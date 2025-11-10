Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  16 Amazon-Geschenke: Diese kostenlosen E-Books versüßen eure Woche

16 Amazon-Geschenke: Diese kostenlosen E-Books versüßen eure Woche

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Was gibt es denn kostenlos? Zum Beispiel E-Books über Mord auf Rügen, Mutationen, Hexen-Dating, Thriller, Klassiker und eine Rentner-WG. Nachdem ihr das Wochenende hoffentlich gut überstanden habt, könnt ihr nun eure Bibliothek wieder auffüllen.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Taking the Second Chance: Kämpfe für die Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:10 Uhr
Die verbotene Liebe des wilden Highlanders: Eine schottische mittelalterliche Romanze (Chroniken der
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:11 Uhr
Die Braut des Herzogs: Eine Regency-Romanze (Regency-Bräute 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:16 Uhr
Süßer Liebe nie klingt: Liebesroman-Sammelband - Zwei winterliche Romane in einem Band
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:17 Uhr
His Puppet: Eine Dunkle Mafia-Romanze (Die Gruco-Familie 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:18 Uhr
Rock-Götter daten keine Pop-Prinzessinnen (Brich die Regeln 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:23 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Verhext und verkuppelt (Miss Matched Midlife Dating-Agentur 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:09 Uhr
Mutation: Alte Freunde und profitable Kriege (Avatar Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:13 Uhr
Schicksalsschlüssel: Das Bündel (Gestaltwandler-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:15 Uhr
Carnival of Vampires - Die Sündenmaske
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:23 Uhr
Die Drachenei-Intrige: Séance-Mord im Hexen-Cozy mit Drachenei, Nebelmaschinen-Tausch, Bühnen-Hinwei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:24 Uhr
Vom Fluch heimgesucht: Die Blutmond-Bond-Reihe, Band 2: Er sollte mich töten. Stattdessen hat er mic
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:26 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Der Pakt: Ein Sara Cooper Roman (11)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:12 Uhr
Die Rentner-WG und das verschwundene Sparschwein: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus Sonnenwinkel – warm
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:19 Uhr
Erschieß Mich Einfach (Ein Cosy-Krimi Aus Der Reiche Lucy Fong 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:21 Uhr
Rubinschuhe und Rollenlügen: Ein Cozy-Krimi im Kino mit Hinweisen aus „Der Zauberer von Oz“, einem v
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 09:25 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Hof der Schatten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 08:13 Uhr
Meet Me At the Graves: Was bleibt, ist die Ewigkeit
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 22:59 Uhr
Vom Teufel gebunden
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 03:08 Uhr
That Baby (That Boy - Deutsch 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 00:48 Uhr
A Bottle Full of Djinn (Sunnyside: Geheimnisse der Hexen im Ruhestand 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 23:02 Uhr
Der Drache und die Verlobte
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 00:14 Uhr
Grausame Magie (Regenten der Schurkenakademie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 23:36 Uhr
Rostflecken, Pyrolyse und unnötige Operationen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 21:10 Uhr
Drilli – Rabenherzen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 08:20 Uhr
Zitronentörtchen und Zauberei: Mord in Schrakenheim
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 00:56 Uhr
Grünblatt & Silberbart
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 20:23 Uhr
Die letzte Tänzerin: Das geheime Tagebuch der Mata Hari
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 18:18 Uhr
Die Letzte, die es wusste
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 05:06 Uhr
Die Truhe der Schamanin
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 22:06 Uhr
Mord im Sugarland-Express (Ein Geisterjäger-Krimi 6)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 23:40 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

