16 Autos, die beim guten Geschmack in den Rückwärtsgang schalten

In der Geschichte des Automobils gibt es Fahrzeuge, die Grenzen sprengen – und solche, die schlicht darüber hinwegrollen. Einige sind technische Meisterwerke, andere mutige Designexperimente, die eher Kopfschütteln als Applaus ernten. Von kugelrunden Mikroautos über dreirädrige Schwenkmaschinen bis zu futuristischen Kunststoffkapseln ist alles dabei.
Immer wieder haben Hersteller versucht, das Rad neu zu erfinden. Das Ergebnis? 16 Autos, die so eigenwillig sind, dass sie fast schon wieder Kultstatus erreichen.
#1 Angel T01
Der Angel T01 ist ein Prototyp. Er tauchte auch im Videospiel Gran Turismo 2 auf, wodurch er große Bekanntheit erreichte; als reales Fahrzeug soll nur ein Exemplar existieren.
#2 Lamborghini Genesis Van Concept by Bertone
Vorhang auf für den Bertone Lamborghini Genesis. 1988 wurde er mit einem 455-PS-V12-Motor vorgestellt, blieb aber ein Einzelstück.
#3 1000tipla Fiat Multipla
Der Fiat Multipla 1000tipla hat 659 PS und verbraucht etwa 27 Liter Benzin auf 100 Kilometer.
#4 GAZ GL-1
Der GAZ GL-1 war der schnellste sowjetische Rennwagen der Vorkriegsära. Der 3,2-Liter-6-Zylinder-Motor lieferte 100 PS bei einer Spitzengeschwindigkeit von 162 km/h.
#5 Nami 050 Belka
Der Nami 050 Belka hatte den Beinamen „Eichhörnchen“. Er ging nie in die Serienproduktion.
#6 Fiat 600 Multipla
Der Fiat 600 Multipla gilt als Ur-Vater des modernen Vans, wie Renault Espace oder Fiat Ulysse.
#7 Pangolina
Der Pangolina wurde 1980 gebaut. Es ist kein Serienfahrzeug, sondern ein Selbstbau, im Stil von Eigenbauten in der Sowjet-Ära.
#8 Commuter Cars Tango T600
Der Commuter Cars Tango T600 ist so schmal, dass er quer in die Parklücke passt. Hier sitzen Fahrer und Beifahrer hintereinander.
#9 Iso Isetta
Die Iso Isetta ist ein legendäres Kleinstauto aus den 1950er-Jahren. Es gab nur eine Vordertür – die komplette Front öffnet nach vorne und das Lenkrad sowie die Instrumente schwenken mit.
#10 Das Hamburger Auto
In Amerika ist alles möglich – hier könnt ihr auch einen Hamburger fahren.
#11 Carver
Der Carver ist eines der faszinierendsten Fahrzeuge der frühen 2000er Jahre – ein dreirädriger Neigetechnik-Hybrid aus Auto und Motorrad.
#13 Cadbury’s Creme Egg Auto
Das Cream Egg Auto wurde in den späten 1980er Jahren vom Schokoladenhersteller Cadbury-Schweppes in Auftrag gegeben und basiert auf einem Bedford Rascal Van. Es gibt nur fünf Exemplare von diesem Werbefahrzeug.
#14 Toyota i-Road
Der i-Road ist nur 90 cm breit und damit so schmal wie die meisten Motorräder. Das Auto verfügt außerdem über eine Schräglagenfederung wie bei einem Motorrad, um die Stabilität zu erhöhen.
#15 Outspan Orange
Diese Autos wurden zwischen 1972 und 1974 von der englischen Firma Brian Thwaites entworfen und gebaut. Der südafrikanische Orangenproduzent Outspan setzte sie ein, um seine Früchte in Europa zu bewerben.