutmond-Bond-Reihe, Band 2: Er sollte mich töten. Stattdessen hat er mic Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:26 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Der Pakt: Ein Sara Cooper Roman (11) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:12 Uhr

Die Rentner-WG und das verschwundene Sparschwein: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus Sonnenwinkel – warm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:19 Uhr

Erschieß Mich Einfach (Ein Cosy-Krimi Aus Der Reiche Lucy Fong 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:21 Uhr

Rubinschuhe und Rollenlügen: Ein Cozy-Krimi im Kino mit Hinweisen aus „Der Zauberer von Oz“, einem v Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:25 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Hof der Schatten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 08:13 Uhr

Meet Me At the Graves: Was bleibt, ist die Ewigkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 22:59 Uhr

Vom Teufel gebunden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 03:08 Uhr

That Baby (That Boy - Deutsch 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 00:48 Uhr

A Bottle Full of Djinn (Sunnyside: Geheimnisse der Hexen im Ruhestand 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 23:02 Uhr

Der Drache und die Verlobte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 00:14 Uhr

Grausame Magie (Regenten der Schurkenakademie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 23:36 Uhr

Rostflecken, Pyrolyse und unnötige Operationen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 21:10 Uhr

Drilli – Rabenherzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 08:20 Uhr

Zitronentörtchen und Zauberei: Mord in Schrakenheim Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 00:56 Uhr

Grünblatt & Silberbart Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 20:23 Uhr

Die letzte Tänzerin: Das geheime Tagebuch der Mata Hari Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 18:18 Uhr

Die Letzte, die es wusste Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 05:06 Uhr

Die Truhe der Schamanin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 22:06 Uhr

Mord im Sugarland-Express (Ein Geisterjäger-Krimi 6) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 23:40 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.